David LaChapelle có phong cách nhiếp ảnh siêu thực độc đáo. Ảnh: Wikimedia.

David LaChapelle là một nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn video ca nhạc nổi tiếng đến từ Mỹ. Phong cách nhiếp ảnh của ông thường theo chiều hướng phá vỡ quy tắc, siêu thực, cá tính và cả hài hước. Các tác phẩm của David LaChapelle xuất hiện trong phòng trưng bày trên khắp thế giới. Ông cũng là tay máy quen thuộc của nhiều ấn phẩm quốc tế nổi tiếng.

Những năm tháng đầu đời

David LaChapelle sinh năm 1963 tại thị trấn Hartford, bang Connecticut (Mỹ). Mẹ ông là một người nhập cư gốc Litva đã đến Đảo Ellis vào đầu những năm 1960. Gia đình David LaChapelle sống tại Hartford cho đến khi ông 9 tuổi sau đó chuyển đến Bắc Carolina trong 5 năm rồi lại trở về Connecticut.



David LaChapelle thích các trường học của Connecticut. Tại đây, ông sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, tích cực tham gia vào chương trình nghệ thuật của trường khi còn là một đứa trẻ. Dù vậy, ông thường xuyên bị bắt nạt vì khuynh hướng giới tính.

Năm 15 tuổi, David LaChapelle bỏ nhà đi làm bồi bàn tại Studio 54, ở New York. Sau đó, ông chuyển về Bắc Carolina để theo học tại Trường Nghệ thuật Bắc Carolina.

Sự nghiệp đồ sộ

Vào những năm 1980, David LaChapelle bắt đầu hợp tác với phòng trưng bày 303 Gallery. Các tác phẩm đầu tay của ông đã thu hút sự chú ý của cộng đồng nghệ thuật. Năm 1984, triển lãm riêng đầu tiên của ông được tổ chức.

Tại đây, Andy Warhol, người được xem là "ông hoàng của nghệ thuật đại chúng” đã ấn tượng trước tài năng của David LaChapelle và mời ông về làm việc cho tạp chí Interview. Thời điểm đó, David LaChapelle vừa tròn 17 tuổi và vẫn còn là một học sinh trung học.

Kể từ đây, những bức ảnh của David LaChapelle xuất hiện trên trang bìa và trong các ấn phẩm nổi tiếng như: GQ, The New York Times Magazine, Details, Rolling Stone, Vanity Fair, The Face và Vogue Paris.

Năm 1995, David LaChapelle chụp bức ảnh quảng cáo Kissing Sailor mang tính biểu tượng cho Diesel. Quảng cáo này được thực hiện trong lễ kỷ niệm hòa bình của Thế chiến II và là một trong những quảng cáo đầu tiên mô tả cảnh một cặp đôi đồng tính hôn nhau.

Cũng trong năm này, ông được cả tạp chí French Photo và American Photo vinh danh là "Nhiếp ảnh gia mới xuất sắc nhất năm". Nhiều năm liên tục sau đó, David LaChapelle nhận hàng loạt giải thưởng cao quý trong lĩnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật.

Giữa những năm 1990 là thời điểm David LaChapelle bắt đầu hợp tác để chụp ảnh chân dung các nhân vật nổi tiếng, bao gồm: Cameron Diaz, Drew Barrymore, Eminem, Britney Spears, Naomi Campbell và David Bowie.

‘Cameron Diaz: Dollhouse Disaster, Home Invasion’ có bố cục kỳ lạ với sự bất cân xứng giữa Cameron Diaz và bối cảnh. Ảnh: David LaChapelle.

Một bức ảnh nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này là Leonardo DiCaprio: Unspoiled, bức chân dung của nam diễn viên trẻ cầm 3 quả chuối trên nền xanh rực rỡ trong khi xung quanh là các loại trái cây khác. Bức chân dung này được DiCaprio phát hành dưới dạng bản in giới hạn chỉ 5 bản.

Từ những năm 2000, tài năng nghệ thuật của David LaChapelle mở rộng sang video ca nhạc, đồng thời tiếp tục khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực nhiếp ảnh với hàng loạt bộ sách ảnh nổi tiếng như: LaChapelle Land (1996), Hotel LaChapelle (1999), Heaven to Hell (2006), Lost & Found và Good News (2017).

Phong cách nghệ thuật nude độc đáo

Xuyên suốt sự nghiệp nhiếp ảnh nghệ thuật đồ sộ, David LaChapelle giữ cho mình phong cách nghệ thuật ảnh khoả thân độc đáo, khác biệt.

Đánh giá về điều này, tạp chí NYPhotoreview nhận xét: “Các tác phẩm nghệ thuật của David LaChapelle được tạo ra một cách tỉ mỉ theo phong cách siêu thực, bóng bẩy, rực rỡ, mang ý tưởng nổi loạn - hoặc ít nhất là thú vị - cường độ khắc nghiệt và hài hước. Chúng tràn đầy sức sống”.

Những hình ảnh của LaChapelle “vừa kỳ lạ, vừa tuyệt đẹp đã tạo nên một phong cách độc đáo, nguyên bản và tuyệt đối không thể nhầm lẫn”, Artnet cũng có quan điểm tương đồng.

Tác phẩm ‘Naomi Campbell: Have Your Seen Me’ ra đời năm 1999. Ảnh: David LaChapelle.

Theo Deotato, phong cách nhiếp ảnh đặc biệt của LaChapelle đặc trưng bởi những bức ảnh siêu thực với màu huỳnh quang tươi sáng tạo nên những bố cục mơ mộng. Tác phẩm của ông là sự pha trộn giữa sự mỉa mai và tầm nhìn về xã hội đương đại, thường phản ánh các chủ đề như danh tiếng, người nổi tiếng, quyền lực và giới tính.

Nhiều hình ảnh của ông dường như tôn vinh, làm nổi bật những mẫu vật đặc biệt trên cơ thể con người. Trong nền văn hóa của chúng ta, những hình ảnh như vậy được coi là một kỹ thuật tạo ra sự hấp dẫn với người xem.

Hầu hết tác phẩm thương mại của David LaChapelle đều bắt nguồn từ lĩnh vực âm nhạc, thời trang và văn hóa đại chúng, nơi những cơ thể hoàn hảo là một thành phần quan trọng của sản phẩm. Ông cố gắng thay đổi nhận thức về việc hình ảnh khoả thân trong nhiếp ảnh là một công cụ khiêu dâm. Chủ đề và những phép ẩn dụ trong tác phẩm không nhằm hướng đến vấn đề tình dục.