Nhiều gia đình rục rịch sửa sang, trang hoàng nhà cửa để đón Tết
Thay đổi sơn tường, mua vật dụng nội thất mới, sắp xếp lại bố cục không gian, trồng thêm cây và hoa… là những lựa chọn để gia chủ "thay áo" cho không gian sống gia đình nhân dịp đón Tết gần kề.

<p><strong>Sơn hoặc dán tường cho năm mới </strong></p>

<p>Sau vài năm sử dụng, vẻ ngoài của ngôi nhà cũng trở nên cũ kỹ, bằng cách thay “áo mới” cho tường vách như quét lại sơn tường, thay giấy dán… ngôi nhà sẽ khoác lên vẻ ngoài tươi mới sẵn sàng đón Tết. Màu sắc và họa tiết tường nhà thường được lựa chọn theo chủ đề của năm mới, cá tính gia chủ hoặc màu sắc hợp phong thủy với chủ nhà.</p>

<p>Để việc sơn nhà hoặc thay giấy dán thành công, gia chủ nên chú ý chọn sơn nhà trước Tết tầm 1 tháng để tránh việc cập rập những ngày cận Tết, đồng thời chọn những ngày nắng ấm khô ráo để việc hoàn thiện được nhanh chóng. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a111111-1016.jpg?width=768&s=2NZmQ5eagB3Tr-jFZ2-ipA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a111111-1016.jpg?width=1024&s=mm9O86TVdbqDzPKKeOUm9A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a111111-1016.jpg?width=0&s=lH63EhnNv4cGnzKUvP1TEw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a111111-1016.jpg?width=768&s=2NZmQ5eagB3Tr-jFZ2-ipA\" alt=\"a111111.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a111111-1016.jpg?width=260&s=QwBGLAdtTEKUVuFkbRZFuA\"></picture>

<figcaption>Nhiều gia đình đã bắt đầu lên kế hoạch sơn sửa lại nhà cửa để đón Tết. Ảnh: Shutter Stock</figcaption>

</figure>

<p><strong>Thay đổi đèn chiếu sáng </strong></p>

<p>Xu hướng thay mới các vật dụng trong nhà loại bỏ các thiết bị hư cũ cũng là một trong những phong tục của người Việt nhằm đón những điều mới, may mắn cho gia đình. Trong đó, việc thay mới đèn chiếu sáng hay các thiết bị điện cũng được xem là điều cần thiết.</p>

<p>Tùy vào không gian và nhu cầu sinh hoạt của gia đình, chủ nhà có thể chọn các loại đèn có màu sắc và kích thước phù hợp, nhằm đảm bảo công năng và sức khỏe thị lực cho cả nhà. Nếu chọn đèn cho phòng ngủ, là nơi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc thì nơi đây cần có ánh sáng vừa đủ, không gây chói mắt. Nếu chọn đèn cho phòng khách, có thể chọn các loại đèn trang trí có hình dáng và màu sắc phù hợp với không khí Tết làm điểm nhấn. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a2222-1017.jpg?width=768&s=PStPPi_qGmHa35q6zMJN5Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a2222-1017.jpg?width=1024&s=T2AFifsY6vD2psmqop4fVA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a2222-1017.jpg?width=0&s=6lm-y-lysQ2hlgy_-Fec1g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a2222-1017.jpg?width=768&s=PStPPi_qGmHa35q6zMJN5Q\" alt=\"a2222.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a2222-1017.jpg?width=260&s=BsRkQo_75_RjKc5ojW49QA\"></picture>

<figcaption>Thay mới dàn đèn trong nhà cũng là một cách vừa bảo vệ mắt vừa giúp ngôi nhà bừng sáng hơn trong năm mới</figcaption>

</figure>

<p><strong>Sử dụng điều hòa có thiết kế tối giản </strong></p>

<p>Cùng với xu hướng nhà ở có thiết kế hiện đại, phong cách tối giản ngày càng được nhiều gia chủ ưa chuộng để chọn lựa các sản phẩm <a href=\"https://vietnamnet.vn/dieu-hoa-tag7935521265904959741.html\" target=\"_blank\">điều hoà</a> không khí trong dịp Tết. </p>

<p>Nổi bật trên thị trường hiện nay là các dòng điều hòa âm trần của Samsung với thiết kế sang trọng, hiện đại, giúp tiết kiệm diện tích lắp đặt cùng các tính năng tân tiến, thích hợp để làm mới không gian sống nhân dịp xuân về.</p>

<p>Với không gian nhỏ như phòng ngủ và phòng làm việc có thể lựa chọn dòng Cassette 1 hướng của Samsung. Thiết bị có thiết kế sang trọng, tinh tế, làm lạnh hiệu quả không gió buốt nhờ công nghệ làm lạnh thông minh WindFree. Thân máy cũng được thiết kế mỏng, chỉ dày 135mm, tối ưu hóa chi phí thi công và và cao độ trần cho ngôi nhà. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a33333-1018.jpg?width=768&s=Cff6Nn0jA5Jsm9jS6Ejirg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a33333-1018.jpg?width=1024&s=9bw8ZxTePyJ7w7XPBVwesw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a33333-1018.jpg?width=0&s=yV04_oq52QHHsdeC2Xny8w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a33333-1018.jpg?width=768&s=Cff6Nn0jA5Jsm9jS6Ejirg\" alt=\"a33333.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a33333-1018.jpg?width=260&s=5F1VZ33uJdESSceDd1E2gg\"></picture>

<figcaption>Điều hòa Cassette 1 hướng có thiết kế thân mỏng, tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà</figcaption>

</figure>

<p>Với những phòng có diện tích lớn hơn, có thể lựa chọn dòng điều hòa Cassette 360, là điều hòa không cánh đảo gió đầu tiên trên thế giới. Thiết kế tròn đều độc đáo của Cassette 360 dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách nội thất góp phần tạo điểm nhấn sang trọng cho không gian sống. </p>

<p>Không chỉ có tính năng làm mát đều từ mọi hướng, thiết bị điều hòa của Samsung còn vượt trội với khả năng tiết kiệm điện Digital Inverter lên tới 60%, hiệu suất năng lượng cao (chỉ số CSPF đến 3.82), vận hành yên tĩnh và được điều khiển từ xa thông qua ứng dụng SmartThings trên điện thoại thông minh. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a444444-1019.jpg?width=768&s=6DlkURmKrZzHkhrU3owiJw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a444444-1019.jpg?width=1024&s=qhai29GgRxRqlBH6wkFeKA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a444444-1019.jpg?width=0&s=cxZbQ5A6cFAFIjVYG4LY_g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a444444-1019.jpg?width=768&s=6DlkURmKrZzHkhrU3owiJw\" alt=\"a444444.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a444444-1019.jpg?width=260&s=XRWqwAmyOnB7-TfvLCRwrg\"></picture>

<figcaption>Lựa chọn điều hòa Cassette 360 giúp tối giản không gian lắp đặt, cũng như giúp ngôi nhà thêm sang trọng trong những ngày Tết</figcaption>

</figure>

<p><strong>Thay đổi vật liệu trang trí</strong></p>

<p>Đây là những vật dụng nhiều chủ nhà sẽ quyết định đầu tư để thay đổi không gian nhà dịp năm mới. Thay đổi rèm cửa, ghế sofa, tấm trải sàn… sẽ giúp tạo cảm giác mới mẻ và phong cách khác so với năm cũ. Phòng khách là nơi trọng điểm của ngôi nhà, dùng để sinh hoạt chung và đón tiếp khách ghé chơi chúc Tết, do đó, rèm cửa hay thảm sàn, sofa nên có màu phù hợp, nhã nhặn tương đồng với nội thất xung quanh. Các tông màu vàng hay đỏ cũng được lựa chọn nhiều để làm tăng sự ấm áp, sum vầy cho ngày Tết.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a55555-1020.jpg?width=768&s=SjORS0999XZesbkTWMa3BA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a55555-1020.jpg?width=1024&s=x3LHarep_Ck3S0BkClghGA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a55555-1020.jpg?width=0&s=tjSDHAOntuEDl2CFMQ6h5A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a55555-1020.jpg?width=768&s=SjORS0999XZesbkTWMa3BA\" alt=\"a55555.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/a55555-1020.jpg?width=260&s=LHNZK--BzAt_T5hXXHfS1Q\"></picture>

<figcaption>Nhiều gia đình chọn bày trí thêm hoa đào, hoa mai hay những chậu quất cảnh để trang trí Tết</figcaption>

</figure>

<p><strong>Trồng cây và hoa</strong></p>

<p>Xu hướng sống xanh cũng đang được nhiều gia đình lựa chọn để trang trí Tết với mong muốn mang tài lộc, sự tươi xanh sinh sôi nảy nở vào trong năm mới. Các loại cây tiểu cảnh nhỏ như kim tiền, lưỡi hổ, lan hồ điệp… thường được lựa chọn để tạo cảm giác sinh động, tươi mới cho không gian. </p>

<p>Việc sắm sửa lại nhà cửa và đặc biệt là đầu tư vào các thiết bị, vật dụng gọn gàng, tiết kiệm và nhiều tính năng như hệ thống điều hòa âm trần không chỉ làm tăng tính thẩm mĩ, thay đổi “bộ mặt” của ngôi nhà, mà còn tạo ra môi trường sống thuận lợi, hanh thông cho năm mới.</p>

<p><strong>Bích Đào</strong></p>","displayType":1,"options":4,"category":{"name":"Gia đình","detailUrl":"/doi-song/gia-dinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/gia-dinh","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/nhieu-gia-dinh-ruc-rich-sua-sang-trang-hoang-nha-cua-de-don-tet-2226132.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nhieu-gia-dinh-ruc-rich-sua-sang-trang-hoang-nha-cua-de-don-tet-1014.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nhieu-gia-dinh-ruc-rich-sua-sang-trang-hoang-nha-cua-de-don-tet-1015.jpg","updatedDate":"2023-12-12T16:26:28","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"12/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2225911","title":"Để hôn nhân hạnh phúc, đàn ông cần 3 thứ, phụ nữ muốn 3 điều","description":"Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lanh, muốn hôn nhân hạnh phúc dài lâu, chỉ tình yêu thôi là chưa đủ. 