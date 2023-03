Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 25/3 phát đi thông tin cảnh báo 2 thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrizabet và Tensicare đang được quảng cáo vi phạm quy định trên một số website, trang mạng xã hội như https://www.tensicare.vn/, https://trungtamthuoc.com/tensicare, https://www.suanutrizabet.com/, https://www.tieuduongnutri.click...

Theo đó, các địa chỉ này quảng cáo không đúng công dụng của sản phẩm, không đúng nội dung cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, trong khi thực tế đây chỉ là các thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tensicare do Công ty TNHH Nature Origin (địa chỉ trụ sở chính: Số 152 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) công bố, đăng ký nội dung quảng cáo và chịu trách nhiệm sản phẩm. Các website trên quảng cáo viên sủi Tensicare có công dụng hỗ trợ giúp làm giảm các biểu hiện chóng mặt, đau đầu, hỗ trợ giúp ngừa nguy cơ tăng huyết áp, giúp bảo vệ thành mạch,...

Viên sủi Tensicare quảng cáo trên trungtamthuoc.com bị Cục An toàn thực phẩm phát cảnh báo vi phạm. Ảnh chụp màn hình ngày 25/3.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrizabet do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TCG Việt Nam (địa chỉ: Tầng 1, số 44 Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) công bố, đăng ký nội dung quảng cáo và chịu trách nhiệm sản phẩm. Trên các website do Cục An toàn thực phẩm nêu tên trong bản thông báo, Nutrizabet được quảng cáo là sữa hạt tiểu đường; hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do đái tháo đường...

Cục An toàn thực phẩm cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ việc.

"Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên đường link nêu trên để quyết định mua và sử dụng sản phẩm", thông báo của Cục An toàn thực phẩm nêu rõ.

Thời gian gần đây, Cục An toàn thực phẩm liên tục phát cảnh báo về nhiều loại thực phẩm chức năng vi phạm quảng cáo trên môi trường mạng. Nhiều loại quảng cáo sai sự thật, không đúng công dụng của sản phẩm, hiểu nhầm như thuốc chữa bệnh, không đúng nội dung đã được xác nhận...