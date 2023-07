Ngày càng có nhiều người Mỹ tìm kiếm thêm các lựa chọn mới về nơi sống bên ngoài nước Mỹ. Trong khi Mexico và Canada là những điểm đến phổ biến đối với người Mỹ, những năm người đây, Nhật Bản trở thành điểm đến mới của họ. Số người Mỹ sống ở Nhật Bản đã tăng nhẹ trong vài năm qua, từ 57.214 năm 2020 lên 60.804 năm 2022.

Họ có nhiều lý do để lựa chọn quốc gia châu Á này. Tuy nhiên, lý do phổ biến là sự an toàn, chi phí thấp hơn, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tốt.

Nakamura tìm kiếm cuộc sống bình yên ở Nhật

Một phụ nữ Oregon thích sự an toàn ở xứ sở mặt trời mọc

Veronica Hanson 37 tuổi, đang sống ở Lake Oswego, Oregon, đã lên kế hoạch chuyển đến Nhật sinh sống. Hanson, chồng cô và các con của họ, hiện 11 và 9 tuổi, đến Nhật Bản vào tháng 3/2022. Họ đều thích cuộc sống ở đây.

Cô cho rằng cuộc sống tại Nhật khiến họ cảm thấy yên tâm. Ông bà của Hanson là người Nhật nên cô và gia đình đủ điều kiện xin thị thực cư trú dài hạn.

Cô rao bán căn nhà ở Mỹ để trang trải tiền thuê nhà ở Tokyo. Căn nhà 3 phòng ngủ cô thuê với giá 4.321 USD/tháng.

Cô cho biết nhiều chi phí ở Tokyo, chẳng hạn như hàng tạp hóa, có thể so sánh với ở Mỹ, nhưng sự an toàn là vô giá.

"Một trong những điều yêu thích nhất của tôi về Nhật Bản là sự an toàn. Tôi đánh giá cao khả năng được sống trong cộng đồng an toàn này", cô chia sẻ.

Alex Evans đạp xe đạp ở vùng nông thôn Nhật Bản

Cựu dược sĩ thích hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Nhật

Alex Evans 38 tuổi, là một người thích đi xe đạp. Anh cho biết mình không cảm thấy cần phải khóa xe khi vào cửa hàng ở Nhật.

Anh cảm thấy rất an toàn khi cùng vợ con sống ở đảo Mukaishima, vùng nông thôn, cách thành phố phía nam Hiroshima 100km.

Với ngôi nhà 3 phòng ngủ, Alex phải trả khoảng 459 USD/tháng. Nếu sống ở Hiroshima, tiền thuê nhà sẽ đắt hơn.

Từng là một dược sĩ ở Mỹ, Alex quan tâm và nắm rõ thông tin về hệ thống chăm sóc sức khoẻ. Anh cho biết về cơ bản, ở Nhật đơn giản hơn nhiều.

Anh chỉ mất khoảng 45 phút và tốn khoảng 60 USD cho một cuộc tiểu phẫu, loại bỏ khối u nhỏ trên mặt. Ở Mỹ, chỉ cần bị tai nạn xe hơi hoặc bệnh nặng, có thể bạn sẽ phải phá sản.

Văn hoá và lòng hiếu khách

Anne Sutherland-Smith, sống ở Austin, Texas nhưng quyết định chuyển đến Kyoto, Nhật Bản để bắt đầu một chương mới.

Cô cho biết sự pha trộn nhuần nhuyễn giữa cái cũ và cái mới, nền văn hoá và lòng hiếu khách của người dân nơi đây đã mê hoặc cô.

Cô thuê một ngôi nhà truyền thống rộng khoảng 100m2, giá khoảng 1.413 USD/tháng. Chi phí này thấp hơn so với 2.500 USD cô phải trả cho tiền thuê nhà 3 phòng ngủ ở Texas.

"Chất lượng hàng hóa và dịch vụ ở đây rất đặc biệt. Hệ thống giao thông công cộng rất hiệu quả, sạch sẽ và đúng giờ. Lòng hiếu khách, sẵn sàng giúp đỡ của người dân thật khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Sống ở đây là một chuỗi những ngày bất ngờ thú vị", cô chia sẻ.

Veronica Hanson và các con đi đến chơi ở công viên

Tìm lại bản thân

Bethany Nakamura 35 tuổi bắt đầu chuyển đến Nhật khoảng cuối năm 2021. Cô sống ở một thị trấn nông thôn ven biển trên đảo Shikoku, cách Osaka khoảng 260km. Cô sống trong một ngôi nhà trước đây bị bỏ hoang do mọi người giới thiệu, theo Insider.

Cô là một nhà thiết kế nội thất ở Mỹ, nhưng khi đến Nhật cô làm thêm việc dạy tiếng Anh cho người dân địa phương.

"Từ nhỏ tôi đã yêu thích các bộ phim hoạt hình Nhật Bản. Tôi rất tò mò về nơi đây. Khi chuyển đến đây, tôi như tìm lại chính mình sau khoảng thời gian làm việc kiệt sức ở quê nhà", cô nói.