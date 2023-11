Ngày 13/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước có mưa to đến rất to. Cơ quan này cũng phát đi cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên.

Lũ trên các sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cảnh báo bão lụt và các thay đổi bất thường về thời tiết là những điều kiện thuận lợi cho thực phẩm dễ bị nhiễm vi sinh vật. Khi bão lũ xảy ra, nguồn cung cấp thực phẩm tươi, sạch, an toàn bị ách tắc do phương tiện vận chuyển bị hạn chế.

Thêm vào đó, lương thực, thực phẩm có thể bị ảnh hưởng khi gặp thời tiết mưa ẩm kéo dài dễ dẫn đến việc ôi, thiu, mốc, hỏng và sinh ra độc tố, điều này có thể gây ra các trường hợp ngộ độc thực phẩm. Nguồn nước sử dụng để ăn uống, chế biến thực phẩm có thể bị ô nhiễm do bị ngập úng, ngập lụt.

Các vùng trồng trọt, chăn nuôi bị ngập lụt dẫn đến rau, củ, quả dập nát, hư hỏng, nhiễm bẩn; động vật gia súc, gia cầm bị nhiễm bệnh, từ đó có thể dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm khi sử dụng.

Trong khi đó, một số đối tượng lợi dụng mùa mưa bão, tâm lý người tiêu dùng, có thể trà trộn, đưa ra thị trường tiêu thụ các loại thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng ban Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng, cho biết sau mưa bão, lũ lụt dễ có nguy cơ xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm xuất phát từ một số nguyên nhân như nguồn nước sử dụng ăn uống có thể bị ô nhiễm; sử dụng gia súc, gia cầm chết do ngập nước, bị bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân để làm thực phẩm.

Cùng đó, người dân ở vùng nông thôn, miền núi đôi khi vẫn còn thói quen sử dụng nấm hoặc các loại rau, trái cây, côn trùng phát triển sau mưa, bão để làm thực phẩm, dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên.

Các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng cần chọn mua thực phẩm tại các cơ sở uy tín, đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, người dân không nên mua, tích trữ quá nhiều thực phẩm để tránh trường hợp sản phẩm bị hư hỏng, mất dinh dưỡng do bảo quản không đúng, đặc biệt là các loại thực phẩm tươi sống, thực phẩm cần điều kiện bảo quản lạnh, lạnh đông.

Chọn thực phẩm tươi an toàn là một trong 10 nguyên tắc vàng để chế biến thực phẩm an toàn.

Thực hiện triệt để việc ăn chín, uống sôi; sử dụng nước sạch để ăn uống, chế biến thực phẩm. Thực hiện tốt "10 nguyên tắc vàng để chế biến thực phẩm an toàn"; "5 chìa khóa để thực phẩm an toàn".

Đối với các vùng bị ngập úng, ngập lụt, người dân cần chủ động tích trữ đủ lương thực, thực phẩm cần thiết, nước sạch sử dụng để ăn uống, chế biến thực phẩm. Trong đó, cần tuân thủ nghiêm ngặt điều kiện nhiệt độ, thời hạn bảo quản thực phẩm. Không sử dụng thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ông Nguyễn Tấn Hải cũng nhấn mạnh tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết do ngập nước, bị bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân để chế biến làm thực phẩm. Tuyệt đối không đánh bắt, thu hái, sử dụng các loại nấm, rau, trái cây, thủy hải sản, côn trùng có chứa độc tố tự nhiên để chế biến làm thực phẩm hoặc khi chưa biết rõ để phòng tránh ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên.

Thức ăn sau khi nấu chín tốt nhất nên sử dụng ngay, trường hợp chưa sử dụng cần có biện pháp che đậy tránh côn trùng. Không để thức ăn đã nấu chín quá 2 giờ ở nhiệt độ thường. Trường hợp cần bảo quản lâu hơn, thức ăn cần được đậy kín, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và đun sôi kỹ lại trước khi sử dụng.

Người dân cần thực hiện triệt để việc ăn chín, uống sôi; sử dụng nước sạch để ăn uống, vệ sinh dụng cụ, sơ chế, chế biến thực phẩm trong thời gian ngập lụt xảy ra. Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn môi trường xung quanh, nguồn nước sử dụng sau khi hết ngập lụt theo đúng hướng dẫn, khuyến cáo.

Hoàng Linh