Theo hãng tin RT, trong tuần này, Thụy Điển sẽ bắt đầu phát hàng triệu cuốn sổ nhỏ có tên "Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc chiến tranh". Cuốn sổ năm nay có kích thước gấp đôi so với phiên bản trước, bởi chính phủ Thụy Điển nhận định tình hình an ninh đang xấu đi do xung đột ở Ukraine.

Giám đốc Cơ quan ứng phó sự cố dân sự Thụy Điển Mikael Frisell nhấn mạnh, “tình hình an ninh rất nghiêm trọng, và tất cả chúng ta cần tăng cường khả năng chống chịu để đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng khác nhau, và trên hết là chiến tranh".

Binh lính Na Uy tham gia cuộc tập trận Nordic Response 24. Ảnh: Top War

Các khuyến nghị ở Thụy Điển bao gồm dự trữ đủ lương thực và nước uống trong 72 giờ, và đề xuất người dân tích trữ khoai tây, bắp cải, cà rốt, trứng.

Trong khi đó, Phần Lan đã ra mắt một trang web mới về "cách chuẩn bị cho các sự cố và khủng hoảng". Ngoài ra, người dân Na Uy cũng được phát các cuốn sổ nhỏ kêu gọi mọi người chuẩn bị để tự xoay xở trong một tuần nếu xảy ra thời tiết khắc nghiệt, chiến tranh, hoặc các mối đe dọa khác.

Sổ hướng dẫn cũng nêu những việc cần làm trong trường hợp xảy ra một vài tình huống, và yêu cầu người dân đảm bảo có thể tự chăm sóc bản thân ít nhất là trong thời gian đầu xảy ra khủng hoảng.

Người dân Phần Lan còn được khuyến nghị chuẩn bị ứng phó với tình trạng mất điện trong những tháng mùa đông bằng máy phát điện dự phòng, viên iốt (dùng để bảo vệ tuyến giáp khỏi tác động của bức xạ), và các loại thực phẩm dễ nấu. Những thông tin trực tuyến còn giải thích cách chính phủ Phần Lan lên kế hoạch ứng phó trong trường hợp đất nước bị tấn công.

Hồi đầu năm nay, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của Đan Mạch đã thông báo cho người dân về số lượng nước, lương thực, và thuốc men mà mỗi cá nhân cần có để vượt qua tình huống khủng hoảng kéo dài 3 ngày.

Cả Stockholm và Helsinki đã từ bỏ chính sách không liên minh quân sự trong nhiều thập kỷ để gia nhập NATO, sau khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022. Trong năm nay, Thụy Điển là thành viên mới nhất gia nhập khối liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Trước đó, Phần Lan đã gia nhập NATO vào năm 2023. Còn Na Uy và Đan Mạch nằm trong số các thành viên sáng lập NATO.