Nhiều tấm gương của cảnh sát nhân dân đã trở thành biểu tượng cao đẹp

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trung bình mỗi năm gần đây, lực lượng CSND điều tra, khám phá 50.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội; 20.000 vụ phạm tội về ma túy; 34.000 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, sử dụng công nghệ cao. Tỷ lệ điều tra khám phá các loại án hình sự đạt trên 75%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Đặc biệt, lực lượng CSND đã chủ động phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, được Tổng Bí thư đánh giá là "điểm sáng", góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn vừa qua. Lực lượng CSND đã tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt đã thần tốc hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai chiến dịch cấp hơn 65 triệu căn cước gắn chip điện tử cho công dân. Lực lượng CSND đã tăng cường hàng trăm nghìn chiến sỹ trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", cùng toàn lực lượng CAND tạo nên "Lá chắn thép phòng, chống dịch Covid-19”. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng CSND; phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" cho Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đồng thời, truy tặng Danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" cho Liệt sỹ Thao Văn Súa, nguyên Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc; tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư; tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 10 tập thể thuộc Bộ Công an...