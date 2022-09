Nhiều vụ tham nhũng địa phương làm không ra, Ủy ban Kiểm tra vào cuộc ra ngay vi phạm

17 trường hợp bị oan trong giai đoạn điều tra, truy tố thuộc trách nhiệm VKSND Trình bày ý kiến thẩm tra báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2022, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thư pháp Nguyễn Thị Thủy cho biết, trong năm vẫn để xảy ra 17 trường hợp bị oan trong giai đoạn điều tra, truy tố thuộc trách nhiệm của VKSND, tăng so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, có 15 trường hợp VKS đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can nhưng sau đó Cơ quan điều tra đình chỉ điều tra đối với bị can do hành vi không cấu thành tội phạm hoặc hết thời hạn điều tra không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm; 2 trường hợp VKS đình chỉ trong giai đoạn truy tố do không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm. Ngoài ra còn xảy ra một số trường hợp VKSND hủy bỏ biện pháp tạm giam đang áp dụng, sau đó bị can phạm tội mới, bỏ trốn phải ra lệnh truy nã. Còn xảy ra trường hợp VKSND cấp dưới đình chỉ bị can không có căn cứ, trái pháp luật, sau đó bị VKSND cấp trên hủy bỏ. Đáng lưu ý, có 65 vụ Toà án trả hồ sơ yêu cầu khởi tố tội phạm mới, người phạm tội mới (đến nay đã khởi tố 29 trường hợp). Tỷ lệ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ, Tòa án trả hồ sơ cho VKSND yêu cầu điều tra bổ sung chiếm 3,4% (tăng 0,5%). Cụ thể, số vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ bị Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung tăng 0,5% (năm 2021 là 73/2498 vụ, chiếm 2,9%, năm 2022 là 80/2.367, chiếm 3,4%)...