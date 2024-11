Hôm nay (28/11), Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp tài sản, nạn nhân là người nước ngoài.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 23/11 tại phường Ka Long.

Zhang Yun Po tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Móng Cái

Vào thời điểm trên, bà Li Qiong Yan (SN 1957, huyện Liêu Giang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), hiện đang làm việc tại Công ty Khách sạn Hồng Vận, bị cướp tài sản khi vừa rời nhà nghỉ Anh Vũ, phường Ka Long. Lúc này, bà Li bị hai nam thanh niên bịt mặt, sử dụng hung khí đe dọa, quật ngã, bịt miệng rồi chiếm đoạt tài sản. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính hơn 114 triệu đồng.

Sau khi nhận được trình báo, Công an TP Móng Cái đã xác lập chuyên án truy xét, huy động tối đa lực lượng để bắt giữ các đối tượng gây án.

Hồng, Đông và Phi (từ phải qua trái) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Móng Cái

Wang Can tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Móng Cái

Đến khoảng 10h ngày 24/11, Công an TP Móng Cái đã xác định và bắt giữ được ba đối tượng, gồm: Hoàng Thị Hồng (SN 1994, trú bản Nghịu Ten, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), Bùi Văn Đông (SN 1997, trú thôn Trung Tâm, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và Nguyễn Hồng Phi (SN 1995, trú thôn 7, xã Kim Lương, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), khi các đối tượng đang lẩn trốn tại thôn Xuôi, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại cơ quan công an, Hoàng Thị Hồng khai rằng, trước đó, Hồng quen biết Zhang Yun Po (SN 1970, quê tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc), là đối tượng thường xuyên đánh bài tại khách sạn Hồng Vận. Do thua hết tiền, Zhang Yun Po đã rủ Wang Can (SN 1972, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) theo dõi những người Trung Quốc có tiền thường xuyên ra vào khách sạn Hồng Vận nhằm mục đích cướp tài sản.

Sau khi phát hiện bà Li Qiong Yan có tài sản và thường xuyên rời khỏi nhà nghỉ Anh Vũ vào lúc 4h30 mỗi ngày, Zhang Yun Po đã chỉ điểm cho Hoàng Thị Hồng để thực hiện vụ cướp. Số tiền cướp được, nhóm của Hồng chia nhau, mỗi người hưởng một nửa.

Hiện, Công an TP Móng Cái đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng trên về hành vi cướp tài sản.