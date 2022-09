Nhóm côn đồ xông vào bệnh viện truy sát người, đập phá thiết bị y tế

Ngày 25/9, Công an TP Tân An, tỉnh Long An cho biết đang truy xét nhóm thanh niên gây ra vụ việc nói trên. Bệnh viện đa khoa Long An hiện đã báo cáo vụ việc với Ban giám đốc Sở Y tế tỉnh này.

Nguồn thông tin cho hay, công an đã khoanh vùng được những nghi can liên quan và đang tổ chức truy bắt để xử lý.

Bệnh viện đa khoa Long An. Ảnh: Kim Loan

Theo thông tin ban đầu, 17h50 chiều 23/9, khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Long An (đường Nguyễn Thông, phường 3, TP Tân An) tiếp nhận trường hợp anh Nguyễn Ngọc Bình được nhóm bạn đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị thương tích ở cẳng tay, vùng đầu. Sau khi kiểm tra, y bác sĩ đã đưa anh Bình vào phòng tiểu phẫu của khoa để khâu vết thương.

Lúc này, có 6 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy đến phòng cấp cứu. Theo phía bệnh viện cho hay, nhóm này giả là chở bệnh nhân vào cấp cứu nên bảo vệ trực ở cổng 1 đã cho vào.

Khi vừa vào đến, nhóm 6 thanh niên lấy hung khí trong người, đi tìm người để truy sát.

Người bạn đưa anh Bình vào cấp cứu, khi thấy nhóm đối thủ xuất hiện đã vội chạy trốn vào phòng bệnh của Khoa Cấp cứu, nấp dưới các máy trợ thở.

Nhóm 6 thanh niên đi tìm người đã chửi bới khiến y bác sĩ và nhiều người xung quanh khiếp sợ. Trong đó 3 thanh niên cầm hung khí, xộc vào trong. Khi thấy vị trí đối thủ đang ẩn nấp, nhóm này đã vung hung khí chém vào các máy trợ thở.

Sau vài phút gây rối, náo loạn khu vực cấp cứu, nhóm 6 thanh niên lên xe định rời đi nhưng cùng lúc, bảo vệ bệnh viện phát hiện vụ việc, liền đóng tất cả cổng, tổ chức truy đuổi, đồng thời báo lực lượng công an địa phương.

Nhóm 6 thanh niên chạy lòng vòng trong bệnh viện tìm đường thoát nhưng không được. Tại khu vực nhà máy nước sinh hoạt của bệnh viện, nhóm thanh niên vứt bỏ lại hai xe gắn máy và chạy bộ thoát ra ngoài.

Công an khi có mặt đã lập biên bản hiện trường, thu giữ hai xe gắn máy BKS: 62H5 – 4197, 81N1 – 004.58 do nhóm thanh niên bỏ lại.

Bước đầu xác định, vụ gây rối, náo loạn khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Long An không làm ai bị thương. Tuy nhiên, hai máy trợ thở bị hư hại và công an đang giám định, tổ chức truy bắt nhóm thanh niên trên.