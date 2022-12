Nhóm đối tượng tàng trữ gần 7 tấn pháo nổ tại Hà Nội

Ngày 12/12, Công an huyện Thường Tín (TP Hà Nội) đã tiến hành khởi tố hình sự vụ “Tàng trữ hàng cấm” đồng thời xác lập chuyên án truy xét đấu tranh khai thác mở rộng vụ án thu giữ 6.869 kg pháo trên địa bàn.

Theo tài liệu điều tra, vào ngày 14/10, Công an huyện Thường Tín phát hiện tại phòng trọ của bà Nguyễn Thị Mai (SN 1987 ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) gần khu vực thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú, huyện Thường Tín có biểu hiện nghi vấn cất giấu, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ và xác định tại phòng thứ 3 của dãy trọ đang cất giấu số lượng lớn pháo nổ. Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ nêu trên, kết quả phát hiện trong nhà trọ có 406 thùng giấy bên trong mỗi thùng chứa 12 hộp, bên trong mỗi hộp chứa 36 ống hình trụ là pháo hoa nổ, tổng khối lượng 6.869 kg tương đương 6,8 tấn.

Lực lượng chức năng dẫn giải đối tượng Nguyễn Mạnh Phái. (Ảnh: Võ Nam)



Căn cứ tài kiệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đã khởi tố vụ án “Tàng trữ hàng cấm” đồng thời xác lập chuyên án truy xét đấu tranh khai thác mở rộng vụ án. Công an huyện Thường Tín phối hợp với các phòng nghiệp vụ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đã xác định chủ số hàng là Nguyễn Mạnh Phái (SN 1998 ở huyện Thường Tín, Hà Nội).

Do đối tượng có nhiều mối quan hệ xã hội, di chuyển liên tục nên ban chuyên án truy xét qua nhiều địa bàn như Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, Đắc Lắc, Phú Quốc… Sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Phái. Qua đấu tranh, Phái khai nhận được 1 đối tượng thuê cất giấu số pháo trên với tiền công 10 triệu đồng/tháng. Để vận chuyển số lượng pháo lậu lớn như vậy, pháo được ngụy trang trong các thùng giấy in nhãn hoa quả nhập khẩu và vận chuyển bằng 2 ô tô tải từ Lạng Sơn về phòng trọ trên vào đêm 9/10.

Đối tượng Bùi Mạnh Phái và số lượng pháo nổ "khủng" gần 7 tấn

Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết: "Công an huyện Thường Tín xác định làm tốt công tác điều tra cơ bản và phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm.

Đồng thời cũng chú trọng thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm nhằm phát huy ý thức tự giác của mọi tầng lớp nhân dân trong “tự phòng”, “tự chống”, “tự tham gia” phòng, chống tội phạm.

Đặc biệt, trong các đợt lễ tết hàng năm, Công an huyện Thường Tín tổ chức hàng trăm hội nghị tuyên truyền, tổ chức ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, mua bán sử dụng pháo nổ đến toàn bộ các hộ gia đình trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, vẫn có một số đối tượng vì hám lợi vẫn lén lút mua bán, vận chuyển tàng trữ pháo nổ vào dịp cuối năm" - Đại tá Nguyễn Tiến Tần nhấn mạnh.

