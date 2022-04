Đoạn video do camera an ninh tại một cửa hàng bán kem ở Katargam, Surat, miền bắc Ấn Độ ngày 6/4 đã ghi hình lại được vụ tai nạn do một chiếc SUV nội địa nhãn hiệu Mahindra Thar gây ra.

Trước khi đâm xe vào vỉa hè nơi có 3 nam thanh niên đang đứng ăn kem trước cửa hàng, chiếc SUV màu đỏ đang từ vòng xuyến di chuyển đến bất ngờ chồm ga, lao qua gờ dải phân cách và tài xế gần như mất hẳn kiểm soát.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân đã chạy về phía chiếc Mahindra Thar để giải cứu tài xế và hành khách. Trong xe có 2 người và dường như họ không bị thương.

Mahindra Thar hiện là một trong những chiếc SUV 4x4 được ưa chuộng tại Ấn Độ nhờ giá rẻ và động cơ khỏe. Hãng Mahindra đã ra mắt Thar phiên bản hoàn toàn mới trên thị trường vào năm 2020 với giá từ 333 triệu đồng (đã đổi từ tiền Ấn Độ sang VND).

