Nhu cầu mua vàng tăng đột biến từ ai, chắc không phải người dân thường?

Tình trạng giá vàng "nhảy múa" tiếp tục được các đại biểu quan tâm trong chương trình nghị sự của Quốc hội ngày 23/5.

“Điều mà nhiều người băn khoăn là thực chất nhu cầu nắm giữ vàng trong nước tăng đột biến đến từ ai và do đâu?”, đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) đặt câu hỏi và cho rằng, hẳn không phải là đến từ đa số người dân bình thường.

“Liệu có phải đây chủ yếu là do một nhóm lợi ích với các hành vi phi pháp như tẩu tán tài sản, đầu cơ gây rối loạn thị trường?”, ông Đồng tiếp tục đặt nghi vấn và đề nghị nếu đúng thế thì phải có giải pháp căn cơ. (Xem chi tiết)

Ông Đặng Tất Thắng bị công an truy tìm: Những vụ bôi nhọ nhắm vào sếp Sacombank

Ngày 22/5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định truy tìm đối với ông Đặng Tất Thắng nhằm kiểm tra, xác minh tin báo của Ngân hàng Sacombank về dấu hiệu tội phạm do “Đặng Tất Thắng lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ông Thắng nguyên là Tổng Giám đốc hãng hàng không Bamboo Airways và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC. Sau khi rời khỏi Bamboo Airways, ông Thắng đã có những phát ngôn lệch chuẩn trên tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Thang Dang”.

Ông Thắng gần đây thường chia sẻ trên trang Facebook cá nhân những hình ảnh về cuộc sống hiện nay tại đất nước Australia. Hiện trang Facebook Dang Thang đã bị khoá. (Xem chi tiết)

Ngân hàng bán tài sản liên quan đại gia Đường bia, chủ khách sạn dát vàng Hà Nội

Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) vừa thông báo về việc chào bán các khoản nợ có tài sản đảm bảo, trong đó có khoản nợ liên quan đến doanh nhân Nguyễn Hữu Đường (thường được biết đến với biệt danh Đường "bia"), ông chủ của khách sạn dát vàng ở Hà Nội.

Các khoản nợ được IVB rao bán có tài sản đảm bảo là các bất động sản tại TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam), bất động sản tại Hà Nội và các tỉnh khác; ngoài ra còn có cổ phiếu. (Xem chi tiết)

Chủ tịch tập đoàn Trung Nam bị hoãn xuất cảnh vì món nợ 21 tỷ

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa mới đây có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Theo Cục Hải quan Khánh Hòa, Trung Nam có số nợ quá hạn hơn 21 tỷ đồng.

Khoảng 2 năm qua, các công ty nhóm Trung Nam nhiều lần xin gia hạn, chậm trả nợ trái phiếu liên quan các dự án năng lượng tái tạo. Lợi nhuận sụt giảm mạnh sau 1 năm trong khi nợ trái phiếu còn nhiều nghìn tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Ông Nguyễn Tâm Thịnh - Chủ tịch Trung Nam Group. Ảnh: TNG

Khoanh nợ với hơn 700 nghìn người nộp thuế theo Nghị quyết 94

Ngày 26/11/2019, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước.

Sau 3 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 94 về khoanh nợ thuế, xoá nợ tiền chậm nộp, cơ quan quản lý thuế đã thực hiện khoanh nợ đối với 704.431 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là 28.380 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Ngân hàng Nhà nước 'bác' tin đồn về thay đổi biện pháp điều hành tỷ giá

Gần đây, thị trường xuất hiện một số tin đồn về dự kiến thay đổi biện pháp điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Ngày 24/5, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ của NHNN đã bác bỏ tin đồn thất thiệt nói trên.

“Một số thông tin gần đây về thay đổi điều hành tỷ giá của NHNN là không chính xác và không phù hợp với mục tiêu bình ổn thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ, tạo tâm lý bất ổn trên thị trường. Do đó, doanh nghiệp và người dân cần thận trọng”, ông Phạm Chí Quang khẳng định. (Xem chi tiết)

Công bố quyết định thanh tra 4 'ông lớn' ngành vàng và 2 ngân hàng

Ngày 23/5, NHNN đã tổ chức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, đối tượng thanh tra bao gồm 4 "ông lớn" trong ngành vàng, gồm: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Cùng với đó là Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam. (Xem chi tiết)

Quy định về tiền điện tử chính thức có hiệu lực từ 1/7/2024

Ngày 15/5, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP (Nghị định 52) quy định về thanh toán không dùng tiền mặt (có hiệu lực từ ngày 1/7), thay thế Nghị định số 101 năm 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung).

Nghị định 52 đã bổ sung một số quy định về tiền điện tử; trong đó, định nghĩa, làm rõ bản chất của tiền điện tử; quy định cụ thể các hình thức thể hiện của tiền điện tử được sử dụng trong hoạt động thanh toán bao gồm ví điện tử, thẻ trả trước; đối tượng cung ứng tiền điện tử... (Xem chi tiết)

Điện khí vướng đủ thứ, 3 đại dự án chưa tìm được nhà đầu tư

Theo Quy hoạch điện VIII, tổng quy mô công suất các dự án nhà máy điện khí được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành đến năm 2030 là 30.424 MW (23 dự án).

Thế nhưng, theo ông Tô Xuân Bảo - Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - đến thời điểm hiện tại, hầu hết dự án điện khí đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư vẫn chưa có nhiều tiến triển. Đặc biệt, 3 dự án là Cà Ná, Nghi Sơn, Quỳnh Lập với tổng công suất 4.500 MW vẫn chưa lựa chọn được nhà đầu tư. (Xem chi tiết)

EVN bác tin kêu gọi DN giảm 30% mức sử dụng điện, Bộ Công Thương ra công điện

Thời gian qua, có một số thông tin "cơ quan chức năng của Việt Nam kêu gọi một số doanh nghiệp ở phía Bắc tự nguyện giảm 30% mức sử dụng điện". Ngày 22/5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Liên quan đến việc này, ngày 22/5, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ký công điện gửi Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và EVN về việc tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo. (Xem chi tiết)

Xe tải, sà lan từ Campuchia chở sản phẩm ở nơi có dịch bò điên tràn vào Việt Nam

Nhiều sản phẩm từ động vật nhai ở châu Âu, nơi có dịch bò điên, thông qua cửa khẩu Campuchia bằng xe tải hoặc sà lan tràn vào Việt Nam. Bộ NN-PTNT đã “lệnh” cho 6 tỉnh phía Nam ngăn chặn và xử lý gấp.

Bệnh bò điên lây lan nhanh tại Anh và một số nước châu Âu hồi thập niên 90 của thế kỷ trước. Bệnh bò điên có thể lây sang người. (Xem chi tiết)

Bị bêu tên nếu bán hàng online vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

Nghị định số 55/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vừa được Chính phủ ban hành, trong đó có nội dung công khai, gỡ bỏ thông tin cảnh báo người tiêu dùng trong giao dịch trên không gian mạng và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp.

Nghị định nêu rõ, danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh trên không gian mạng có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ bị công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.