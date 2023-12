Trong đời sống, văn hoá Âu – Mỹ cùng nhiều quốc gia khác, Giáng sinh là kỳ nghỉ lễ quan trọng, thời điểm để mọi người tụ họp lại, vui vẻ, quây quần bên nhau.

Phim về Giáng sinh cũng là một chủ đề quen thuộc của Hollywood. Dưới đây là danh sách những phim kinh điển.

Christmas in Connecticut (1945)

Tự khẳng định mình là bậc thầy về thể loại bi kịch trong Stella Dallas, một nhân vật lãng mạn của The Lady Eve và một cô gái giả tạo trong Double Indemnity, Barbara Stanwyck kết hợp cả 3 phẩm chất đó thành một màn trình diễn ấn tượng với Christmas in Connecticut, bộ phim hài kinh điển dành cho kỳ nghỉ Giáng sinh.

‘Christmas in Connecticut’ là một bộ phim hài cổ điển dành cho mùa Giáng sinh. Ảnh: Everett.

Stanwyck thủ vai Elizabeth Lane, một người New York độc thân, làm nghề viết báo về ẩm thực. Để chuyên mục của mình hấp dẫn hơn với các bà nội trợ Mỹ, cô tự đóng vai một người đã có gia đình sống ở vùng nông thôn Connecticut.

Nhà xuất bản không hề biết gì về việc này. Vì vậy, họ yêu cầu Elizabeth phải tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh cho người hùng chiến tranh Jefferson Jones, người đã đọc tất cả công thức nấu ăn của cô khi ở trong bệnh viện và yêu thích chúng đến mức nhờ hôn thê của mình gửi thư cho nhà xuất bản.

Đối mặt với một vụ bê bối có thể kết thúc sự nghiệp, không chỉ của bản thân mà liên quan cả biên tập viên Dudley Beecham, Lane buộc phải thực hiện yêu cầu. Trong cơn tuyệt vọng, Elizabeth đồng ý kết hôn với người bạn John Sloan, có một trang trại ở Connecticut. Cô cũng nhờ đến sự giúp đỡ của người bạn đầu bếp và ‘người chú danh dự’ Felix Bassenak, nhân vật cung cấp công thức nấu ăn cho các bài báo của cô.

It’s a Wonderful Life (1946)

Ra mắt với nhiều ý kiến ​​trái chiều và doanh thu phòng vé đáng thất vọng - đặc biệt là theo tiêu chuẩn của đạo diễn Frank Capra, người tạo nên những bộ phim ăn khách như: It Happened One Night và Mr. Smith Goes to Washington, It’s a Wonderful Life trở thành cái tên không thể thiếu trong danh sách những bộ phim dành cho kỳ nghỉ lễ.

‘It’s a Wonderful Life’ không đạt kỳ vọng doanh thu nhưng có mặt trong danh sách những bộ phim hay nhất mọi thời đại. Ảnh: National Telefilm Associates.

Tuy nhiên, điều giúp cho It’s a Wonderful Life được xếp vào danh sách 100 bộ phim hay nhất mọi thời đại của Mỹ, lại khó nhận ra ngay. Đó là một cái kết vui tươi nhưng đẫm nước mắt. Đằng sau đêm Giáng sinh là đêm đen tối trong tâm hồn đối với George Bailey (James Stewart), một người đàn ông tuyệt vọng cùng cực đến mức nghĩ đến việc tự tử. Chỉ sau khi gặp được thiên thần hộ mệnh, George mới thấy được giá trị của mình đối với gia đình và cộng đồng.

Trailer It’s a Wonderful Life (1946)

A Christmas Story (1983)

Như để bù đắp cho việc thực hiện bộ phim kinh điển về sát nhân có chủ đề ngày lễ 9 năm trước, đạo diễn Bob Clark xây dựng tác phẩm hài ấm áp dành cho mùa Giáng sinh. A Christmas Story trở thành phim được yêu thích trong kỳ nghỉ lễ cuối năm, mặc dù cũng chứa đựng một số yếu tố kinh dị.

Jeff Gillen (trái) và Peter Billingsley trong ‘A Christmas Story’. Ảnh: Warner Bros.

Gia đình Parkers sống ở thị trấn Midwestern những năm 1940. Họ thường xuyên gặp những sự cố ngẫu nhiên. Dường như tai nạn luôn rình rập đối với Ralphie tội nghiệp, do Peter Billingsley thủ vai. Cậu ao ước một khẩu súng trường hơi Red Ryder trong dịp Giáng sinh.

Trước khi nhận được món quà lớn của mình, Ralphie có một cuộc chạm trán khủng khiếp với ông già Noel ở trung tâm thương mại, giải mã một tin nhắn bí mật đáng thất vọng từ Ovaltine và buộc phải mặc bộ đồ thỏ màu hồng mà dì Clara tặng. Nhưng cuối cùng Ralphie cũng nhận được món quà mà cậu mơ ước.

Trailer A Christmas Story (1983)

Gremlins (1984)

Gremlins là sự kết hợp lý tưởng với It’s a Wonderful Life. Bộ phim hài của Joe Dante lấy bối cảnh một thị trấn nhỏ, rơi hỗn loạn khi món quà Giáng sinh kỳ lạ tạo ra những sinh vật kỳ bí.

Billy và món quà Giáng Sinh trong ‘Gremlins’. Ảnh: Roobla.

Nhà phát minh lập dị Randall Peltzer đến thăm cửa hàng đồ cổ ở phố Tàu với hy vọng tìm được một món quà Giáng sinh cho con trai Billy. Bên trong, Randall gặp một sinh vật nhỏ có lông được gọi là mogwai (tiếng Quảng Đông có nghĩa là ác quỷ).

Chủ cửa hàng Wing từ chối bán sinh vật này cho Randall nhưng cháu trai của ông đã bí mật làm điều đó, kèm theo cảnh báo Randall 3 quy tắc quan trọng: không để mogwai tiếp xúc với ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng mặt trời; đừng để nó chạm vào nước; và trên hết, đừng bao giờ cho nó ăn sau nửa đêm.

Randall tặng mogwai cho Billy. Sinh vật kỳ lạ được nuôi như thú cưng, đặt tên Gizmo. Hàng loạt rắc rối xảy ra khi người chủ mới không tuân thủ các quy tắc đã được dặn dò. Hậu quả là sinh ra hàng loạt quái vật kỳ bí, tạo nên tình trạng hỗn loạn.

Die Hard (1988)

Là một tác phẩm điện ảnh hành động nổi tiếng, Die Hard thường gây tranh cãi khi xuất hiện trong danh sách những bộ phim dành cho mùa Giáng sinh dù bối cảnh trong phim thể hiện rõ điều đó.

Một cảnh đậm chất hành động cơ bắp của nhân vật John McClane trong Die Hard. Ảnh: 20th Century Fox.

John McClane (Bruce Willis thủ vai) làm việc tại Sở cảnh sát New York, thường xuyên xa gia đình. Trong dịp Giáng Sinh, ông bay tới Los Angeles để nghỉ lễ với người vợ đã ly thân, với mong muốn làm hoà.

Sự cố bất ngờ xảy ra khi một nhóm vũ trang gồm những tên tội phạm đến từ châu Âu đã chiếm toà nhà, nơi diễn ra buổi tiệc cuối năm. Chúng bắt giữ toàn bộ người bên trong và thực hiện âm mưu cướp trái phiếu khổng lồ.

Bằng những kỹ năng của mình, John McClane lần lượt tiêu diệt từng tên khủng bố, giải thoát an toàn cho con tin, bao gồm người vợ Holly Gennero-McClane (do Bonnie Bedelia thủ vai).

Home Alone (Ở nhà một mình); 1990

Trích đoạn phim 'Ở nhà một mình 2'

Khi xem lại Home Alone (1990) đến lần thứ vài trăm, bạn sẽ ngạc nhiên với một vài chi tiết thú vị như Kevin (do Macaulay Culkin thủ vai) có thể xem như một 'kẻ giết người hàng loạt', những cạm bẫy do cậu giăng ra phải được giám sát chặt chẽ và gia đình McAlisters có thể đã phải trả khoảng 30.000 USD cho căn biệt thự khổng lồ của họ vào những năm 1990.

Macaulay Culkin trong 'Ở nhà một mình'

Bộ phim chứa đựng nhiều tình huống hài hước, nói về một chủ đề dễ hiểu. Trong nhà có nhiều con cái, cha mẹ để quên một đứa trong khi họ đi du lịch cùng gia đình lớn. Sau đó, cậu bé buộc phải tự bảo vệ, chống lại 2 tên trộn ngốc nghếch, hung bạo.

Sau hơn 30 năm, Home Alone (1990) luôn được xem là bộ phim không thể thiếu trong mỗi dịp Giáng Sinh. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh thành công nhất của nam diễn viên Macaulay Culkin. Đầu tháng 12, Macaulay Culkin chính thức được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Macaulay Culkin mới được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cùng những người hâm mộ thân thiết đã có mặt để chúc mừng. Dịp này, cậu bé Kevin cũng tái ngộ người mẹ trên màn ảnh Catherine O'Hara (đóng Kate McCallister). Cả 2 ôm nhau nghẹn ngào, được người hâm mộ liên tưởng đến phân cảnh tương tự trong Home Alone 2: Lost in New York (1992).

Trailer Die Hard (1988)

The Muppet Christmas Carol (1992)

The Muppet Christmas Carol là một bộ phim ca nhạc Giáng sinh của Mỹ, ra đời năm 1992 do Brian Henson đạo diễn. Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ngắn A Christmas Carol năm 1843 của Charles Dickens, bộ phim có sự tham gia của Michael Caine trong vai Ebenezer Scrooge, cùng với các nghệ sĩ múa rối Dave Goelz, Steve Whitmire, Jerry Nelson và Frank Oz.

'The Muppet Christmas Carol' bám sát cốt truyện nổi tiếng của Charles Dickens. Ảnh: Walt Disney Pictures.

Mặc dù được thực hiện theo phong cách nghệ thuật phù hợp với Muppets – một nhóm rối tinh nghịch thường xuất hiện trong các chương trình hài kịch của Disney, The Muppet Christmas Carol lại bám sát câu chuyện gốc của Dickens.