Mới đây, cầu Thủ Thiêm 2 kết nối quận 1 và TP Thủ Đức vừa đưa vào khai thác được khoảng 1 tuần thì xảy ra nạn trộm cắp thiết bị công trình.

Nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 bị mất trộm gây ảnh hưởng đến việc thoát nước của công trình

Nhà thầu thi công dự án phát hiện hơn 40 nắp chắn rác trên cầu bị kẻ gian lấy cắp. Việc nắp cống bị mất tạo thành những khoảng hở nhỏ khiến chức năng lọc rác bị mất tác dụng. Những bao nilon, rác thải theo nước chảy vào bên trong hố gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước cầu.

Đáng nói, cầu Thủ Thiêm 2 là một công trình biểu tượng mới giữa trung tâm vừa đưa vào khai thác không lâu, nên việc này gây bức xúc dư luận.

Công an vào cuộc điều tra xác định Nguyễn Văn Thái (52 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) là nghi phạm thực hiện vụ trộm hàng loạt nắp chắn rác ở cầu Thủ Thiêm 2. Đối tượng khai nhận, do không có việc làm ổn định nên túng quẫn, nghĩ đến chuyện trộm các nắp chắn rác ở cầu Thủ Thiêm 2 để bán ve chai kiếm tiền tiêu xài.

Nắp cống hố ga gần cầu Thủ Thiêm 2 cũng bị mất nắp, tạo thành 'bẫy' nguy hiểm cho người đi đường.

Sau nắp chắn rác, đến lượt khoảng 10 hố ga nằm trên đường Tố Hữu thuộc khu đô thị Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), gần cầu Thủ Thiêm 2 bị khuyết nắp đậy, nghi do bị đánh cắp. Do hố ga không có nắp chắn, để lộ ra những khoảng không từ 1-2m, sâu hơn 2m, không khác gì những chiếc "bẫy" đe dọa tính mạng người dân, đặc biệt với người đi bộ trên vỉa hè.

Tuyến đường bị mất nắp cống thường đông người đi bộ, hóng mát vào buổi tối. Để an toàn, người dân phải che đậy tạm bằng những miếng ván mỏng…

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Thủ Thiêm cho biết, đã thông báo cho chủ đầu tư và công an để điều tra vụ việc.

Rào chắn dọc kênh Nước Đen bị mất cắp

Hồi giữa tháng 3, VietNamNet phản ánh hàng loạt rào chắn dọc bờ Kênh Nước Đen vừa được TP.HCM chi hơn 600 tỷ để cải tạo bị mất trộm, tạo thành những khoảng hở tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mất mỹ quan đô thị.

Người dân địa phương phải dùng những sợi dây giăng cảnh báo giúp giảm thiểu nguy cơ mất an toàn. Thế nhưng, việc ràng buộc bằng những sợi dây sơ sài gây mất mỹ quan đô thị.

Sau phản ánh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM đã kiểm tra, rà soát hiện trạng và thay mới các đoạn rào chắn bị mất trộm.

Người dân dùng những sợi dây giăng cảnh báo giúp giảm thiểu nguy cơ mất an toàn, nhưng lại gây phản cảm, nhếch nhác.

Cũng liên quan đến tình trạng mất trộm thiết bị công trình, mới đây tại quận 12 đã xảy ra sự việc tai nạn thương tâm khiến hai đứa trẻ là anh em ruột (bé trai 6 tuổi và bé gái 4 tuổi) tử vong.

Đoạn kênh Sơ Rơ qua phường Thạnh Xuân (quận 12) gần nhà hai em nhỏ, một đoạn rào chắn được cho là bị kẻ trộm tháo dỡ, tạo thành khoảng hở gây mất an toàn. Trong qua trình vui chơi dọc bờ kênh, có thể cả hai em nhỏ không may bị ngã xuống kênh và chết duối.

Đoạn rào chắn an toàn bờ kênh Sơ Rơ bị mất tạo thành 'bẫy' chết người

Đối diện nơi hai đứa trẻ gặp nạn cũng bị mất các đoạn hàng rào an toàn và được rào lại bằng lưới B40

Ghi nhận đoạn kênh nơi xảy ra vụ việc đau lòng trên có nhiều đoạn lan can sắt đảm bảo an toàn đã bị kẻ gian tháo trộm. Dù bị mất khá lâu nhưng không ai gắn biển cảnh báo hay giăng dây để đảm bảo an toàn.

Sau khi sự việc hai em nhỏ tử vong, chính quyền địa phương đã lắp lại các chỗ khuyết rào chắn dọc kênh để đảm bảo an toàn.

Tuấn Kiệt