Những cán bộ công an bị kỉ luật vì hành xử côn đồ ngoài cộng đồng

Ngày 3/5, một Phó Trưởng công an phường ở thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) bị tạm đình chỉ công việc để xác minh về hành vi tấn công một phụ nữ tại tiệm tóc.

Theo đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, vị Phó Trưởng công an phường nêu trên trong bộ thường phục dùng tay tát nhiều cái vào vùng mặt một phụ nữ. Công an tỉnh Cao Bằng xác định, cán bộ công an nêu trên đang công tác tại phường Sông Bằng.

Phó trưởng công an phường Sông Bằng có hành vi tát phụ nữ. Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc cũng như hình thức xử lý với người vi phạm, tuy nhiên, quan điểm của lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng là “kiên quyết xử lý”, “không bao che, không dung túng” với cán bộ vi phạm.

Đây không phải là lần đầu tiên cán bộ công an có hành vi thiếu chuẩn mực ngoài cộng đồng. Trước đó, nhiều vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Đội phó Công an Bình Dương hành hung phụ nữ

Tháng 4/2022, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm đình chỉ với đại úy Trần Xuân Phương, Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội vì hành hung phụ nữ khi bị nhắc đỗ xe chắn lối đi.

Theo thông tin về vụ việc, khoảng 16h ngày 11/4/2022, chị N.T.A.H (SN 1989, ngụ tại Bình Dương) cùng gia đình đi xe ô tô vào nhà ở đường An Thạnh 14 (phường An Thạnh, TP Thuận An). Khi vừa vào hẻm được khoảng 100m thì bị một số xe ô tô đậu chắn lối đi không thể vào trong.

Đại úy Trần Xuân Phương hành hung chị H. - Ảnh cắt từ clip

Lúc này, chị H. đi tìm chủ xe nhờ di chuyển vào trong thì chủ xe cùng một số người đang tổ chức tiệc trong hẻm bước ra cự cãi, không đồng ý di chuyển xe để nhường đường, dùng lời nói thách thức chị H. Sau một lúc cự cãi, nhóm người này lao vào hành hung chị H., dùng tay chân tấn công vào đầu và cơ thể chị này. Phát hiện sự việc, một số người hàng xóm chạy lại can ngăn cũng bị nhóm này tấn công phải bỏ chạy.

Đáng chú ý, trong nhóm người tấn công chị H. và hàng xóm có Đại úy Trần Xuân Phương, công tác tại phòng PC06 Công an tỉnh Bình Dương.

Cựu đại úy Lê Thị Hiền “náo loạn” sân bay

Năm 2019, cựu Đại úy Lê Thị Hiền (36 tuổi, Cán bộ công an quận Đống Đa, Hà Nội) gây xôn xao dư luận khi lớn tiếng chửi bới, gây náo loạn khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Theo báo cáo của cơ quan hàng không, sự việc xảy ra vào tháng 8/2019, thời điểm trên bà Hiền đi cùng 2 người khác đến làm thủ tục chuyến bay VN248 lộ trình TP.HCM - Hà Nội.

Bà Hiền đã gửi 4 kiện hành lý tiêu chuẩn miễn cước nhưng yêu cầu nhân viên làm thủ tục gửi thêm 1 kiện hành lý xách tay, khi không được đồng ý, bà Hiền đã tỏ thái độ bức xúc và lớn tiếng, có lời lẽ không đúng chuẩn mực với nhân viên hàng không.

Hình ảnh cựu đại úy Lê Thị Hiền gây "náo loạn" sân bay. Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi được giải thích, bà Hiền đồng ý xách tay kiện hành lý trên và đại diện hãng bay đã giải quyết cho hành khách này đi chuyến bay trên. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển đến bộ phận an ninh soi chiếu, bà Hiền làm mất thẻ lên máy bay và tiếp tục đến quầy 1A lớn tiếng. Đại diện hãng hàng không quyết định hủy chuyến với bà Hiền để đảm bảo an ninh, an toàn.

Với hành vi, lời nói của mình tại sân bay, bà Hiền bị xử phạt hành chính 200.000 đồng khi gây mất trật tự, Cục Hàng không cấm bay người phụ này 12 tháng.

Sau khi vào cuộc xác minh, Công an Hà Nội đã giáng hai cấp hàm từ Đại uý xuống Trung uý với Lê Thị Hiền. Ngay sau đó, Đảng bộ quận Đống Đa khai trừ Đảng với Trung uý Lê Thị Hiền. Sau khi bị giáng cấp hàm, khai trừ Đảng, Trung uý Lê Thị Hiền đã làm đơn xin ra khỏi ngành và được Ban Giám đốc Công an Hà Nội đồng ý.

Phó Trưởng công an phường ở Cao Bằng vi phạm pháp luật ? Liên quan đến Phó trưởng công an phường Sông Bằng tát phụ nữ ở TP Cao Bằng, theo luật sư Nguyễn Thanh Hải (Đoàn luật sư TP Hà Nội) hành vi trên là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần được xác minh điều tra và xử lý nghiêm minh. "Nhìn nhận người hành hung dưới góc độ của một công dân bình thường, việc người đàn ông áo trắng có hành vi hành hung cô gái như trên cần xác minh xem có đủ dấu hiệu cấu thành tội Cố ý gây thương tích theo điều 134 BLHS hay không? Trong trường hợp này cô gái có thể tự đi hoặc yêu cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền đưa đi giám định thương tật để xác định tỷ lệ thương tật cụ thể", luật sư Hải nêu. Luật sư Nguyễn Thanh Hải Theo ông Hải, nếu tỉ lệ thương tật chưa tới 11% thì có thể xem xét 2 tình tiết tăng nặng tại điểm i và điểm m khoản 2 của điều 134. Cụ thể: "Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Có tính chất côn đồ". Còn nếu không thể khởi tố hình sự thì hành vi trên cần phải bị xem xét xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 5 điều 7 NĐ 144/2021/NĐCP với mức phạt lên tới 8.000.000 đồng và điểm đ khoản 14 điều 7 của NĐ này là buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 1, điểm c khoản 2, điểm b khoản 3 và điểm a khoản 5 Điều này. Ngoài ra, luật sư Nguyễn Thanh Hải chia sẻ, nhìn nhận người hành hung góc độ là một chiến sĩ công an, là phó Trưởng Công an phường Sông Bằng. Là một chiến sĩ công an, đứng trong hàng ngũ lực lượng công an nhân dân thì việc cần phải tuân thủ hiến pháp, pháp luật, làm tròn sứ mệnh bảo vệ nhân dân. Cơ quan chức năng cần xem xét việc có hay không vị cán bộ này có hành vi "bắt giữ người trái pháp luật".

Đức Phong