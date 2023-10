Maroon 5 được xem là một trong những nhóm nhạc pop rock huyền thoại của mọi thời đại

Adam Levine nghĩ Maroon 5… “kỳ lạ”

Là ban nhạc sở hữu hàng loạt tác phẩm âm nhạc đình đám thế giới, chinh phục nhiều thể loại, nhưng chính trưởng nhóm Levine từng thừa nhận: “Tôi thậm chí không biết Maroon 5 là cái quái gì nữa. Chúng tôi nằm giữa một khoảng không kỳ lạ”.

Tuy nhiên, cũng chính sự “kỳ lạ” ấy đã giúp Maroon 5 không quá bị bó buộc vào một thể loại hay phong cách âm nhạc cụ thể nào. Trả lời trang tin Nicky Swift của Mỹ, giọng ca chính của nhóm tự tin rằng “Maroon 5 sẽ không bao giờ gắn liền với một thời đại nào. Tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ ai nói rằng chúng tôi khiến họ nhớ đến năm 2003 chẳng hạn. Điều đó không bao giờ xảy ra”, Levine nói.

Thực tế cho thấy, sau gần 3 thập kỷ thành lập, khi bản đồ âm nhạc thế giới ngày càng xuất hiện những tên tuổi đình đám mới, Maroon 5 vẫn chứng tỏ được sức hút và sự cạnh tranh mạnh mẽ của mình với hàng loạt show và tour diễn lớn trên toàn cầu. Điển hình, show diễn M5LV tại Las Vegas hồi tháng 3 năm nay hay tour diễn vòng quanh thế giới năm 2022, Super Bowl Halftime Show 2019… đều để lại tiếng vang lớn và nhận được vô số lời khen từ cả người hâm mộ lẫn giới phê bình.

Maroon 5 sẽ trình diễn tại 8Wonder ở Phú Quốc vào ngày 16/12 sắp tới

Do đó, không lấy làm lạ khi người hâm mộ kỳ vọng, đêm diễn của Maroon 5 tại 8Wonder Winter Festival ngày 16/12 tại Phú Quốc United Center tiếp tục là một dấu mốc bùng nổ với những tài năng âm nhạc đầy ngẫu hứng, cảm xúc và độc nhất vô nhị của thế giới.

Hàng loạt bản hit ấn tượng như “Animals, Sugar, She will be loved, Payphone, This love, Move like jagger,...” đang được “đồn đoán” sẽ khuấy động đảo ngọc trong mùa lễ hội cuối năm.

Chỉ mất 24 giờ hoàn thiện 1 ca khúc từ ý tưởng người hâm mộ

Năm 2011, Maroon 5 hợp tác với một nhãn hàng tiêu dùng toàn cầu trong một dự án đầy tham vọng. Ban nhạc “được giao nhiệm vụ” phải viết và thu âm xong một bài hát mới, hoàn thiện dựa trên ý tưởng đóng góp từ người hâm mộ trong vòng… 24 giờ. Toàn bộ quá trình được quay và phát trực tiếp.

Theo Music News, buổi phát trực tiếp đã thu hút hơn 350.000 người hâm mộ xem, 25.000 người trong số họ đã đưa ra các ý tưởng cho ban nhạc.

Nhóm đã hoàn thành “thử thách” này một cách ấn tượng, đầy ngoạn mục với ca khúc “Is Anybody Out There”. Bài hát được cho là đã lập kỷ lục thế giới và làm nên lịch sử vô tiền khoáng hậu trong âm nhạc với tốc độ sản xuất chưa từng thấy.

Maroon 5 từng viết và thu âm một bài hát mới trong vòng 24 giờ

Với sức sáng tạo và bản lĩnh sản xuất âm nhạc đáng nể, không khó để Maroon 5 đạt được sự nghiệp âm nhạc đầy kinh ngạc, trở thành nhóm nghệ sĩ thành công nhất thế giới, một hiện tượng âm nhạc “độc nhất vô nhị”.

Ngoài chứng nhận RIAA tại hơn 35 quốc gia và 32 bài hát lọt vào Billboard Hot 100, Maroon 5 còn giữ kỷ lục "nhiều bài hát top 1 nhất trên Hot 100 thế kỷ của một bộ đôi hoặc nhóm" và "nhiều bài hát top 1 nhất trong các bộ đôi hoặc nhóm pop" với 11 ca khúc, và "nhiều bài hát top 1 nhất trên Adult Pop Airplay" với 15 ca khúc. Họ có 95 triệu album và hơn 650 triệu đĩa đơn được bán ra, cùng 10 lần được đề cử Grammy, trong đó có 3 chiến thắng.

“Fan cứng” của Maroon 5 gọi tên Rihanna

Không ít nghệ sĩ nổi tiếng là người hâm mộ cuồng nhiệt của Maroon 5, nhưng Rihanna có lẽ một trong những fan hâm mộ “khủng nhất” của nhóm nhạc này. Giọng ca "Umbrella" không chỉ mê nhạc mà còn tiến tới hợp tác trong đĩa đơn năm 2008 "If I Never See Your Face Again".

Theo tờ People, Rihanna nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2008 rằng ngay khi có cơ hội được làm việc với một trong những nhóm nhạc yêu thích của mình, cô đã chớp ngay lấy thời cơ.

“Tôi nghĩ ca khúc nào cũng được, tôi không quan tâm mình thích nó hay không, tôi hợp tác vì Maroon 5 chính là ‘chất kích thích’”, nữ ca sĩ khi đó chia sẻ.

Maroon 5 từng kết hợp với Rihanna năm 2008 trong đĩa đơn "If I Never See Your Face Again". Ảnh: Cắt từ video

Đạt giải thưởng Truyền thông Môi trường

Ít ai biết, Maroon 5 tham gia đồng sáng lập Green Music Group. Theo Rolling Stone, họ làm việc với Reverb - công ty chuyên cung cấp nhạc cụ, bao gồm những dụng cụ cũ hoặc tái sử dụng - để xanh hóa các chuyến lưu diễn; tổ chức nhiều chương trình phi lợi nhuận tại làng sinh thái của Reverb và dùng nhiên liệu diesel sinh học cho xe của nhóm.

Nhóm cũng đã hợp tác với các phong trào như Vote Solar để truyền bá thông điệp về việc giảm thiểu năng lượng cá nhân và sử dụng các nguồn năng lượng thay thế. Năm 2006, Maroon 5 nhận Giải thưởng Tương lai thuộc Giải thưởng Truyền thông Môi trường (Environmental Media Awards).

Maroon 5 từng được vinh danh tại Giải thưởng Truyền thông Môi trường

Lập ban nhạc khi còn trên ghế nhà trường và từng đóng phim

Adam Levine và các thành viên ban đầu thành lập ban nhạc từ năm 1994, khi còn ngồi ghế nhà trường, với tên Kara's Flowers và phát hành hai album cùng tên.

Theo Billboard, album thứ hai của Kara's Flowers được đặt tên chính thức “The Fourth World” vào năm 1996, là tác phẩm đầu tiên được sản xuất chuyên nghiệp và được coi là album đầu tay của Maroon 5. Các thành viên của ban nhạc thời điểm này gồm có Adam Levine, Jesse Carmichael, Mickey Madden và Ryan Dusick.

Kara's Flowers thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên truyền hình vào năm 1997 trong series “Beverly Hills, 90210” - loạt phim khiến giới trẻ phát cuồng lúc bấy giờ. Ban nhạc đã biểu diễn ca khúc "Soap Disco" của họ trong tập phim "Forgive and Forget" (lúc này nhóm trưởng Levine chỉ mới 18 tuổi). Adam Levine sau này thừa nhận anh là “fan cuồng” của bộ phim truyền hình ăn khách này.

Kara's Flowers trình diễn trong bộ phim “Beverly Hills, 90210” năm 1997. Ảnh: Cắt từ video

Năm 2001, tay đánh guitar James Valentine gia nhập, nhóm đã chính thức đổi tên thành Maroon 5.

Trong suốt gần 3 thập kỷ qua, âm nhạc của Maroon 5 đã xuất hiện trên mọi ngóc ngách đời sống, tràn ngập khắp internet... Sắp tới, siêu lễ hội âm nhạc 8Wonder Winter Festival tại Phú Quốc United Center dự kiến tiếp tục là “cơn địa chấn” khi Maroon 5 lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam, trực tiếp đưa người hâm mộ và du khách thăng hoa cảm xúc với nguồn năng lượng bất tận từ “ban nhạc pop-rock đình đám nhất thế giới”.

Thế Định