Tháng 1/2023

Italy từ lâu đã được biết đến một trong địa điểm chứng kiến nhiều hành vi xấu của khách du lịch, những người xem nơi đây như công viên giải trí thay vì điểm đến văn hóa.

Đầu năm nay, một nam du khách Mỹ 34 tuổi, đã bị phạt hơn 540 USD sau khi xe đi qua cây cầu cổ dành cho người đi bộ Ponte Vecchio nổi tiếng ở Florence, Italy.

Ponte Vecchio là cây cầu cổ được xây bằng đá vào thời La Mã, bắc qua sông Arno ở thành phố Florence của Italy. Nhìn từ xa, cây cầu giống thành phố thu nhỏ trên sông, bởi nó không có thành cầu và tràn ngập các cửa hàng buôn bán. Các phương tiện giao thông không được phép đi lại trên cầu.

Tháng 2/2023

Không chỉ có các di sản nổi tiếng, năm 2023 cũng có khởi đầu tồi tệ với động vật hoang dã. Vào tháng 2, một người có sức ảnh hưởng tại Trung Quốc đã bị phạt sau khi phát trực tiếp cảnh nấu và ăn thịt cá mập trắng lớn. Đây là loài được bảo vệ ở Trung Quốc. Theo báo cáo, người này sau đó đã bị phạt 125.000 nhân dân tệ, tương đương 18.600 USD.

Tháng 3/2023

Một du khách người Nga đã gây phẫn nộ khi cởi đồ chụp ảnh tại địa điểm tôn giáo linh thiêng ở Bali vào tháng 3 năm nay.

Yuri Chilikin (24 tuổi) đăng tải bức ảnh bán khỏa thân trên núi Agung - đỉnh cao nhất của Bali và được biết tới là ngọn núi lửa thiêng liêng của thần Shiva.

Sau đó, nam du khách đã phải gửi lời xin lỗi công khai tới người dân địa phương và tham gia một buổi lễ cầu nguyện tại ngôi đền ở Denpasar. Dù vậy, hành động xấu xí trên vẫn khiến Yuri Chilikin bị trục xuất.

Trong khi đó tại Nhật Bản, giới chức tuyên bố sẽ có hành động trấn áp đối với khách tham quan tại công viên chủ đề Ghibli nổi tiếng. Trước đó, nhiều báo cáo cho thấy du khách đến công viên hoạt hình đã chụp những bức ảnh không đứng đắn với bức tượng nhân vật, theo CNN Travel.

Straits Times đưa tin bức ảnh được đăng lên mạng xã hội cho thấy những người đàn ông đang mô phỏng hành vi tấn công tình dục các nhân vật hoạt hình nữ trẻ tuổi ở công viên này.

"Đối với những người đến công viên để hành động như thế, tôi thực sự mong họ đừng đến nữa”, Hideaki Omura, thống đốc tỉnh Aichi, nói.

Trở lại Florence (Italy), một du khách người Mỹ 43 tuổi đã bị phạt 506 USD vì lái xe trái phép vào quảng trường dành cho người đi bộ Piazza della Signoria, quảng trường chính của thời kỳ Phục hưng.

Trong khi đó, ở Venice, một du khách đã tự liều mình khi nhảy xuống một con kênh từ đỉnh một tòa nhà ba tầng. Thị trưởng Luigi Brugnaro Venice thậm chí còn chia sẻ rằng sẽ cấp cho thủ phạm “giấy chứng nhận ngu ngốc vì làm những điều bất bình thường để chứng tỏ bản thân trên mạng xã hội”.

Cùng tháng, một cặp vợ chồng đã bị bỏ tù vì vụ trộm rượu vang trị giá 1,7 triệu USD vào năm 2021 từ nhà hàng được gắn sao Michelin ở Tây Ban Nha.

Tòa án cho biết cặp đôi này rời nhà hàng Atrio ở Caceres, miền Tây Tây Ban Nha, mang theo 45 chai rượu vang bọc trong khăn khách sạn và giấu trong túi du lịch.

Cặp đôi đã ghé nhà hàng 3 lần để lên kế hoạch cho vụ trộm, trước khi thưởng thức bữa tối 14 món và tham gia chuyến tham quan hầm rượu có hướng dẫn viên. Sau đó, họ đột nhập trong đêm từ khách sạn liền kề.

Tháng 4/2023

Cảnh đẹp tuyệt diệu của thiên nhiên ở Lake District (Quận Hồ), Vương Quốc Anh, chưa đủ để làm cho một nhóm nam du khách say mê. Do đó, họ quyết định tìm và thử một loại 'nấm ma thuật' gây ra ảo giác. Nhưng may mắn đã được người qua đường phát hiện để báo cho cứu hộ đến xử lý kịp thời.

Tháng 5/2023

Bước sang mùa hè, mùa cao điểm du lịch ở châu Âu, cũng là lúc ngôi làng cổ đẹp như tranh vẽ Hallstatt của Áo, dựng lên một hàng rào chắn để ngăn chặn tình trạng khách du lịch nán lại chụp ảnh quá lâu gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Đôi khi những hành vi tồi tệ gây ra hậu quả bi thảm không chỉ đối với dân địa phương. Vào ngày 20/5, một du khách đến Công viên Quốc gia Yellowstone (Mỹ) đã “làm phiền” chú bò rừng con mới sinh sau khi nó bị tách khỏi mẹ và cả đàn trong lúc băng qua sông.

Người đàn ông đã nhấc con vật lên khỏi sông, bất chấp công viên có quy định yêu cầu du khách phải đứng cách các con vật. Sau hành động này, cả đàn từ chối chú bò rừng này và các kiểm lâm viên đã an tử nó.

Tháng 6/2023

Vào tháng 6, một khách du lịch tại Đấu trường La Mã, Rome bị bắt gặp đang khắc “Ivan + Hayley 23” vào bức tường 2.000 năm tuổi. Khi được quay lại, người này nở nụ cười rạng rỡ, nhưng mọi thứ trở nên kém vui hơn khi cảnh sát truy tìm anh chỉ một ngày sau đó.

Tháng 7/2023

Nhiều di sản khác cũng bị khách du lịch phá hoại trong năm nay. Vào tháng 7, hai thiếu niên đã bị bắt quả tang phá hoại Đấu trường La Mã trong nhiều ngày liên tiếp: Một cô gái đến từ Thụy Sĩ và một thanh niên người Đức. Cả hai đều bị bắt quả tang đang ghi tên mình lên tường.

Tháng 8/2023

Khi nhiệt độ tăng lên, nhiều người bắt đầu muốn cởi đồ - điều này dẫn đến việc du khách đến thăm cánh đồng hoa hướng dương ở Anh được yêu cầu ngừng tạo dáng khỏa thân.

Chủ sở hữu Sam Wilson của trang trại Stoke Fruit trên đảo Hayling, ngoài khơi bờ biển phía nam nước Anh, đã kêu gọi trên mạng xã hội, yêu cầu du khách mặc nguyên quần áo.

Động thái này diễn ra sau khi ông nhận thấy ngày càng có nhiều người cởi đồ để tạo dáng khỏa thân giữa những bông hoa.

Ông cho biết thêm cảnh báo được đưa ra sau khi họ nhận thấy trẻ em đến tham quan “thấy những gì đang xảy ra”.

Trong khi đó, vào tháng 8, ở phía bắc Italy, một nhóm du khách người Đức đã lật đổ bức tượng vô giá 150 tuổi chỉ để tạo dáng chụp ảnh tại Viggiù, gần Hồ Como.

Và khi nhiệt độ tăng vọt ở Rome, một du khách khác bị bắt gặp đang lội vào Đài phun nước Trevi để đổ đầy chai nước của mình. Không rõ chuyện gì xảy ra sau đó với người phụ nữ nhưng video quay lại cho thấy cô đã bị bắt. Hành động đặt chân vào đài phun nước nổi tiếng có thể bị phạt 500 euro, tương đương hơn 548 USD.

Tháng 9/2023

Vào tháng 9, Nina Marie Daniele, tiktoker nổi tiếng người Mỹ đã chia sẻ khoảnh khắc kinh hoàng của mình trong chuyến bay kéo dài 5 giờ đồng hồ.

Trong đoạn video ngắn, Nina đã chia sẻ hình ảnh người đàn ông ngồi bên cạnh cô vô tư cắt móng chân. Những chiếc móng sau đó rơi bắn khắp sàn máy bay. Cô ấy tỏ rõ sự ghê sợ của mình. “Tôi đã bị nôn trong chuyến bay 5 giờ đồng hồ khi chứng kiến cảnh đó”.

Tháng 10/2023

Trong tháng 10, hai tác phẩm điêu khắc La Mã cổ đại có niên đại từ thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên đã bị một du khách Mỹ 40 tuổi phá hỏng tại bảo tàng Israel ở Jerusalem.

Du khách này sau đó đã bị bắt để thẩm vấn tại nhà ga Moriah ở thủ đô Israel.

Trong tuyên bố của cảnh sát còn nêu rõ: “Trong quá trình điều tra ban đầu, nghi phạm thực hiện hành vi này vì anh ta coi những tác phẩm điêu khắc này là trái với Kinh Torah”.

Tuy nhiên, luật sư của nam du khách này lại phủ nhận việc anh ta hành động dựa trên niềm tin tôn giáo chính thống, thay vào đó nói rằng anh ta đang mắc bệnh tâm thần.

Tháng 11/2023

Mới đây nhất, trong tháng 11, một du khách Mỹ đã bị cấm đến Philippines suốt đời sau khi anh ta bị buộc tội viết những lời lẽ tục tĩu trên mẫu đơn nhập cảnh của mình.

Theo Cục Di trú Philippines, người đàn ông 34 tuổi này đã bị từ chối nhập cảnh và bị đưa vào danh sách cấm nhập cảnh vĩnh viễn vì hành vi "thiếu tôn trọng" của mình.

Theo CNN