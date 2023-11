Tại Hội nghị An toàn và khai thác hàng không thế giới 2023 được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 9 vừa qua, các chuyên gia hàng không đánh giá, tại Việt Nam, an toàn bay là ưu tiên cao nhất, đào tạo an toàn bay là ưu tiên hàng đầu của các hãng hàng không nội địa. Đây cũng là nền tảng cốt lõi trong mọi hoạt động của các hãng hàng không.

Theo đó, khi khai thác bay, các chuyến bay của các hãng hàng không sẽ phải tuân thủ một loạt quy định nghiêm ngặt về an toàn bay của hãng, cũng như của các tổ chức hàng không quốc tế và Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT).