Dự thảo Nghị định quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, thay thế cho Nghị định số 109/2009/NĐ-CP đang được Bộ Công an công bố để lấy ý kiến của người dân. Dự thảo nêu rõ, thiết bị phát tín hiệu quyền ưu tiên gồm: Còi phát tín hiệu ưu tiên; cờ hiệu ưu tiên và đèn phát tín hiệu ưu tiên.

Đáng chú ý, trong dự thảo Nghị quyết đã đề xuất 7 nhóm đối tượng được lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên gồm:

1. Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ;

2. Xe quân sự đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, gồm: các xe quân sự đi thực hiện nhiệm vụ chỉ huy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, chỉ huy tác chiến, thông tin làm nhiệm vụ hỏa tốc, chỉ huy đoàn hành quân, xe làm nhiệm vụ kiểm soát quân sự, kiểm tra xe quân sự, bảo vệ đoàn; xe thực hiện nhiệm vụ bắt, khám xét hoặc thực hiện các hoạt động điều tra, dẫn giải can phạm, phạm nhân, tham gia phòng, chống khủng bố;

3. Xe Công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, gồm: xe đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ; xe đi làm nhiệm vụ bắt, khám xét hoặc tiến hành các hoạt động điều tra, dẫn giải can phạm, phạm nhân, chống biểu tình, bạo loạn, giải tán đám đông gây rối trật tự công cộng; xe đi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông; xe đi làm nhiệm vụ Cảnh vệ; xe chỉ huy tác chiến chống khủng bố; xe thông tin làm nhiệm vụ hỏa tốc; xe chỉ huy đoàn hành quân;

4. Xe Cảnh sát giao thông dẫn đường;

5. Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu là xe đang chở bệnh nhân cấp cứu hoặc đi đón bệnh nhân cấp cứu;

6. Xe hộ đê đi làm nhiệm vụ, xe đi làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai, dịch bệnh;

7. Xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật, gồm: xe phục vụ các Ban chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ triển khai thi hành Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Lệnh của Chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn cấp; xe phục vụ các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, y tế, bảo vệ môi trường, nông nghiệp và các lực lượng khác được Ban chỉ đạo huy động thi hành các biện pháp đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp.

Trước đó, tại Điều 3, Nghị định 109/2009/NĐ-CP chỉ quy định 4 nhóm đối tượng xe đi làm nhiệm vụ khẩn cấp gồm: Xe quân sự đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; Xe Công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu; Xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp (xe đi thi hành các biện pháp đặc biệt khi có tình trạng đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội hoặc khi có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm).

Dự thảo Nghị định mới cũng đề xuất quy định các hành vi bị cấm như sau:

1. Xe ưu tiên nhưng lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, cờ, đèn phát tín hiệu ưu tiên không đúng chủng loại, không đúng vị trí, không lắp đặt đầy đủ theo quy định của Nghị định này.

2. Xe ưu tiên sử dụng tín hiệu ưu tiên khi không đi làm nhiệm vụ hoặc lợi dụng tín hiệu ưu tiên để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật sử dụng tín hiệu ưu tiên khi chưa ban bố tình trạng khẩn cấp và áp dụng các biện pháp đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp.

4. Người điều khiển xe ưu tiên khi sử dụng tín hiệu ưu tiên gây mất an toàn giao thông cho người tham gia giao thông khác, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và không tuân thủ hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

5. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không thuộc đối tượng ưu tiên nhưng lắp đặt, sử dụng còi, cờ, đèn phát tín hiệu ưu tiên hoặc lắp đặt các thiết bị tương tự gây hiểu nhầm đối với người tham giao thông khác.

Quyền ưu tiên của một số loại xe Khoản 1 Điều 22 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định những xe sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự: - Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ; - Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường; - Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu; - Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; - Đoàn xe tang. Những xe ưu tiên nêu trên (trừ đoàn xe tang) khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định; không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông. Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.

