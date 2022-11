Giải Đua ôtô địa hình tại Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) bước sang ngày thứ 2 với nhiều màn so tài kịch tính, nghẹt thở.

Tại phần đua Đường 6 - Vượt tường bê tông được tính thời gian hoàn thành. Hai đội đua xuất phát ở hai làn cạnh nhau đi qua các hố sâu sau đó vượt hai bức tường bê tông cao hơn 2m trước khi quay trở về đích. Bài này được thiết kế dành riêng cho hạng Mở rộng.

Phụ xe (còn gọi là chã) làm nhiệm vụ tời dây để giúp xe của đội mình làm sao vượt chướng ngại vật một cách dễ dàng nhất có thể.

Vẫn như mọi năm, đường đua số 6 này thu hút số lượng lớn khán giả theo dõi.

Thử thách nhất trong bài thi này là phần vượt chiếc cống hộp bê tông cao hơn 2 mét. Nhiều đội về đích một cách dễ dàng nhưng cũng có tay đua gặp rất nhiều khó khăn.

"Nhổm" lên được trên cống đã khó, xuống khỏi nó cũng không phải là điều dễ dàng. Đội nào có sự chuẩn bị chiếc cầu bắc tốt dường như có lợi thế hơn ngoài tài năng và kinh nghiệm.

Chiếc xe của đội 407 khi xuống khỏi tấm cống đã cắm đầu rồi lật úp. Lúc này, đối thủ ở làn bên trái cũng loay hoay mất nhiều thời gian, tài xế phải tính toán từ cách kéo nhả tời đến việc xử lý chân ga hợp lý.

Có trường hợp không thể vượt qua vũng lầy ngay từ chướng ngại vật đầu tiên.

Chiếc xe của đội 405 bị lật chổng 4 bánh lên trời, sau đó tài xế cho ôtô nằm nghiêng để cần cẩu kéo lên, đành chấp nhận thua cuộc.

Tay đua Nguyễn Tố Mỹ đã gặp khó khăn khi đối mặt với bức tường bê tông.

Nhiều lần tời của xe số 406 này bị tụt khi tay đua cố gắng đạp ga để vượt qua chướng ngại vật quan trọng và khó nhất bài.

Xe của đội 404 khi đến chặng cuối không thể vượt qua cống bê tông do trục trặc động cơ được kéo ra khỏi sân. Thời gian thi đấu của xe này là 15 phút 05 giây, bị trọng tài tính DNF (Did Not Finish).

Thi đấu ấn tượng trong buổi sáng 5/11 là màn trổ tài của tay đua người Hàn Quốc Lee Johnun. Người đàn ông 56 tuổi từng tham gia thi đấu ở 13 giải đua xe khác nhau tại Việt Nam.

Lee Johnun chỉ gặp chút trở ngại khi két nước phun ra như mưa nhưng vẫn về đích với thành tích 9 phút 55 giây 099. Trong khi đó, có những đối thủ khác cũng vượt cống thành công nhưng với thời gian gần gấp đôi tay đua đến từ xứ Kim Chi. Tại giải đấu này vào tháng 12 năm ngoái, anh đã giành chức vô địch ở bài thi Adventure.

Một trường hợp khác "gục ngã" ngay ở chướng ngại vật đầu tiên không thể lên dốc là xe 413 của tay đua Nguyễn Văn Bình.

Anh Bình và chã của mình tìm mọi cách để kéo chiếc ôtô lên nhưng không thể. Những người chứng kiến tại đây cho rằng đó là do khả năng kéo tời của xe yếu.

Và chiếc ôtô có hình dáng nhỏ nhắn này dù không bị lật vẫn phải cần sự trợ giúp của xe cẩu để đưa ra khỏi đường đua ngay sát điểm xuất phát.