Toyota Fortuner 2022 nâng trang bị, giá tăng thêm 42 triệu đồng

Từ đầu tháng 11, mẫu xe SUV 7 chỗ Toyota Fortuner sẽ bổ sung trang bị trên Toyota Fortuner 2022 cho 2 phiên bản gồm Fortuner 2.7L 4x2 AT và Fortuner 2.7L 4x4 AT.

Toyota Fortuner 2022 thêm trang bị an toàn, tăng giá mạnh

Đây là hai phiên bản động cơ xăng, là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Hãng xe Nhật bổ sung thêm 3 trang bị an toàn mới gồm: Hệ thống camera quanh xe 360 (Panoramic View), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) và hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA).

Đồng thời, giá xe mới của Toyota Fortuner 2.7L 4x2 AT và Toyota Fortuner 2.7L 4x4 AT lần lượt là 1,229 tỷ đồng và 1,319 tỷ đồng, tăng thêm 42 triệu đồng so với trước.

Phiên bản Nguồn gốc Giá cũ (VNĐ) Giá mới (VNĐ) Tăng thêm (VNĐ) Toyota Fortuner 2.4MT 4x2 Lắp ráp trong nước 1.015.000.000 1.026.000.000 11.000.000 Toyota Fortuner 2.4AT 4x2 Lắp ráp trong nước 1.107.000.000 1.118.000.000 11.000.000 Toyota Fortuner 2.4AT 4x2 Legender Lắp ráp trong nước 1.248.000.000 1.259.000.000 11.000.000 Toyota Fortuner 2.8AT 4x4 Legender Lắp ráp trong nước 1.459.000.000 1.470.000.000 11.000.000 Toyota Fortuner 2.8AT 4x4 Lắp ráp trong nước 1.423.000.000 1.474.000.000 11.000.000 Toyota Fortuner 2.7AT 4x2 Nhập khẩu 1.187.000.000 1.229.000.000 42.000.000 Toyota Fortuner 2.7AT 4x4 Nhập khẩu 1.277.000.000 1.319.000.000 42.000.000

Đây là lần thứ 2 trong năm, Toyota Fortuner 2022 được nâng cấp mới. Lần nâng cấp đầu tiên vào tháng 5/2022 chỉ dành cho các phiên bản động cơ Diesel 2.4L và Diesel 2.8L, xe được lắp ráp trong nước với một số trang bị tiện nghi như loa JBL, sạc không dây và điều hòa tự động 2 vùng độc lập.

Ngoài những nâng cấp mới lần này, cả hai phiên bản Toyota Fortuner 2.7L 4x2 AT và Toyota Fortuner 2.7L 4x4 AT vẫn giữ nguyên các trang bị đã có trước đây.

Về sức mạnh, cả Toyota Fortuner 2.7L 4x2 AT và Toyota Fortuner 2.7L 4x4 AT đều sử dụng động cơ xăng I-4 2.7L VVT-i công suất 164 mã lực, mô-men xoắn 245 Nm cùng hộp số tự động 6 cấp, khác nhau ở hệ dẫn động bánh sau và dẫn động 4 bánh.

Trong khi, Toyota Fortuner 2022 sử dụng động cơ Diesel sẽ có 2 tùy chọn gồm I-4 2.4L công suất 147 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm và I-4 2.8L công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm. Động cơ Diesel 2.4L sẽ đi kèm hộp số 6 cấp cho cả số sàn và số tự động, còn động cơ Diesel 2.8L sẽ chỉ có số tự động 6 cấp.

Trong 3 năm trở lại đây, doanh số của Toyota Fortuner đã dần tụt hạng và không còn giữ được "ngôi vương" như nhiều năm về trước khi bị Hyundai Santa Fe vượt mặt. Với lần tăng thêm trang bị lần này, Toyota Fortuner 2022 dường như cố gắng để giảm bớt áp lực bị coi là kém trang bị an toàn trong khi giá đắt hơn hoặc ngang các đối thủ SUV 7 chỗ cỡ trung khác như Ford Everest vừa mới ra mắt, Kia Sorento, Hyundai Santa Fe... Tuy nhiên việc tăng thêm trang bị nhưng đồng thời giá bán cũng cộng thêm 42 triệu sẽ khó tạo động lực để người mua xuống tiền khi vẫn còn nhiều lựa chọn nhiều công nghệ mà giá "mềm" hơn.

Ngô Minh

