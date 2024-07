Tối 4/7, mạng xã hội xôn xao thông tin Nam Thư bị tố có quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông đã có gia đình. Thông tin này nhanh chóng lan truyền khiến nữ diễn viên bị chỉ trích dữ dội. Tuy nhiên, thông qua công ty quản lý, cô nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, khẳng định đây là thông tin bịa đặt.

Trong ngày 5/7, mạng xã hội liên tục loan truyền những phát ngôn "gây sốt" của Nam Thư về quan điểm tình yêu, đặc biệt là "người thứ 3".

Cụ thể, tại chương trình Quý cô thông thái, nữ diễn viên chia sẻ luôn tìm hiểu kỹ đối phương trước khi bước vào mối quan hệ. Cô không bao giờ để bản thân trở thành "người thứ 3".

Nam Thư bày tỏ quan điểm về "người thứ 3":

Nam Thư chia sẻ: "Tôi rất thích phân tích tâm lý con người. Tôi sẽ quan sát người đó và có thể đoán được họ như thế nào. Thậm chí, nếu anh ấy có tháo nhẫn cưới hay làm gì đi nữa, tôi chỉ cần hỏi khoảng hai câu là biết anh ấy có thực sự độc thân hay không.

Tôi không có nhu cầu muốn bước vào mối quan hệ của ai cả. Còn việc nếu người ta có thích tôi, điều đó không thể cấm được. Làm sao mình cấm được cảm xúc của người khác? Trong trường hợp đó, tôi chỉ giữ mối quan hệ ở mức độ bạn bè.

Ví dụ, nếu anh ấy hỏi tôi đã ăn cơm chưa, tôi sẽ lịch sự trả lời: 'Dạ, tôi cám ơn anh. Tôi ăn cơm rồi ạ. Chúc anh và gia đình ăn ngon miệng nhé'. Kiểu như vậy thôi, chứ tôi thực sự không có ý định làm người thứ 3, dù vô tình hay cố ý".

Diễn viên Nam Thư.

Nam Thư bày tỏ "người thứ 3" không thể can thiệp vào một mối quan hệ nếu không có sự cho phép từ người trong cuộc. “Có thể nhiều người nói vì con nên phải níu lại để con đủ cha, đủ mẹ. Nhưng cảm xúc không thể cố gắng được. Nếu bỏ chồng ra đi có thể khó khăn lúc đầu nhưng… không chết được”, cô chia sẻ.

Người đẹp không ủng hộ chuyện đánh ghen. Nam Thư nói: “Đánh đau tay, bị quay lên mạng là quê. Phải đánh vào kinh tế. Nhiều người nói tôi độc thân, có kinh tế nên mới có thể làm được. Nhưng nếu tôi không có kinh tế, tôi cũng sẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó để họ trả giá”.

Nữ diễn viên thẳng thắn tiết lộ chưa bao giờ nghĩ đến hôn lễ và váy cưới.

Tại buổi phỏng vấn với một trang tin, Nam Thư tâm sự: “Bi kịch thay, bây giờ, tôi chẳng tin vào tình yêu nữa, chỉ tin vào chính tôi. Có người tốt, người không tốt nhưng hình như người không tốt lại gây ảnh hưởng đến tôi nhiều. Nhờ họ, tôi sợ yêu, mất lòng tin hoàn toàn vào tình yêu cũng như con người”.

Cô tiết lộ lý do độc thân: "Thời điểm này, tôi vẫn chưa lập gia đình nhưng lý do không phải vì sợ người gia trưởng. Tính cách của Nam Thư thì không thể yêu một anh chàng gia trưởng. Tôi nghĩ nhiều phụ nữ bây giờ không lấy chồng vì có quá nhiều sự lựa chọn. Lý do thứ 2 là người ta còn nhiều thời gian để tận hưởng, sống hạnh phúc cuộc đời của mình.”

Nữ diễn viên từng cho rằng vì quá cá tính, mạnh mẽ mà những đại gia, doanh nhân… không dám tìm đến mình.

Ở chương trình Nói đi ngại gì, Nam Thư đã chia sẻ thẳng thắn về chuyện tình dục trước hôn nhân và quan điểm yêu đương. Cô từng chia sẻ: "Có lẽ cũng vì quá cá tính, mạnh mẽ mà những đại gia, doanh nhân… không dám tìm đến tôi. Vì thế, đôi khi bạn bè đồng nghiệp khuyên tôi nên dịu dàng, 'bánh bèo' để đàn ông không sợ".

Trong bộ phim Ai là người thứ ba, Nam Thư phát ngôn: "Người nào không được yêu, người đó mới là người thứ ba".

Tham gia Chuyện đời là mùa 3, khi được hỏi về tình yêu hay sự nghiệp, Nam Thư trả lời: “Tôi sẽ lựa chọn nói chuyện rõ ràng với bạn trai. Tôi không muốn chia tay và cũng không muốn mất công việc. Nếu anh ấy đã bên bạn được 7 năm, tôi khuyên bạn đợi thêm 2 năm nữa là 9 năm, lúc đó kết hôn vẫn không muộn”.

Nam Thư sinh năm 1987, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 2007, cùng khóa với Trấn Thành. Cô từng tham gia các phim: Cuộc chiến hoa hồng 2, Xóm Gà, Lật mặt 1, Taxi, em tên gì?, Chạy đi rồi tính.

Nam Thư còn là một gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch, thường xuyên xuất hiện tại các sân khấu như Nụ cười mới, Thế giới trẻ. Năm 2021, cô nhận Huy chương vàng tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc với vai diễn Nương trong vở Ngược gió.

Không chỉ dừng lại ở việc diễn xuất, Nam Thư còn thử sức trong vai trò sản xuất và đạo diễn. Cô đã phát hành series hài kịch Chuyện đời là và sản xuất sitcom Tiệm hoa dì ghẻ. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Nam Thư tham gia đào tạo diễn xuất, chia sẻ kinh nghiệm và truyền đam mê cho thế hệ diễn viên trẻ.

Diệu Thu - Ngọc Nhi

Ảnh, clip: FBNV, tư liệu