Công ty tư vấn toàn cầu ECA International đã tiến hành khảo sát chi phí sinh hoạt ở 207 thành phố có số lượng lớn người nước ngoài cư trú tại 120 quốc gia trên thế giới vào tháng Ba năm nay.

Những số liệu được phân tích gồm giá cả hàng hóa và dịch vụ bao gồm thực phẩm, quần áo, phương tiện đi lại, và nhà ở.

Quang cảnh ban đêm tại thành phố Seoul của Hàn Quốc. Ảnh: Korea Herald

Theo tờ Korea Herald, đứng đầu danh sách là thành phố New York của Mỹ. Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) bị đẩy xuống vị trí thứ 2 sau 4 năm giữ vị trí số 1. Chi phí sống đối với người nước ngoài ở New York tăng chủ yếu là do lạm phát và chi phí nhà ở tăng vọt. Thành phố Geneva của Thụy Sĩ, và London của Anh lần lượt xếp vị trí thứ 3 và thứ 4.

Giá bất động sản tăng cao đã đẩy Singapore từ vị trí thứ 13 vào năm 2022 lên thứ 5 trong năm nay. Tiếp theo là thành phố Zurich của Thụy Sĩ đứng thứ 6, San Francisco của Mỹ xếp thứ 7, và Tel Aviv của Israel ở vị trí thứ 8.

Chi phí sinh hoạt đối với người nước ngoài ở thành phố Seoul của Hàn Quốc cao thứ 9 trên thế giới, tăng một bậc so với năm ngoái. Thành phố Tokyo của Nhật Bản giảm 5 bậc so với cùng kỳ năm ngoái, và đứng ở vị trí số 10.

Nguyên nhân là do chi phí nhà ở tại Seoul tăng cao do những thay đổi trong quy định về thuế bất động sản. Trong khi đồng yên của Nhật tiếp tục suy yếu, khiến chi phí sinh hoạt ở Tokyo giảm xuống.