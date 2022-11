Những thủ đoạn ‘khủng bố’ đòi nợ của công ty tài chính ở TP.HCM

Liên quan đến vụ triệt xoá ổ nhóm khủng bố đòi nợ núp bóng công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset như đã thông tin, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 1 đã làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của nhóm này.

Bước đầu, Công an quận 1 khởi tố 13 người là nhân viên thu hồi nợ của công ty trên về tội “Vu khống” theo Điều 156, Bộ luật hình sự.

Cơ quan công an đề nghị, ai là nạn nhân của nhóm thu hồi nợ Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset thì liên hệ Công an quận 1 hoặc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM để trình báo, phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Hàng trăm nhân viên thu hồi nợ của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam, mỗi ngày dùng các thủ đoạn khủng bố khách hàng và người thân, bạn bè của họ để đòi nợ. Ảnh: CA

Theo Đại tá Lê Hoàng Châu - Trưởng Công an quận 1, nạn nhân của nhóm này trải dài từ miền Trung đến các tỉnh thành miền Tây. Hiện công an đã mời làm việc với 33 nạn nhân.

Theo Đại tá Châu: “Công ty Tài chính Mirae Asset là công ty tài chính hợp pháp, được cấp phép nhưng thủ đoạn thu hồi nợ là bất hợp pháp, vi phạm pháp luật”.

Cụ thể, hồ sơ vụ án xác định, Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam là công ty nước ngoài, có trụ sở tại quận 1, TP.HCM do L.J. (quốc tịch Hàn Quốc) làm Tổng Giám đốc. Công ty này được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập, có chức năng cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng. Giữa năm 2016 đến nay, công ty đã thuê văn phòng tại cao ốc H3, đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, bố trí hàng trăm nhân viên ngồi làm việc, thu hồi nợ.

Đại tá Lê Hoàng Châu - Trưởng Công an quận 1 thông tin về ổ nhóm thu hồi nợ kiểu khủng bố, vu khống núp bóng Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam. Ảnh: T.C

Khi khách hàng làm thủ tục vay tín chấp, phải chịu mức lãi suất theo quy định là 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm, theo hình thức trả góp. Tuy nhiên, khách hàng phải đồng ý cho công ty truy cập danh bạ, các thông tin cá nhân từ đó chúng dễ dàng nằm toàn bộ thông tin khách hàng, các mối quan hệ người thân, bạn bè của người đó.

Nhân viên thu hồi nợ hưởng 30% số tiền đòi được

Điều tra ban đầu cho thấy, quản lý công ty đã làm ngơ cho nhóm nhân viên khủng bố khách hàng nhằm thu hồi nợ có hiệu quả. Ngoài ra, công ty còn cho nhân viên hưởng 30% trên tổng số tiền nợ đòi được nên họ bất chấp thủ đoạn để thu hồi nợ, nhằm hưởng lợi.

Cụ thể, nhóm nhân viên thu hồi nợ chia khách hàng thành các cấp độ nợ xấu khác nhau, để tuỳ cách khủng bố, bôi nhọ… Các thủ đoạn là từ nhắc nợ nhẹ nhàng; đến gọi điện, nhắn tin cho khách hàng, người thân doạ nạt, gây sức ép và cao nhất là cắt ghép ảnh nóng khách hàng, người thân đăng lên mạng xã hội vu khống là cướp chồng, vợ, lừa đảo, đăng cáo phó qua đời…

Được hưởng 30% trên tổng số tiền đòi được nên các nhân viên công ty tài chính đã bất chấp các thủ đoạn. Ảnh: CA

Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng – Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự nhấn mạnh, thủ đoạn của nhóm này khác với kiểu tín dụng đen truyền thông là tìm đến tận nhà khủng bố hay gọi điện, nhắn tin đe doạ…mà chúng giấu mặt, thực hiện hành vi khủng bố trên không gian mạng, có sự chia sẻ rất lớn, làm ảnh hưởng đến nhiều người, gây mất uy tín, danh dự, nhân phẩm không chỉ khách hàng mà nhiều người thân, bạn bè, thậm chí là những người không hề có mối quan hệ với khách hàng đó.

Nhiều thủ đoạn được sử dụng, nhóm thu hồi nợ chỉ nhằm mục đích khiến khách hàng và những người thân, bạn bè của người đó xấu hổ, ảnh hưởng nghiêm trọng, phải thúc ép khách hàng trả nợ cho chúng.

Thiếu tá Hưng còn khuyến cáo, người dân không nên vay tiền qua các app ứng dụng trên mạng xã hội; nếu có nhu cầu nên tìm đến các tổ chức tín dụng mà Nhà nước quy định.

Đối với các nhân viên công ty tài chính, phải có nhận thức pháp luật, không được sử dụng hình ảnh để gây sức ép, vu khống, dựng chuyện hay các thủ đoạn khác để thu hồi nợ; nếu phát hiện, cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm.