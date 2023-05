Đến nay vụ án giết người phân xác ở Bình Dương đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này phối hợp cùng Bộ Công an khẩn trương điều tra, truy tìm tung tích nạn nhân. Sáng nay (27/5) cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có kết quả giám định ADN với nạn nhân.

Vụ án này gây xôn xao dư luận trong ít ngày qua do phần thi thể bị đứt lìa, không nguyên vẹn. Đây chưa phải là vụ án đầu tiên, mà khoảng 10 năm trở lại đây từng xảy ra nhiều vụ giết người phân xác gây rúng động...

Đến giờ, dư luận vẫn chưa quên vụ án cậu sinh viên Trần Nhật Duy (SN 1994, khi đó mới 20 tuổi, quê Tiền Giang) giết người tình đồng giới rồi phân xác, phi tang khắp nơi xảy ra gần chục năm trước.

Khi ấy, Duy vừa chạm vào ước mơ đại học, thuê trọ ở quận Gò Vấp, TP.HCM thì người tình đồng giới hơn 5 tuổi tên T., lên ở cùng.

Trần Nhật Duy gây ra vụ giết người tình đồng giới, phân xác và phi tang. Ảnh: Đàm Đệ

Khi biết Duy có bạn gái thì anh T. ghen tuông, thường xuyên đánh đập và cấm Duy qua lại với bạn gái. Để giải thoát cho bản thân, Duy lên kế hoạch giết anh T.

Duy lên mạng tìm mua 200gr chất độc Kali-Xyanua. Giữa tháng 5/2014, Duy đã bỏ thuốc độc vào trong thuốc cho T. uống và kế hoạch tội ác đã xảy ra.

Người tình đồng giới chết tại phòng trọ, Duy thản nhiên đi học vào sáng hôm sau và bắt đầu nghĩ chuyện phân xác, phi tang.

Bán điện thoại, xe máy của anh T. được 10 triệu đồng, Duy dùng 1 phần mua cưa máy.

Duy dùng cưa máy để phân xác nạn nhân T. trong nhà vệ sinh. Duy đã di chuyển nhiều nơi để phi tang các phần thi thể của anh T. như: ở đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), đèo Tà Pứa (Bình Thuận), phà Mỹ Lợi (Tiền Giang). Còn Linh lau dọn phòng và cùng Duy đi phi tang xác.

Vụ việc chỉ bị phát hiện khi 1 phần thân thể anh T. lưu giữ trong phòng trọ phân hủy bốc mùi và hàng xóm sinh nghi, phá cửa vào kiểm tra. Duy và bạn gái nhanh chóng bị bắt.

Duy đã lãnh án tử hình về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Còn người bạn gái, Đặng Gia Linh nhận mức án 2 năm tù về các tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Không tố giác tội phạm”.

Năm 2017, dư luận bàng hoàng khi theo dõi vụ án do Hàng Thị Hồng Diễm (38 tuổi, quê Hậu Giang) thực hiện ở Bình Dương khi cơ quan chức năng thông tin những tình tiết... sốc.

Hàng Thị Hồng Diễm, hung thủ gây ra vụ giết chồng, rồi phân xác ở 6 địa điểm tại Bình Dương. Ảnh: CA

Vụ việc được phát hiện vào giữa tháng 12/2017, khi nhân viên thu gom rác tá hỏa phát hiện chiếc túi xách chứa phần đầu và một số phần thi thể người tại bãi rác ở đường Thuận Giao 09 (khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TX Thuận An). Công an vào cuộc điều tra, phát thông báo truy tìm thì tiếp tục phát hiện thêm 1 phần thi thể người ở bãi rác khác trên địa bàn.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định các phần thi thể là của ông Trần Thanh T., là chồng và lớn hơn Diễm 4 tuổi.

Qua đấu tranh, Diễm thừa nhận hành vi giết chồng phân xác.

Thời điểm xảy ra án mạng, lúc rạng sáng và 2 con đã gửi về quê cho ông bà, nên không ai biết và Diễm đã bình thản dùng con dao có trong phòng phân xác chồng. Sau đó, Diễm dùng xe gắn máy di chuyển mang các đoạn thi thể của chồng đi vứt phi tang.

Kết cục, Diễm phải chịu mức án chung thân về tội “Giết người”, bởi cơ quan tố tụng nhận định trong vụ án này có phần lỗi thuộc về nạn nhân.

10 năm trước (tháng 10/2014) tại trung tâm TP.HCM cũng từng xảy ra 1 vụ án giết người phân xác gây rúng động bởi sự tàn độc. Người anh chồng đã sát hại em dâu tại nhà rồi phân xác, vứt ở nhiều địa điểm khác nhau.

Hung thủ gây án, Đặng Văn Tuấn (48 tuổi) đã phải trả giá bằng bản án tử hình.

Đặng Anh Tuấn, kẻ đã giết em dâu, lưu thi thể tại nhà trong 2 ngày rồi phân xác, phi tang. Ảnh: Mai Phượng

Được nói lời sau cùng tại phiên xét xử, Tuấn xin được chết vì biết tội ác mình gây ra quá tàn độc, ghê rợn.