Bảo vệ tính mạng trước “yêu râu xanh”

Dư luận đang xôn xao trước vụ đối tượng khống chế đòi hiếp dâm nữ chủ quán thời trang ở Vĩnh Phúc.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h30 ngày 5/5, sau khi uống bia ở Trại Cúp (thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên), nghi phạm Phan Văn Cương (SN 1992) điều khiển xe mô tô đi từ thị trấn Bá Hiến (huyện Bình Xuyên) hướng về nhà ở thị trấn Kim Long (huyện Tam Dương).

Đến khoảng 23h35, nghi phạm Cương đi qua một cửa hàng buôn bán quần áo ở thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên) thì thấy chị Đ.T.H (SN 1986, ở huyện Bình Xuyên, là chủ quán thời trang) đang thử đồ nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Để thực hiện hành vi phạm tội, nghi phạm Cương đỗ xe mô tô phía trước cửa hàng, lấy con dao dài 32cm xông vào trong và đến vị trí chị H. đang đứng, dùng dao đe dọa chị H. phải cho quan hệ tình dục.

Lo sợ đến tính mạng, chị H. đã giả vờ đồng ý nhưng tìm lý do trì hoãn. Lợi dụng lúc Cương không để ý, chị H. giật được con dao đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ. Thấy vậy nghi phạm Cương đã bỏ chạy ra ngoài thì bị người dân bắt giữ.

Hình ảnh nghi phạm khống chế nạn nhân trong quán thời trang được camera ghi lại.

Trước đó, vào tháng 9/2022, vụ nữ hướng dẫn viên du lịch bị cưỡng hiếp ở Hà Giang cũng từng gây xôn xao dư luận.

Theo lời kể của nạn nhân L. (SN 1993), ngày 14/9, chị hướng dẫn đoàn khoảng hơn 20 người đến nghỉ dưỡng tại Hoàng Su Phì bungalow, một homestay quen thuộc ở thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì.

Rạng sáng 18/9, khi chị L. đang ngủ, một người đàn ông xông vào cưỡng hiếp. Cô gái 29 tuổi giãy giụa, chống trả người đàn ông nhưng không thành công.

Theo cô gái này, cửa phòng bị kẹt khóa nên những ngày ở đây, chị không khóa được cửa. Nghĩ ở đây là chỗ quen biết và thưa dân cư, chị L. không đề phòng.

"Ở đây rất thưa dân, các phòng lại cách xa nhau nên lúc đó tôi chỉ kháng cự chứ không dám tri hô. Nghĩ tới cảnh bị cưỡng hiếp rồi giết tôi chỉ dám kháng cự để bảo toàn tính mạng", chị L. chia sẻ.

Sau tố cáo của chị L, cơ quan chức năng đã làm rõ “yêu râu xanh” là Triệu Tạ Mềnh (SN 1991) trú thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì.

Xa hơn, vào năm 2019, một cô gái đã phải bảo “yêu râu xanh” đưa tới nhà nghỉ để tìm cơ hội thoát thân.

Cụ thể, theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Trọng Thuận (quê Tân Yên, Bắc Giang) là tài xế một hãng taxi ở Hà Nội, bản thân đã có vợ con. Tối 24/8/2019, anh ta đón một khách nữ đi từ phố Nguyễn Khang về Nam Trung Yên (cùng trên địa bàn quận Cầu Giấy).

Sau đó, Thuận mời nữ khách đi ăn tối tại một quán ăn ở Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai, Hà Nội). Quá trình ăn uống, nói chuyện, Thuận nảy sinh ý định muốn được “quan hệ” với cô gái.

Trên đường về, Thuận buông lời tán tỉnh yêu đương với cô gái nhưng bị từ chối. Thuận vẫn lái xe đi nhưng thỉnh thoảng dừng lại với lý do say rượu. Mỗi lần như vậy, cô gái đều dùng tay mở cửa để định chạy ra ngoài nhưng Thuận nhoài người ra đóng lại. Sau đó, Thuận khống chế, định cưỡng bức cô gái.

Để tìm cơ hội nhờ người giúp đỡ, cô gái nói với Thuận đưa về nhà hoặc tới nhà nghỉ. Thuận đồng ý đưa nạn nhân tới một nhà nghỉ ở huyện Thạch Thất. Khi xe vừa đỗ xuống nhà nghỉ, cô gái chạy vào quầy lễ tân cầu cứu.

Chống trả bất thành, bị sát hại tàn nhẫn

Cuối tháng 2/2023, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ 2 nghi phạm Lâm Văn Mai (42 tuổi, ngụ phường An Bình B, TP. Hồng Ngự) và Lê Văn Nhầy (56 tuổi, ngụ phường An Bình A, TP. Hồng Ngự) để điều tra vụ án người phụ nữ bị giết, hiếp dâm tại cây xăng bỏ hoang.

Theo điều tra ban đầu, ngày 11/2, Mai quen biết, chung sống với một người phụ nữ khoảng 50 tuổi tại cây xăng bỏ hoang ở khóm An Lợi, phường An Bình A, TP. Hồng Ngự.

Ngày 11/2, Mai ngồi nhậu với Nhầy. Trong lúc nhậu, Mai rủ Nhầy đến cây xăng bỏ hoang để quan hệ tình dục với bạn gái của mình. Nghi phạm Nhầy đồng ý, cả 2 đi bộ khoảng 1km về cây xăng bỏ hoang.

Tại đây, Mai đòi quan hệ tình dục nhưng người phụ nữ không đồng ý. Nghi phạm Mai dùng dao đâm nhiều nhát vào người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Mai kêu Nhầy quan hệ tình dục với nạn nhân. Trong lúc xâm hại nạn nhân, Nhầy thấy người phụ nữ có nhiều máu nên dừng lại, bỏ về nhà.

Nghi phạm Lâm Văn Mai

Trước đó, tháng 5/2018 tại Tây Ninh, bà Liêu Thị P. ngoài 60 tuổi đã bị sát hại và hiếp dâm. Kẻ thủ ác Nguyễn Minh Tâm khi đó 26 tuổi (ngụ xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng) khai nhận, do thấy bà P. ở một mình nên nghĩ đến ý định hiếp dâm.

Chiều tối 14/5/2018, trong cơn say, Tâm đột nhập vào nhà bà P. Khi Tâm khống chế để giở trò thì bà P. kháng cự nên hắn xuống tay sát hại người phụ nữ này. Đáng nói là sau đó, hắn vẫn thực hiện hành vi xâm hại đối với bà P.

Vào tháng 2/2017, một vụ án hiếp dâm, giết người đã xảy ra ở TP. Huế. Nạn nhân là người phụ nữ không chồng, sống một mình.

Theo lời khai của “yêu râu xanh” Võ Văn Thịnh (SN 1989, quê tỉnh Quảng Bình), vào tối 4/2/2017, sau khi ăn nhậu, Thịnh đi đến nhà bà H. Thấy bà đang nằm ngủ trên giường, Thịnh nảy sinh ý định quan hệ tình dục với nạn nhân.

Khi Thịnh định thực hiện hành vi hiếp dâm, bà H. phát hiện và đã chống cự quyết liệt. Lúc này, nghi phạm dùng chăn đè chặt vào mũi và miệng nạn nhân đến khi ngừng thở thì bỏ đi.

Trích xuất camera an ninh, mọi người còn nghe thấy tiếng la hét thất thanh của bà H.