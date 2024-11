Sau thành công của mùa 1, chương trình “Sinh viên thế hệ mới” năm nay đã trở lại với format quen thuộc. Mùa 2 tiếp tục mang tới nhiều thử thách ấn tượng, nhằm khai thác tinh thần “dám” dấn thân của sinh viên. Trải qua hành trình 9 tập và vòng chung kết đầy kịch tính, cuộc thi đã tìm ra những gương mặt sinh viên xuất sắc cùng những dự án ấn tượng, hứa hẹn mang tới nhiều đổi thay tích cực cho cộng đồng, xã hội.

Dự án ý nghĩa “chạm” tới mảnh ghép còn bỏ ngỏ của hệ thống y tế

Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 16 triệu lượt bệnh nhân điều trị nội trú, và mỗi người bệnh thường có một hoặc nhiều người nhà đi cùng. Việc chăm sóc người bệnh thường được xem như việc đương nhiên của người nhà bệnh nhân, song về lâu dài công việc này tạo ra một gánh nặng không nhỏ về sức khỏe và kinh tế.

Nhìn nhận được vấn đề đó, đội sinh viên trường Đại học Y Hà Nội mang đến cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới 2024” dự án Tell Me - nền tảng tư vấn tâm lý dành riêng cho người nhà bệnh nhân.

Cụ thể, Tell Me cung cấp một nền tảng trực tuyến, nơi người thân của bệnh nhân có thể tìm kiếm các liệu pháp tư vấn tâm lý, chia sẻ nỗi niềm, nhận lời khuyên và hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý. Thông qua góc nhìn tiếp cận sáng tạo, mới mẻ của dự án, các sinh viên Gen Z năng động cho thấy những phẩm chất đáng quý của một thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vì sứ mệnh cao cả chăm sóc tinh thần cho cộng đồng, xây dựng một xã hội khỏe mạnh hơn.

Dự án Tell Me được đánh giá là sáng kiến đột phá trong việc hỗ trợ sức khỏe tinh thần, đồng thời giúp nâng cao sự đồng cảm, giảm bớt gánh nặng tinh thần cho gia đình bệnh nhân. Ảnh: Herbalife

MC Khánh Vy - Đại sứ đồng hành của cuộc thi chia sẻ: “May mắn được đồng hành với các bạn sinh viên trường ĐH Y Hà Nội trong dự án Tell Me, mình rất ấn tượng với những gì các bạn sinh viên đã, đang làm được qua dự án này. Vy tin các bạn là những người trẻ có tâm và có tầm, và dự án Tell Me sẽ còn phát triển hơn nữa, vượt xa khuôn khổ cuộc thi”.

Tinh thần “dám dấn thân, dám đương đầu” của thế hệ trẻ

Bên cạnh dự án Tell Me, cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới” còn chào đón sự tham gia của nhiều dự án ý nghĩa đến từ các đội chơi khác. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến dự án học ngôn ngữ ký hiệu cùng SignbySign của sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, hay dự án Aloi - màng bọc thực phẩm chiết xuất từ nha đam của đội sinh viên đến từ trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG TP.HCM.

Cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới” 2024 với thông điệp “Dám có ý tưởng, Dám đi tới cùng và Dám sống hết mình cho những điều ý nghĩa”. Ảnh: Herbalife

Giải Nhất của cuộc thi thuộc về dự án SignbySign - hệ thống ngôn ngữ ký hiệu hỗ trợ giao tiếp cho người khiếm thính, với thông điệp “Thanh âm từ trái tim - Kết nối mọi tâm hồn”. Dự án được thiết kế nhằm chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu thành văn bản hoặc giọng nói, giúp việc giao tiếp trở nên thuận tiện hơn cho cả người sử dụng và người nghe.

Đặc biệt, vòng thi chung kết - Vòng 5: Dám bứt phá diễn ra với thử thách bất ngờ, yêu cầu các đội thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để làm bài thuyết trình về dự án ngay tại sân khấu. Ảnh: Herbalife

“Những dự án sáng tạo từ các đội thi là minh chứng cho sự nhiệt huyết của người trẻ, vẽ nên chân dung về một thế hệ sinh viên mới trong sáng, tử tế, đầy lý tưởng, dám có ý tưởng, dám đi tới cùng và dám sống hết mình cho những điều ý nghĩa. Đó cũng là “Hành trình dám rực rỡ” mà cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới”- VTV3 cùng sự đồng hành của Herbalife - Live your best life mong muốn lan toả tới các bạn trẻ sinh viên Việt Nam hôm nay”, đại diện Herbalife chia sẻ.

Bích Đào