Nick Carter của Backstreet Boys bị cáo buộc cưỡng hiếp fan hâm mộ

Nick Carter

Nick Carter đang dính vào cáo buộc tấn công tình dục trẻ vị thành niên hơn 20 năm trước. Người phụ nữ có tên Shannon Ruth tố nam ca sĩ 42 tuổi đã hãm hiếp vào năm 2001. Khi đó cô mới 17 tuổi còn thành viên Backstreet Boys đã 21 tuổi. Shannon Ruth cho biết Nick Carter đã thực hiện hành vi này trên chiếc xe bus lưu diễn sau 1 đêm nhạc của nhóm Backstreet Boys 21 năm trước.

Michael Holtz, luật sư đại diện cho nam ca sĩ phát ngôn trên PEOPLE. "Cáo buộc này được cho là diễn ra hơn 20 năm trước, nó không chỉ hoàn toàn sai sự thật mà còn không có giá trị về mặt pháp lý. Thật không may là vài năm qua cô Ruth liên tục đưa ra những cáo buộc sai sự thật về Nick. Những cáo buộc này liên tục thay đổi theo thời gian". Luật sư Michael Holtz khẳng định tòa sẽ nhanh chóng tìm ra đây hoàn toàn là những cáo buộc sai sự thật.

Shannon Ruth là người mắc chứng tự kỷ và bại não. Theo hồ sơ gửi lên tòa, cô thuật lại khi đang chờ để xin chữ ký sau khi xem nhóm Backstreet Boys biểu diễn ở Tacoma, Washington thì Nick Carter mời cô lên xe bus của anh ta. Nick Carter hỏi Shannon Ruth có muốn uống gì không. Cô đáp chỉ muốn uống nước hoa quả. Nick Carter sau đó đưa cho cô một thức uống màu đỏ và nói đây là "nước hoa quả VIP".

Shannon Ruth khẳng định đồ uống không phải nước hoa quả mà chứa cồn. Nạn nhân cáo buộc nam ca sĩ đã dắt cô vào phòng tắm và yêu cầu cô quan hệ tình dục bằng miệng. Sau đó Nick Carter tiếp tục lạm dụng Shannon Ruth trên giường. Nạn nhân cho hay trước khi bị hãm hiếp cô vẫn còn trinh tiết và mắc virus HPV vốn chỉ lây qua đường tình dục.

Shannon Ruth nói sở dĩ cô không tố cáo Nick Carter sớm hơn vì nam ca sĩ dọa rằng "cô sẽ vào tù nếu nói với bất cứ ai chuyện xảy ra".

Năm 2017, Nick Carter từng bị ca sĩ khác tên là Melissa Schuman tố hãm hiếp. Sự việc xảy ra khi cô mới 18 tuổi còn nam ca sĩ 22 tuổi. Tuy vậy Nick Carter cũng phủ nhận cáo buộc này và vụ việc cũng bị văn phòng luật sư Los Angeles bác bỏ vào năm 2018.

Quỳnh An