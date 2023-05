Hình ảnh ngôi sao hành động người Mỹ gốc Hàn Ma Dong Seok đang được một loạt người dùng mạng xã hội Trung Quốc sử dụng, với niềm tin rằng vẻ ngoài của nam diễn viên giúp họ "giải quyết các tranh chấp tốt và mau gọn hơn", theo The Guardian.

Theo đó, các tài khoản sẽ đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân sang hình gương mặt của Ma. Xu hướng này bắt đầu từ ứng dụng Xiaohongshu, sau khi một người dùng kể lại câu chuyện của mình.

"Bên dịch vụ khách hàng đã phớt lờ tôi, cho đến khi tôi thay ảnh đại diện từ Lưu Diệc Phi sang Ma Dong Seok. Sau đó, thái độ phục vụ của họ lịch sự hơn rất nhiều, thậm chí còn chủ động bù chênh lệch giá cho tôi", người này kể lại trong một video.

Các bức hình của Ma Dong Seok được cộng đồng mạng Trung Quốc lấy từ trang cá nhân của anh. Ảnh: The Guardian.

Kể từ đó, chia sẻ này lan truyền và nhiều người trên các mạng xã hội phổ biến khác ở Trung Quốc như Weibo và WeChat bắt chước theo. Trên Weibo, các cuộc thảo luận liên quan được đọc và bình luận hơn 250 triệu lần.

Một người dùng khác cho hay đã đổi ảnh đại diện sang hình Ma Dong Seok, sau khi chiếc xe tay ga bị ai đó lấy đi ở sân chung cư.

"Tôi nhắn tin vào nhóm chat chung cư với hình đại diện mới. Sau nửa giờ, chiếc xe đã quay về vị trí cũ".

Nam diễn viên Lý Hiện cũng thay đổi hình đại diện chơi game của mình sang ảnh của tài tử người Hàn, khiến càng đông khán giả làm theo.

Dù không có lời giải thích chính xác, hoặc đơn giản là một trào lưu vô tình nổi lên, nhiều người dùng Trung Quốc tin rằng để ảnh của Ma Dong Seok giúp họ được giao hàng hoặc xử lý các khiếu nại nhanh hơn.

Ma Dong Seok là ngôi sao dòng phim hành động, nổi tiếng với thân hình vạm vỡ và gương mặt dữ dằn. Ảnh: Hollywood Reporter.

Lý do được cho là xuất phát từ vẻ ngoài to lớn, cơ bắp cùng gương mặt toát lên vẻ cứng rắn, mạnh mẽ của nam diễn viên khiến người nhìn thấy cảm thấy e ngại.

Trong khi người Trung Quốc cho rằng hành động này có mục đích "vui là chính" và không có gì đáng ngại, các nhà phê bình Hàn Quốc lại cảm thấy không hài lòng.

Họ gọi trào lưu này là hành vi "chiếm đoạt danh tính" của tài tử người Hàn, khiến nhiều người nhầm tưởng Ma Dong Seok là người Trung Quốc.

Ma Dong Seok, sinh năm 1971, là ngôi sao điện ảnh được nhiều khán giả Hàn Quốc yêu quý. Anh được khán giả nhớ đến với ngoại hình nam tính, vạm vỡ. Theo The Korea Herald, danh tiếng của anh ở Hàn Quốc có thể so sánh với một số ngôi sao nổi tiếng tại Hollywood như Dwayne Johnson hay Arnold Schwarzenegger.

Chính vẻ ngoài đặc trưng này giúp tài tử gây ấn tượng trong nhiều bộ phim ăn khách như Train To Busan, The Neighbor, Nameless Gangster, The Unjust... Vai diễn của anh thường là kiểu nhân vật đàn ông to lớn, hầm hố, nhưng không hẳn đáng sợ.

Năm 2021, anh vào vai Gilgamesh trong bộ phim Eternals thuộc Marvel. Anh là diễn viên Hàn Quốc thứ hai xuất hiện trong vũ trụ điện ảnh nổi tiếng này. Ngoài vai trò diễn viên chính, Ma Dong Seok còn tham gia sản xuất các tác phẩm ăn khách như The Roundup, The Outlaws...