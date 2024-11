Lời tòa soạn Nhiều nghệ sĩ trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình đã rất tâm huyết truyền đạt lại kiến thức, niềm đam mê với nghề cho bao thế hệ học trò. Có người là giáo viên chuyên nghiệp, cũng có người cứ âm thầm truyền dạy dù không hề có bất cứ danh xưng nào. Cũng có người nổi tiếng trưởng thành và ghi dấu ấn trong sự nghiệp khi có bố hoặc mẹ làm nghề giáo. Họ lặng lẽ cống hiến, góp phần tạo nên thành công của không ít sao Việt.

Captain (tên thật Hoàng Đức Duy, sinh năm 2003) từng tham gia Giọng hát Việt nhí 2015 và King of Rap. Năm 2023, anh đỗ thủ khoa khoa Thanh nhạc, Đại học Thăng Long, rồi tham gia Rap Việt mùa 3, về đội huấn luyện viên B Ray. Sau cuộc thi, Captain ra mắt hai ca khúc Quên dần quên và Mong em sẽ cố quên. Năm 2024, anh là thí sinh trẻ nhất vào chung kết Anh trai say hi.

Trong tiết mục Rolling down tại vòng 3 của Rap Việt, Captain gây xúc động khi mời mẹ lên sân khấu để biểu diễn, thực hiện ước mơ ca hát của bà. Mẹ của Captain, cô Phạm Ngọc Hà hiện là hiệu trưởng trường THPT Công nghiệp, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Rapper Captain.

Chia sẻ với VietNamNet về mẹ, Captain cho biết mẹ là người nhận ra năng khiếu âm nhạc từ khi anh còn nhỏ. Lúc bế anh trên tay, mẹ phải bật nhạc con trai mới chịu ăn. Khi bé, anh thuộc nhiều bài hát, cả những bài trong phim Tây du ký.

Được mẹ cho đi học để bớt nghịch ngợm, Captain bén duyên với âm nhạc, không bỏ sót buổi nào. Mẹ động viên mỗi khi anh gặp chuyện buồn ở lớp, dạy cách sống tích cực, thoải mái. Mẹ là giáo viên nhưng rapper không bị ảnh hưởng bởi mẹ, mà tự đặt ra quy tắc riêng.

"Mẹ là người thổi hồn, bồi đắp cho tôi tình yêu nghệ thuật. Để có Captain sở hữu cảm hứng trong sáng tác, thăng hoa trong những ca từ và giai điệu như hiện tại, phần lớn là nhờ mẹ", rapper chia sẻ.

Captain luôn được mẹ hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Captain nhớ kỷ niệm khi mẹ sẵn lòng gác lại công việc, bay vào TPHCM để hỗ trợ trên sân khấu Rap Việt. Nam rapper xúc động khi bà không lo công việc bận rộn mà băn khoăn sẽ làm hỏng tiết mục của con trai.

Captain cho rằng, khi mẹ anh - một giáo viên - biểu diễn trên sân khấu rap, đã truyền năng lượng tích cực và mang đến góc nhìn mới cho các phụ huynh, nhất là những gia đình có con theo đuổi nghệ thuật.

Tiết mục "Rolling down" tại Rap Việt mùa 3:

Captain ngưỡng mộ cách mẹ cân bằng giữa công việc và gia đình. Bà là người phụ nữ hiện đại, cầu tiến trong công việc nhưng vẫn chăm sóc tốt cho gia đình. Đôi khi, áp lực công việc có thể ảnh hưởng đến việc bà muốn làm bạn với con cái, Captain cho rằng đây là thử thách mà ai cũng phải đối mặt.

Captain cho biết, phụ nữ ngày càng khẳng định được vị thế trong xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Từ tấm gương là mẹ, anh nhận ra phụ nữ luôn giữ vai trò quan trọng trong bất cứ thời đại nào. Trong gia đình, họ giữ lửa, còn trong giáo dục, họ truyền lửa. Giáo viên không chỉ là người cung cấp kiến thức mà còn là người dẫn dắt, đồng hành và truyền cảm hứng cho học sinh. Họ góp phần quan trọng tạo ra những thế hệ trẻ tự tin, sáng tạo, có tri thức, đạo đức và trách nhiệm với cộng đồng.

Theo Captain, sự thành công của nhiều người phụ nữ trong xã hội truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là giúp các nữ sinh tự tin theo đuổi tri thức, đam mê.

Mẹ Captain (thứ ba từ phải sang) có mặt ở chung kết 2 của "Anh trai say hi" để ủng hộ con trai.

Từ thời cấp 2, khi Captain từng trốn học đi chơi. Thay vì la mắng, mẹ chỉ im lặng, khiến anh cảm thấy có lỗi, "thấm thía" hơn bất cứ hình phạt nào.

"Tôi đang chơi say sưa thì mẹ bước vào. Nhìn thấy mẹ, tôi cảm giác như 'rụng rời' và nghĩ rằng mẹ sẽ cho mình một trận. Song, mẹ chỉ nói: 'Về thôi con'.

Nếu mẹ đánh tôi một trận, tôi còn đỡ sợ hơn. Đằng này, suốt chặng đường về, mẹ tôi không nói gì. Tôi cảm nhận rõ mẹ mình đang rất buồn, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi rất 'thấm thía'", Captain nhớ lại.

Mẹ Captain có mặt tại chung kết 1 của "Anh trai say hi" để ủng hộ con trai:

Captain tự hào về sự đa tài của mẹ, khi vừa là giáo viên, vừa từng làm MC cho nhiều chương trình lớn của tỉnh Hòa Bình. Bà còn hát hay, chơi được nhiều môn thể thao.

Nam rapper luôn mong mẹ mạnh khỏe, trẻ đẹp, an vui và mãi là người mẹ tuyệt vời nhất. Captain cho biết sẽ chọn một mảnh vải áo dài và một thỏi son để tặng mẹ nhân dịp 20/11. Theo anh, mẹ mặc áo dài rất đẹp và trang phục này cũng rất hợp với nghề giáo, còn thỏi son sẽ giúp bà luôn xinh tươi, rạng rỡ.

Ảnh: FBNV; Video: VieOn, FBNV

Đón đọc bài 3: Thiếu tá Minh Nguyệt - vợ NSND Tự Long bất ngờ, xúc động với lá thư của học trò