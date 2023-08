Theo Bloomberg, sau hai năm đối mặt với việc vỡ nợ, Evergrande Group, tập đoàn bất động sản khổng lồ của Trung Quốc, vừa nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại New York theo Chương 15, Luật Bảo hộ phá sản của Mỹ.

Động thái này sẽ bảo vệ Evergrande Group khỏi các chủ nợ tại Mỹ trong bối cảnh tập đoàn bất động sản này vẫn đang thoả thuận tái cơ cấu với các chủ nợ ở những nơi khác như Hong Kong và Quần đảo Cayman.

Trụ sở của Evergrande Group tại Thâm Quyến, Trung Quốc. (Ảnh: Bloomberg)

Năm ngoái, một doanh nghiệp khác của Trung Quốc là Modern Land China có trụ sở tại Bắc Kinh cũng đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 15 sau khi không trả được khoản trái phiếu trị giá 250 triệu USD. Doanh nghiệp này nói rằng họ sẽ tiếp tục với một thỏa thuận tái cơ cấu nợ ở nước ngoài.

Số phận của Evergrande Group có tác động rất lớn đến hệ thống tài chính trị giá 60.000 tỷ USD của Trung Quốc và có thể ảnh hưởng đến khắp các ngân hàng, quỹ tín thác và hàng triệu người mua nhà.

Hiện Evergrande Group có khoản nợ lên tới hơn 300 tỷ USD.

Thị trường tài chính Trung Quốc trong tháng này tiếp tục bị lung lay khi Country Garden Holdings - một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất của đất nước, đứng trước nguy cơ vỡ nợ.

Tình hình trở nên tồi tệ hơn trong những ngày gần đây khi tập đoàn tài chính Zhongzhi Enterprise Group đưa ra cảnh báo sau khi các công ty liên kết không thanh toán một số sản phẩm đầu tư.

Cuộc khủng hoảng nợ bất động sản của Trung Quốc đang ngày càng trầm trọng hơn. Đây là năm thứ tư các doanh nghiệp đối mặt với khó khăn.

Trước đây, các doanh nghiệp quen với việc vay nợ để phát triển. Đến năm 2020, họ đối mặt với nhiều thách thức khi các nhà chức trách đưa ra chính sách “ba lằn ranh đỏ”, trong đó đề ra các tiêu chuẩn mà doanh nghiệp bất động sản phải đáp ứng nếu muốn vay thêm tiền.

Evergrande Group đã mất nhiều thời gian để hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu nợ ở nước ngoài. Vào tháng 4 vừa qua, doanh nghiệp này tiết lộ rằng họ vẫn chưa đạt được thoả thuận với các chủ nợ.

Đại diện Evergrande Group cho biết, đầu tuần này, họ đã lên lịch họp với các chủ nợ cho đến ngày 28/8.

Evergrande Group lần đầu mất khả năng thanh toán lô trái phiếu trị giá hàng USD vào tháng 12/2021 sau nhiều tháng khó khăn về tài chính. “Sức khoẻ” của Evergrande Group làm dấy lên làn sóng lo ngại về thị trường bất động sản Trung Quốc.

Đối với mảng kinh doanh xe điện, Evergrande Group đã đồng ý bán khoảng 28% cổ phần cho NWTN Inc, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Dubai. NWTN sẽ đầu tư 500 triệu USD vào China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd. để đổi lấy cổ phần và quyền điều hành.

Các nhà phân tích của Bloomberg Intelligence cho rằng kế hoạch tái cấu trúc nợ của Evergrande Group có thể thực hiện được bằng cách bán cổ phần cho NWTN.