Theo Explore, bàn gập phía sau ghế trên máy bay chứa lượng vi khuẩn nhiều hơn 10 lần so với nút xả bồn cầu. Bề mặt này cũng có thể là nơi trú ngụ của các loại virus nguy hiểm và vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh.

Các nhà khoa học đã phát hiện tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA) ở bàn gập. Đây là một loại vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng da, viêm phổi, thậm chí nhiễm trùng huyết.

Bàn gập sau lưng ghế là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn. Ảnh: Shemazing

Chăn, gối, lỗ thông hơi, tay dựa trên máy bay cũng là nơi sinh sản vi khuẩn. Trên túi gắn ở ghế và tay dựa có vi khuẩn Escherichia coli. Theo nghiên cứu được công bố trên Frontiers in Microbiology, nếu vi khuẩn này xâm nhập vào cơ thể có nguy cơ gây tiêu chảy, viêm bàng quang hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu.

Cảnh báo tương tự cũng được áp dụng đối với các lỗ thông gió phía trên ghế hành khách, nơi hàng trăm người chạm vào mỗi ngày. Lượng vi khuẩn trung bình ở đây còn cao hơn cả nút xả bồn cầu.

Không khí trong cabin khá an toàn nhưng vẫn có thể tàn phá làn da của bạn. Hầu hết các máy bay đều sử dụng bộ lọc như ở bệnh viện và luân chuyển không khí từ trên xuống dưới, giúp giảm lượng vi khuẩn.

Theo The List, nhà vệ sinh được làm sạch nhưng không khử trùng giữa các chuyến bay. Do đó, bạn hãy nhớ vệ sinh tay sau khi chạm vào tay nắm cửa, tựa đầu, dây an toàn và các bề mặt tiếp xúc khác để bảo đảm sức khỏe. Dùng khăn lau để khử trùng màn hình cảm ứng, lau bàn gập trước và sau khi ăn.

Theo một nghiên cứu trước đây của CBC, bàn gập cũng nằm trong các vị trí bẩn nhất trên máy bay. Các nhà phân tích đã thu thập 100 mẫu từ nhiều bề mặt khác nhau trên 18 chuyến bay giữa Ottawa và Montreal (Canada) của 3 hãng hàng không. Họ ghi nhận nấm men và nấm mốc có ở phần lớn các chuyến bay.

Theo Insider, một lý do cho sự tồn tại của nhiều vi khuẩn trên máy bay là các nhân viên hàng không quá vội vàng khi làm vệ sinh giữa các chuyến. Nhiều tiếp viên và đại diện dịch vụ khách hàng thừa nhận trách nhiệm và cho rằng “không có đủ thời gian để khử trùng toàn bộ máy bay đúng cách”.