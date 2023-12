{"article":{"id":"2225897","title":"Nối tiếp Mỹ, Pháp siết chặt trợ cấp xe điện được sản xuất từ Trung Quốc","description":"Nối tiếp Mỹ, Chính phủ Pháp đang dự kiến thay đổi chính sách trợ cấp xe điện theo hướng siết chặt hơn bằng việc loại trừ một số mẫu xe điện do các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc sản xuất ra khỏi chương trình hỗ trợ lên tới 7.500 Euro.","contentObject":"<p>Không chỉ có Mỹ chủ trương siết chặt trợ cấp xe điện nhằm bảo hộ thị trường nội địa mà các nước châu Âu cũng bắt đầu rục rịch có động thái tương tự. Hãng Nikkei Asia vừa đưa tin, những khoản trợ cấp từ 5.000 - 7.000 Euro (khoảng 130 - 183 triệu đồng) của Chính phủ Pháp đang áp dụng cho người mua <a href=\"https://vietnamnet.vn/xe-dien-tag9254687627005265738.html\">xe điện</a> tới đây sẽ có sự thay đổi dựa trên lượng khí thải carbon.</p>

<p>Cụ thể, lượng khí thải carbon trong quá trình sản xuất, lắp ráp và xuất xưởng một chiếc ô tô sẽ được quy đổi thành điểm số. Những chiếc xe không đạt điểm tối thiểu sẽ không đủ điều kiện nhận trợ cấp trên. Danh sách các loại xe đủ điều kiện sẽ được Pháp công bố vào thứ Sáu tới (15/12).</p>

<p>Các nhà máy sản xuất ô tô tại Pháp sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và hạt nhân nên không phát thải carbon trong quá trình sản xuất xe điện. Như vậy, các mẫu xe điện do Pháp sản xuất sẽ có lợi thế hơn so với xe điện nhập khẩu khi áp dụng cách tính mới này.</p>

<p>Ngoài Pháp, Ý cũng đang xem xét những thay đổi tương tự về tiêu chuẩn đối với khoản trợ cấp xe điện 3.000 Euro (khoảng 78 triệu đồng) của nước này. Theo quy định hiện hành, khoảng 80% số tiền hỗ trợ của Chính phủ đang dành cho xe điện nhập khẩu. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dacia-spring-ev-1280.jpg?width=768&s=CzRK_SZfGp1fRjI170ANkg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dacia-spring-ev-1280.jpg?width=1024&s=UK5TaOQPfoFdyioQJBnZOw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dacia-spring-ev-1280.jpg?width=0&s=pL7OXEoJbvpr-q-spFaU7Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dacia-spring-ev-1280.jpg?width=768&s=CzRK_SZfGp1fRjI170ANkg\" alt=\"Dacia Spring EV.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dacia-spring-ev-1280.jpg?width=260&s=Mrelkkehl-PebmBxX9FD-w\"></picture>

<figcaption><em>Dacia Spring EV đang là mẫu xe điện bán chạy nhất tại Pháp được Renault sản xuất tại Trung Quốc.</em></figcaption>

</figure>

<p>Cũng theo chia sẻ của giới chức tại Pháp, hầu hết xe điện được sản xuất tại các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, sẽ bị ảnh hưởng bởi quy định mới trên. Bà Agnes Pannier-Runacher, Bộ trưởng Chuyển đổi năng lượng Pháp cho hay, một số xe điện được sản xuất tại Trung Quốc sẽ bị loại khỏi danh sách được trợ cấp theo quy định mới.</p>

<p>\"Mẫu xe bán chạy nhất tại Pháp là Dacia Spring EV được sản xuất tại Trung Quốc của hãng Renault và các mẫu xe mang thương hiệu MG của đối thủ đến từ Trung Quốc SAIC Motor sẽ không đủ điều kiện nếu dựa theo tiêu chí sản xuất hiện tại\", bà Pannier-Runacher chia sẻ vào hồi tháng 9 trước đó.</p>

<p>Renault hiện đang lắp ráp mẫu xe điện Dacia Spring EV tại nhà máy ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Hiện, đã có hơn 40.000 xe được bán tại châu Âu trong 9 tháng đầu năm 2023, trong đó khoảng một nửa được bán tại Pháp. Nếu không có trợ cấp, giá mẫu xe này sẽ tăng lên khoảng 30%, ở mức 20.800 Euro (xấp xỉ 543 triệu đồng).</p>

<p>Không chỉ có 2 cái tên kể trên, mẫu xe điện Model 3 do Tesla sản xuất ở Thượng Hải, Trung Quốc cũng có thể nằm trong danh sách loại trừ trong chính sách trợ cấp xe điện theo quy định mới của Pháp.</p>

<p></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/xe-dien-trung-quoc-xuat-khau-sang-chau-au-1281.jpg?width=768&s=iUDw23oSKHYbBjo6-zARgA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/xe-dien-trung-quoc-xuat-khau-sang-chau-au-1281.jpg?width=1024&s=sEaSRTVa-C4nnyYFQ-nYZQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/xe-dien-trung-quoc-xuat-khau-sang-chau-au-1281.jpg?width=0&s=yAXtLLuFKmr7icBj7UyHGw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/xe-dien-trung-quoc-xuat-khau-sang-chau-au-1281.jpg?width=768&s=iUDw23oSKHYbBjo6-zARgA\" alt=\"Xe điện Trung Quốc xuất khẩu sang châu Âu.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/xe-dien-trung-quoc-xuat-khau-sang-chau-au-1281.jpg?width=260&s=MxSZ25FnQlSpU8HZUdjpwQ\"></picture>

<figcaption><em>Tính đến tháng 9/2023, châu Âu đã nhập khẩu hơn 400.000 xe điện do Trung Quốc sản xuất.</em></figcaption>

</figure>

<p>Theo báo cáo mới nhất của Schmidt Automotive Research có trụ sở tại Đức, Trung Quốc đã xuất khẩu tổng cộng hơn 400.000 xe điện vào thị trường châu Âu trong 9 tháng đầu năm 2023, chiếm gần 30% tổng số xe điện mới được bán trong khu vực. Trong đó, 150.000 chiếc xe điện được sản xuất tại Trung Quốc đến từ hãng ngoài Trung Quốc như Tesla của Mỹ, BMW của Đức hay Renault của Pháp. Số còn lại là các mẫu xe điện mang thương hiệu của Trung Quốc như MG và BYD.</p>

<p>Người phát ngôn của thương hiệu MG tại Pháp cho biết các quy định về cách tính điểm mới là \"không phù hợp\" và \"khiến các hãng xe khi sản xuất bên ngoài châu Âu gặp bất lợi\".</p>

<p>Những động thái như vậy của các quốc gia châu Âu sẽ là hàng rào thương mại lớn nhằm ứng phó trước sự bùng nổ xe điện Trung Quốc giá rẻ hiện nay ở thị trường này. Tháng 9 vừa qua, Liên minh châu Âu (EU) đã mở một cuộc điều tra về vấn đề trợ cấp của Chính phủ Trung Quốc dành cho các hãng xe điện của nước này. Cuộc điều tra nhằm xác định xem liệu có phải có sự hỗ trợ của nhà nước Trung Quốc nhằm giữ giá xe điện ở mức thấp một cách bất thường, từ đó làm ảnh hưởng đến tính cạnh tranh trên thị trường và dấy lên mối lo ngại về tương lai của các hãng xe châu Âu.</p>

<p>Không chỉ xe điện sản xuất tại Trung Quốc, các mẫu xe điện sản xuất tại các nước châu Á khác cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi về chính sách trợ cấp xe điện của Pháp, Ý. Cụ thể như, Nissan Leaf - một mẫu xe điện của Nhật Bản cũng có thể bị loại khỏi danh sách các mẫu xe điện được trợ cấp tại châu Âu, dù cho nhà sản xuất ô tô của Nhật Bản bán xe điện vào châu Âu không đáng kể.</p>

<p>Gần đây, Toyota có động thái tăng cường xuất khẩu xe điện từ Nhật Bản sang châu Âu. Tuy nhiên, một giám đốc điều hành của hãng xe này cho biết: \"Chúng tôi rõ ràng không thể cạnh tranh khi mà khoảng cách vận chuyển trở thành một điểm bất lợi\". Tháng 10 vừa qua, Hàn Quốc cũng đã nêu lên mối lo ngại về các yêu cầu trợ cấp xe điện mới của Pháp tại một cuộc họp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).</p>

<p>Tuy nhiên, Chính phủ Pháp cho biết những thay đổi này nhằm giảm tác động đến môi trường của phương tiện giao thông và không vi phạm các quy định của WTO. Bộ Kinh tế và tài chính Pháp ước tính rằng sự thay đổi chính sách mới sẽ làm giảm lượng khí thải CO2 khoảng 800.000 tấn/năm từ năm 2024 đến năm 2027.</p>

<p>Tuy nhiên, Chính phủ nước này cũng thừa nhận rằng điều đó sẽ có lợi cho nền kinh tế Pháp. Bà Pannier-Runacher nói thêm: “Quy định mới sẽ là một điểm cộng cho người dân Pháp, một điểm cộng cho việc làm và một điểm cộng cho hành tinh này”.</p>

<p>Trước đó, ngày 1/12, <a href=\"https://vietnamnet.vn/my-siet-chat-tro-cap-xe-dien-rao-can-cho-cac-hang-pin-o-to-trung-quoc-2224921.html\">Mỹ đã công bố siết chặt trợ cấp xe điện, tạo rào cản cho các hãng pin ô tô Trung Quốc</a>. Cụ thể, từ năm 2024, các mẫu xe điện có bộ phận pin được sản xuất hoặc lắp ráp tại các nước thuộc nhóm FEOC (gồm Trung Quốc, Nga, Triều Tiên, Iran) sẽ chỉ nhận được khoản tín dụng 3.750 USD. Từ năm 2025, tất cả các mẫu xe điện vẫn sử dụng các loại linh kiện có nguồn gốc từ FEOC đều sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi chương trình ưu đãi tín dụng thuế (7.500 USD). </p>

<p>Động thái siết chặt trên có mục đích bảo hộ cho các công ty xe điện thuần Mỹ, khuyến khích tăng cường sản xuất trong nước với tỷ lệ nội địa hóa 100%, thoát khỏi sự phụ thuộc vào pin và các nguyên liệu sản xuất pin của Trung Quốc.</p>

<p><strong>Theo Nikkei Asia</strong></p>

Cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu đều tăng trưởng 10%. Điều này cho thấy người dân đã bắt đầu mạnh tay mua ô tô mới cuối năm.","displayType":1,"category":{"name":"Đánh giá xe ","detailUrl":"/oto-xe-may/danh-gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/danh-gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khach-manh-tay-mua-o-to-doanh-so-cac-hang-xe-tang-vot-thang-11-2225951.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/khach-manh-tay-mua-o-to-doanh-so-cac-hang-xe-tang-toc-thang-11-992.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T16:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226069","title":"VinFast VF 7 nhận ‘cơn mưa’ lời khen từ khách lái thử","description":"Thiết kế bắt mắt, thời thượng, nội thất tinh tế, sang trọng, vận hành mạnh mẽ, đáng mua… là nhận xét của khách lái thử VinFast VF 7 trong hai ngày cuối tuần tại Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Khám phá","detailUrl":"/oto-xe-may/kham-pha","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/kham-pha","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinfast-vf-7-nhan-con-mua-loi-khen-tu-khach-lai-thu-2226069.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/vinfast-vf-7-nhan-con-mua-loi-khen-tu-khach-lai-thu-819.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226046","title":"Những trang bị an toàn trên ô tô, bảo vệ tài xế và những người đi đường","description":"Khi xảy ra va chạm, những trang bị an toàn trên ô tô đóng vai trò quyết định giúp bảo vệ sức khỏe và cả tính mạng của những người ngồi trên xe. Cùng tìm hiểu để biết.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/12-trang-bi-an-toan-tren-o-to-bao-ve-tai-xe-va-nhung-nguoi-di-duong-2226046.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nhung-trang-bi-an-toan-tren-o-to-bao-ve-tai-xe-va-nhung-nguoi-di-duong-748.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T14:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225830","title":"5 dấu hiệu cảnh báo lốp xe của bạn có vấn đề","description":"Lốp xe là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, dễ bị mài mòn nhất nên việc bảo đảm an toàn cho lốp xe là rất cần thiết. Những dấu hiệu sau cảnh báo lốp xe bị hư hỏng và cần khắc phục ngay.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/5-dau-hieu-canh-bao-lop-xe-cua-ban-co-van-de-can-khac-phuc-2225830.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/12aaaa-580.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T13:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225925","title":"Thương hiệu ô tô \"quốc dân\" của Trung Quốc: Sinh ra ở vạch đích","description":"Thương hiệu ô tô nội địa này mang sứ mệnh trở thành \"xe quốc dân\" ngay từ khi mới thành lập, nhưng cũng đã trải qua nhiều sóng gió, từng suýt phá sản vì không cạnh tranh được với xe ngoại.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuong-hieu-o-to-quoc-dan-cua-trung-quoc-sinh-ra-o-vach-dich-2225925.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/thuong-hieu-o-to-quoc-dan-cua-trung-quoc-sinh-ra-o-vach-dich-347.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T10:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225664","title":"\"Trùm cuối\" Honda Rebel 250 đời 2016 hàng hiếm giá 500 triệu đồng","description":"Chiếc xe phân khối lớn Honda Rebel 250 sản xuất cuối 2016 đến nay mới chỉ lăn bánh 112 km, được chủ nhân ở Hà Nội chào bán với giá đắt đỏ lên đến 500 triệu đồng vì sự độc hiếm.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xe-honda-rebel-250-nam-2016-hang-hiem-500-trieu-dong-2225664.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/trum-cuoi-honda-rebel-250-doi-2016-hang-hiem-gia-500-trieu-dong-95.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T07:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225090","title":"Trung Quốc phản bác chính sách trợ cấp xe điện của Mỹ 'đi ngược quy định WTO'","description":"Chính quyền Trung Quốc đang rất không hài lòng và đã có các động thái tố cáo Mỹ đã thực hiện các chính sách mang tính bảo hộ đối với xe điện, vi phạm các quy định của WTO.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trung-quoc-phan-bac-chinh-sach-tro-cap-xe-dien-cua-my-di-nguoc-quy-dinh-wto-2225090.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/trung-quoc-phan-bac-chinh-sach-tro-cap-xe-dien-cua-my-di-nguoc-quy-dinh-wto-1528.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T06:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225597","title":"Hai vợ chồng buôn lậu hàng trăm ô tô độc hiếm từ Nhật Bản","description":"Mỹ - Vụ việc gây chấn động cộng đồng chơi xe ở Mỹ. Một cặp vợ chồng tại tiểu bang Florida bị phát hiện buôn lậu hàng trăm chiếc ô tô độc hiếm từ Nhật Bản vào Mỹ khiến hàng trăm khách hàng chịu thiệt hại vì không thể tiếp tục sử dụng xe.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-vo-chong-buon-lau-o-to-doc-hiem-tu-nhat-ban-vao-my-2225597.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hai-vo-chong-buon-lau-hang-tram-o-to-doc-hiem-tu-nhat-ban-1324.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T20:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225690","title":"Top 10 xe bán chạy tháng 11: Yaris Cross bất ngờ góp mặt, Santa Fe biến mất","description":"Trong top 10 xe bán chạy nhất tháng 11/2023, Mazda CX-5, Hyundai Accent và Toyota Vios vẫn duy trì 3 vị trí dẫn đầu. Toyota Veloz Cross và tân binh Yaris Cross bất ngờ góp mặt ấn tượng khiến Hyundai Santa Fe, Kia Seltos biến mất.","displayType":1,"category":{"name":"Đánh giá xe ","detailUrl":"/oto-xe-may/danh-gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/danh-gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/top-10-xe-ban-chay-thang-11-yaris-cross-bat-ngo-gop-mat-santa-fe-bien-mat-2225690.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/top-10-xe-ban-chay-thang-11-yaris-cross-bat-ngo-gop-mat-santa-fe-bien-mat-1305.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T20:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225563","title":"Những mẫu xe Hongqi được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng","description":"Trong những sự kiện lớn trong và ngoài nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình luôn sử dụng chiếc xe mang thương hiệu Hongqi do tập đoàn FAW thiết kế riêng cho các nguyên thủ nước này.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/4-mau-xe-hongqi-duoc-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-su-dung-2225563.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nhung-mau-xe-hongqi-duoc-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-su-dung-1262.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T19:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225519","title":"Xe Jaguar gỉ sét, không còn chạy được vẫn có giá hơn 2 tỷ đồng","description":"Một chiếc xe Jaguar XK150 S 1959 trong tình trạng cũ rích, gỉ sét hoàn toàn và không chạy được nữa nhưng được bán với giá lên đến 80.000 bảng Anh (khoảng hơn 2,4 tỷ đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xe-jaguar-phu-ri-set-khong-con-chay-duoc-van-hon-2-ty-dong-2225519.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/xe-jaguar-gi-set-khong-con-chay-duoc-van-co-gia-hon-2-ty-dong-1015.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T16:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225672","title":"Hãng xe Trung Quốc đầu tiên vào Mỹ: Phần thưởng cho người không bỏ cuộc","description":"Sản xuất ô tô là con đường đầy chông gai đối với công ty Trung Quốc này, thành công hiện tại được góp nhặt từ nhiều thất bại.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hang-xe-trung-quoc-dau-tien-vao-my-phan-thuong-cho-nguoi-khong-bo-cuoc-2225672.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hang-xe-trung-quoc-dau-tien-vao-my-phan-thuong-cho-nguoi-khong-bo-cuoc-973.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:44:10","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225668","title":"Những tính năng ô tô tự kích hoạt khi tai nạn","description":"Các nhà sản xuất ô tô đang ngày càng chú trọng vào việc phát triển các tính năng an toàn tự kích hoạt nhằm mang lại trải nghiệm lái xe an toàn.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/8-tinh-nang-o-to-tu-kich-hoat-khi-tai-nan-2225668.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nhung-tinh-nang-o-to-tu-kich-hoat-khi-tai-nan-960.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225654","title":"Cách phát hiện dầu nhớt giả, kém chất lượng","description":"Với tình trạng làm giả dầu nhớt ngày một nhiều, người tiêu dùng nên trang bị những kiếm thức để kiểm tra kỹ dầu nhớt, kịp thời phát hiện các loại nhớt giả, nhớt kém.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-phat-hien-dau-nhot-gia-kem-chat-luong-2225654.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nhot-gia-919.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225411","title":"Có nên bỏ tiền triệu vệ sinh khoang máy ô tô cho sạch đẹp để đi chơi Tết?","description":"Mỗi lần tôi đi rửa xe, các nhân viên của một trung tâm gần nhà thường mời chào sử dụng gói vệ sinh khoang máy chi phí trên dưới 1 triệu đồng. Khi rửa xong, khoang máy sẽ bóng đẹp nhìn khá \"thích mắt\". Tôi có nên thử không để xe sạch đẹp đi chơi Tết?","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-nen-ve-sinh-khoang-may-o-to-cho-sach-dep-de-di-choi-tet-2225411.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/co-nen-bo-tien-trieu-ve-sinh-khoang-may-o-to-cho-sach-dep-de-di-choi-tet-410.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224921","title":"Mỹ siết chặt trợ cấp xe điện, rào cản cho các hãng pin ô tô Trung Quốc","description":"Kể từ 1/1/2024, các quy định siết chặt trợ cấp xe điện liên quan đến nguồn gốc linh kiện sản xuất ngoài nước Mỹ sẽ khiến nhiều hãng xe lớn như Ford, Tesla bị ảnh hưởng đáng kể.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-siet-chat-tro-cap-xe-dien-rao-can-cho-cac-hang-pin-o-to-trung-quoc-2224921.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/my-siet-chat-tro-cap-xe-dien-rao-can-lon-cho-cac-hang-pin-o-to-trung-quoc-4.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T07:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224586","title":"\"Tài già\" chỉ ra những mẹo giúp lái xe an toàn khi đi ngược nắng","description":"Nắng \"xiên khoai\" thẳng vào khoang lái ngay cả trong những ngày mùa đông như hiện nay luôn khiến cánh lái xe khó chịu và gặp khó khăn khi quan sát phía trước.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/5-meo-giup-lai-xe-an-toan-khi-di-nguoc-nang-2224586.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/tai-gia-chi-ra-nhung-meo-giup-lai-xe-an-toan-khi-di-nguoc-nang-1165.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T06:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225277","title":"Đại gia tặng sinh nhật vợ 70 tuổi siêu xe triệu đô Bugatti Chiron Super Sport","description":"Nhân kỷ niệm sinh nhật người vợ tròn 70 tuổi, một nhà sưu tập xe ở Mỹ đã tặng cho vợ của mình một chiếc siêu xe Bugatti Chiron Super Sport độc nhất thế giới. Giá trị của chiếc siêu xe này không dưới 4 triệu USD do được cá nhân hóa.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-gia-tang-sinh-nhat-vo-sieu-xe-bugatti-chiron-super-sport-2225277.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/dai-gia-tang-sinh-nhat-vo-70-tuoi-sieu-xe-trieu-do-bugatti-chiron-super-sport-814.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T19:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225091","title":"Bán tải điện hot nhất thế giới Tesla Cybertruck gây tranh cãi 'thiết kế gây nguy hiểm'","description":"Tesla Cybertruck nổi bật với ngoại hình đậm chất tương lai với khối hình hộp nhiều góc cạnh, có khả năng chống đạn nhưng có ý kiến cho rằng vỏ thép dày, cứng với thiết kế nhiều góc cạnh lại gây nguy hiểm cho người đi bộ hay xe khác.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tai-dien-tesla-cybertruck-bi-che-thiet-ke-gay-nguy-hiem-2225091.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ban-tai-dien-hot-nhat-the-gioi-tesla-cybertruck-bi-che-thiet-ke-gay-nguy-hiem-543.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T17:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225264","title":"Nam thanh niên lái mô tô gây va chạm với người phụ nữ đi Honda SH rồi bỏ chạy","description":"Nam thanh niên lái xe mô tô, trong lúc sang đường đã gây va chạm với một xe Honda SH khác khiến người phụ nữ trên xe ngã văng ra đường. Tuy nhiên, sau khi gây tai nạn, nam thanh niên đã nhanh chóng bỏ chạy.","displayType":1,"category":{"name":"Sau tay lái","detailUrl":"/oto-xe-may/sau-tay-lai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/sau-tay-lai","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-thanh-nien-lai-mo-to-gay-va-cham-voi-nguoi-phu-nu-di-honda-sh-roi-bo-chay-2225264.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/nam-thanh-nien-lai-mo-to-gay-va-cham-voi-nguoi-phu-nu-di-honda-sh-roi-bo-chay-520.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T16:56:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225279","title":"Những mẹo hữu ích người sử dụng xe ô tô nên biết","description":"Lái xe ô tô lâu năm nhưng có thể nhiều người chưa biết đến những mẹo đơn giản, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, tiền bạc cũng như tăng trải nghiệm lái xe sau đây.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/10-meo-huu-ich-nguoi-su-dung-xe-o-to-nen-biet-2225279.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/nhung-meo-huu-ich-nguoi-su-dung-xe-o-to-nen-biet-494.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T15:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225278","title":"8 lý do khiến Aston Martin DB11 có mức giá \"cắt cổ\"","description":"Aston Martin DB11 là một trong những đại diện mới nhất của dòng xe thể thao hạng sang DB đầy danh tiếng của nhà sản xuất ô tô Anh Quốc. Được phân phối với mức giá cực kỳ đắt đỏ - gần 20 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/8-ly-do-khien-aston-martin-db11-co-muc-gia-cat-co-2225278.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/8-ly-do-khien-aston-martin-db11-co-muc-gia-cat-co-481.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T15:08:41","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224931","title":"Nóng trên đường: 'Tai bay vạ gió' vì kiểu lái xe siêu ẩu của tài xế","description":"Những tình huống lái xe vượt ẩu, lấn làn, nhập làn thiếu quan sát,... luôn gây ra những nguy hiểm khôn lường, ảnh hưởng lớn đến chính mình và các phương tiện khác.","displayType":1,"category":{"name":"Sau tay lái","detailUrl":"/oto-xe-may/sau-tay-lai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/sau-tay-lai","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nong-tren-duong-tai-bay-va-gio-vi-kieu-lai-xe-sieu-au-cua-tai-xe-2224931.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/nong-tren-duong-tai-bay-va-gio-vi-kieu-lai-xe-sieu-au-cua-tai-xe-438.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T14:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

