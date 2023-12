{"article":{"id":"2222276","title":"Nóng trên đường: Hiểm hoạ \"trên trời rơi xuống\", cẩn thận đến đâu cũng khó đỡ","description":"Xe tải phía trước bất ngờ tụt dốc lùi thẳng vào người; bánh xe ben bỗng nhiên tuột ra văng vào xe khác hay đang đi bị xe lớn \"lấy thịt đè người\" là những tình huống \"nóng trên đường\" vô cùng nguy hiểm mà dù chúng ta cẩn thận đến đâu cũng khó tránh.","contentObject":"<p><em>Dưới đây là một số tình huống đáng chú ý vừa được ghi nhận mới đây:</em></p>

<p><strong>Xe tải chuyển làn ôm cua kiểu \"lấy thịt đè người\", tạt gãy gương ô tô con</strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\" style=\"text-align: center;\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UJIV.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p style=\"text-align: center;\"><em>(Nguồn video: Otofun)</em></p>

<p>Hình ảnh do <a href=\"https://vietnamnet.vn/camera-hanh-trinh-tag248464694119606533.html\">camera hành trình</a> của ô tô phía sau ghi lại cho thấy chiếc xe tải đang lưu thông ở làn giữa đã chuyển làn rất ẩu, không bật đèn xi-nhan báo hiệu cho các phương tiện khác, đồng thời ép ô tô con đang chạy ở làn bên phải lao vào thảm cỏ phân cách.</p>

<p>Bị xe tải cà sát ở tốc độ cao, ô tô con dù đã đánh lái tránh nhưng vẫn bị gãy một bên gương bên lái, còn \"thủ phạm\" tiếp tục di chuyển như chưa có chuyện gì xảy ra. Sự việc diễn ra vào sáng 30/11 ở đầu đường Mê Linh, huyện Đông Anh, Hà Nội. </p>

<p><strong>Ô tô tải bị trôi ngược dốc, đè trúng xe máy</strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\" style=\"text-align: center;\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UFRK.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p style=\"text-align: center;\"><em>(Nguồn video: Hoàng Tấn)</em></p>

<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/tinh-huong-giao-thong-tag5353607515803954507.html\">Tình huống</a> cực kỳ nguy hiểm xảy ra vào sáng 30/11 trên địa bàn thôn Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội. Thời điểm này, một chiếc ô tô tải chở hàng đang leo dốc đê Phủ Đổng, sát bên cạnh đường là nhà dân. Bất ngờ, chiếc ô tô tải dừng lại, có dấu hiệu tuột dốc và dần trôi ngược về phía sau không kiểm soát.</p>

<p>Nhận thấy tình huống nguy hiểm, hai người đàn ông điều khiển xe máy lùi dần rồi ngay lập tức, nhảy vội ra khỏi xe chạy thoát thân. Chiếc xe tải chở thùng hàng to lật nghiêng và đổ sập, đè trúng một chiếc xe máy. Nhờ kịp bỏ chạy, hai người đàn ông đã thoát hiểm trong gang tấc.</p>

<p><strong>Xe ben đang chạy bánh rơi ra văng trúng xe máy và ô tô khách</strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UAKS.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p style=\"text-align: center;\"><em>(Nguồn video: Nguyễn Thuỳ Linh)</em></p>

<p>Sự việc hy hữu được camera an ninh của nhà dân ghi lại vào sáng ngày 27/11 trên đường Cánh Mạng Tháng 10, thuộc địa phận phường Lương Châu, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Khi chiếc xe ben đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bánh xe phía trước bên phụ văng ra khỏi trục, lăn theo quán tính rồi va trúng xe máy do một người đàn ông điều khiển.</p>

<p>Chưa dừng lại, bánh xe tiếp tục lăn nhanh và đâm trúng vào đuôi một xe khách đỗ bên đường làm chiếc xe này bị móp méo. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng các phương tiện thì hư hỏng khá nặng.</p>

<p><strong>Xe tải suýt làm rơi hàng nặng đè trúng người đi đường</strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\" style=\"text-align: center;\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UJO4.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p style=\"text-align: center;\"><em>(Nguồn video: Giao thông văn minh)</em></p>

<p>Tình huống thót tim xảy ra mới đây trên địa phận quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng được camera của một chiếc ô tô con ghi lại. Dù chở phía sau khối hàng siêu cồng kềnh, thò ra mỗi bên thành xe hơn 1m, thế nhưng tài xế <a href=\"https://vietnamnet.vn/xe-tai-tag11773255648439421925.html\">xe tải</a> vẫn không căn đường.</p>

<p>Khi đi qua chân cầu vượt, thiết bị bằng kim loại này va mạnh vào móng cột đèn chiếu sáng trên cầu khiến chiếc xe tải khựng lại. Đúng lúc này, chiếc ô tô con có gắn camera hành trình đi tới ngay phía sau. May mắn là khối hàng nói trên chưa rơi ra khỏi xe, nếu không thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra.</p>

<p><strong>Ô tô bất ngờ dừng khựng ở cao tốc, suýt gây tai nạn dồn toa</strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\" style=\"text-align: center;\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UJO2.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p style=\"text-align: center;\"><em>(Nguồn video: OFFB)</em></p>

<p>Pha dừng xe ở làn đường cho phép chạy với tốc độ tối đa 90km/h trên cao tốc Nhật Tân - Nội Bài được camera hành trình của ô tô con ghi lại. Theo đó, chiếc Toyota Corolla Cross màu trắng có lẽ sắp bị đi quá lối ra nên đã bất ngờ dừng hẳn lại để chuyển làn sang đường.</p>

<p>Pha xử lý khó đỡ này khiến ít nhất 3 chiếc xe chạy phía sau suýt \"dồn toa\", trong đó có xe có gắn camera hành trình. May mắn điều đó đã không xảy ra và các xe lại tiếp tục lưu thông.</p>

<p><strong>Hoàng Hiệp (tổng hợp)</strong></p>

<p><em>Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!</em></p>

