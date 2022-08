Novak Djokovic không được tham dự US Open 2022

Trên trang cá nhân, Novak Djokovic buồn bã thông báo anh không thể tham dự US Open 2022: "Thật đáng buồn, tôi không thể đến New York lần này cho US Open. Cảm ơn người hâm mộ đã gửi những tin nhắn đầy yêu thương và khích lệ. Chúc các tay vợt may mắn. Tôi sẽ giữ phong độ tốt, tinh thần lạc quan và chờ cơ hội thi đấu trở lại. Hẹn gặp lại sớm."

Thông báo của Djokovic được đưa ra ít giờ trước khi BTC US Open tổ chức bốc thăm phân nhánh.

Djokovic vắng mặt ở US Open 2022 vì từ chối tiêm phòng Covid-19

Nguyên nhân khiến tay vợt người Serbia không thể có mặt tại Mỹ tham dự Grand Slam cuối cùng trong năm là vì anh từ chối tiêm phòng Covid-19.

Theo các quy tắc hiện hành của Mỹ, những người không phải công dân nước này phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm phòng đầy đủ để nhập cảnh.

Việc Djokovic từ chối tiêm vaccine Covid-19 khiến tay vợt này tiếp tục gặp khó khăn khi tham dự mọi giải đấu trên khắp thế giới.

Trước đó, cựu số 1 thế giới không thể bảo vệ danh hiệu Australian Open khi bị trục xuất sau một thời gian bị giam giữ. Bản thân Nole từng tuyên bố sẵn sàng bỏ các giải đấu thay vì tiêm vaccine Covid-19.

Hồi tháng 3, cựu số một thế giới đã bị từ chối nhập cảnh Mỹ do không tiêm vaccine Covid-19 và bỏ lỡ hai giải Masters 1.000 gồm Indian Wells và Miami.

Djokovic sẽ bị trừ 1.200 điểm sau US Open, khiến cơ hội dự ATP Finals năm nay bị thu hẹp. Chủ nhân của 21 Grand Slam hiện chỉ đứng thứ 13 trong cuộc đua giành vé đến Turin, với 705 điểm ít hơn vị trí thứ 8 của Andrey Rublev. Djokovic đã 5 lần vô địch ATP Finals, kém 1 danh hiệu so với kỷ lục của Roger Federer.

Ngoài Djokovic, Mỹ mở rộng năm nay còn thiếu vắng Alexander Zverev do chấn thương và cựu số một đơn nữ Angelique Kerber vì mang thai.

Sự vắng mặt của Djokovic và Zverev khiến cơ hội rộng mở cho Rafael Nadal, hay Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz và Casper Ruud, những người đều đang kiếm tìm danh hiệu Grand Slam đầu tiên của họ.

Video Djokovic vô địch Wimbledon 2022: