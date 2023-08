CTCP Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va - Novaland (NVL) do ông Bùi Thành Nhơn làm chủ tịch vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023. Theo đó, doanh nghiệp xuất hiện khoản lỗ ròng sau thuế hơn 1.090 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng thêm hơn 480 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Nguyên nhân được đưa ra là do Novaland trích lập dự phòng và điều chỉnh giảm thu nhập theo yêu cầu của kiểm toán.

Tập đoàn này cho biết, sau gần một năm đầy khó khăn và biến động của nền kinh tế, thị trường bất động sản trong nước có những điểm sáng mới trong nửa đầu năm 2023. Tuy nhiên, việc các tổ chức tài chính thắt chặt chính sách tín dụng bất động sản cùng niềm tin thị trường chưa kịp hồi phục tiếp tục là rào cản lớn khiến dòng thanh khoản của Novaland chưa thực sự ổn định như kỳ vọng.

Điều này, theo đại diện của Novaland, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của công ty bị giảm trong báo cáo tài chính bán niên.

Cũng trong báo cáo tài chính bán niên, đơn vị kiểm toán độc lập đã lưu ý về giả định hoạt động liên tục của Novaland.

Về điều này, Novaland cho biết đã cập nhật và chia sẻ minh bạch các khó khăn hiện nay như tình hình kinh tế thế giới, khu vực với nhiều biến động, lãi suất tăng cao và ảnh hưởng hậu Covid khiến nền kinh tế chưa kịp phục hồi, cộng với các khó khăn, chậm trễ pháp lý đã ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động, kinh doanh và thanh khoản của công ty.

Một số dự án của Novaland được Chính phủ và các địa phương tháo gỡ khó khăn.

Triển vọng tích cực hơn nửa cuối năm

Theo báo cáo của Novaland, hiện nay một số đối tác của doanh nghiệp chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng hợp tác. Do đó, khoản thu nhập của Novaland trong kỳ nửa đầu năm 2023 bị giảm.

Khoản thu nhập này sẽ được ghi nhận trong kỳ kế toán tiếp theo sau khi Novaland thu được các nghĩa vụ tài chính từ các đối tác trễ hạn thanh toán cho công ty.

Đại diện doanh nghiệp bất động sản hàng đầu tại phía Nam cho biết, với sự chỉ đạo của Chính phủ và sự quyết liệt của các cơ quan, ban ngành, những vướng mắc về pháp lý và thủ tục đầu tư tại các dự án của Novaland như: NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, The Grand Manhattan... đã và đang được tháo gỡ và nhận được những tín hiệu tích cực.

Trước đó, nhiều dự án của Novalnad cũng được tái khởi động dưới sự hỗ trợ của các đối tác tài chính lớn như TPBank, MBBank, VPBank... và các nhà thầu, đơn vị xây dựng giàu kinh nghiệm.

Novaland cũng đã có Nghị quyết HĐQT phê duyệt kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm với những con số tích cực. Tập đoàn sẽ có lãi trở lại từ quý III/2023.

Công ty cho biết sẽ tiếp tục thương lượng với các bên cho vay và trái chủ trái phiếu bán lẻ nhằm gia hạn thanh toán gốc lãi hoặc thanh toán gốc lãi bằng tài sản khác. Mặt khác, Novaland cũng đang cân nhắc đàm phán với một số đối tác phương án chuyển nhượng một số dự án nhằm cơ cấu lại các khoản nợ cũng như danh mục đầu tư một cách hiệu quả nhất.

Theo báo cáo tài chính, tới cuối quý II/2023, Novaland có tài sản hơn 257 nghìn tỷ đồng, với hơn một nửa là hàng tồn kho, bất động sản để bán nhưng chưa xây xong. Novaland có tổng nợ phải trả hơn 213 nghìn tỷ đồng, trong đó vay tài chính hơn 61 nghìn tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL tăng gần gấp đôi trong 6 tháng qua, từ mức 11.000 đồng/cp lên trên 20.000 đồng/cp như hiện tại.