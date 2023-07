Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố danh mục thành phần chỉ số VN30 kỳ tháng 7/2023, có hiệu lực từ ngày 7/8/2023 - 2/2/2024.

Theo đó, cổ phiếu Novaland (NVL) do ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch và Bất động sản Phát Đạt (PDR) bị đưa ra khỏi rổ VN30. Thay vào đó là hai mã ngân hàng gồm SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (do ông Đỗ Quang Hiển làm Chủ tịch) và SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank (do bà Nguyễn Thị Nga làm Phó chủ tịch).

HOSE cũng công bố danh mục cổ phiếu dự phòng gồm Eximbank (EIB), Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), REE, Hòa Chất Đức Giang (DGC), Ngân hàng Hàng Hải (MSB).

Với sự xuất hiện của 2 mã ngân hàng mới, rổ VN30 hiện có 13 cổ phiếu của các tổ chức tín dụng, bao gồm: Ngân hàng Á châu (ACB), Ngân hàng Đầu tư Phát triển BIDV (BID), Vietinbank (CTG), HDBank (HDB), MBBank (MBB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), SeABank (SSB), Sacombank (STB), Techcombank (TCB), TPBank (TPB), Vietcombank (VCB), VIBBank (VIB) và VPBank (VPB).

Có 13 cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30. (Ảnh: HM)

Hiện, Vietcombank có vốn hóa lớn nhất, khoảng 496.000 tỷ đồng (20,8 tỷ USD). Trong khi đó, SSB và SHB lần lượt có vốn hoá là 71.400 tỷ đồng và 41.900 tỷ đồng.

Gần đây, cả 2 ngân hàng này thu hút sự chú ý của giới đầu tư và đều có kế hoạch bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, giống như VPBank.

Theo Reuters, SHB đang đàm phán bán 20% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài với định giá ngân hàng có thể mức 2-2,2 tỷ US (tương đương 17.000 đồng/cp). Hiện, SHB có giá 13.700 đồng/cp kết thúc phiên 17/7.

Trong khi đó, SeABank sẽ phát hành riêng lẻ thêm tối đa 94,6 triệu cổ phiếu. Dự kiến là quỹ Norfund của Na Uy. SeABank trong vài năm gần đây báo lợi nhuận tăng mạnh. SSB hiện có giá 29.100 đồng/cp.