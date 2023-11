Trong đơn, NSƯT Đỗ Kỷ trình bày, ngày 22/11, anh nhận được thông báo số 604/TB-NTBD - 21/11/2023 thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.

Thông báo ghi rõ: “Hồ sơ này Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ tạm để lại do: Cá nhân có đơn thư và ý kiến của Bộ Công an; không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10. Cục Nghệ thuật biểu diễn gửi thông tin đến NSƯT Phạm Đỗ Kỷ được biết”.

Vợ chồng NSND Lan Hương, Đỗ Kỷ.

"Sau khi tiếp nhận thông báo, tôi rất choáng, bị sang chấn tâm lý nên huyết áp luôn ở trên mức 170mgH. Ngay trong sáng 22/11, chị Nguyệt - cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ Bộ VHTTDL liên lạc qua điện thoại, nói tôi thông cảm gỡ hình ảnh tờ thông báo của Cục Nghệ thuật biểu diễn trên Facebook xuống vì hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND của tôi do cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ để lẫn vào tập hồ sơ của những người có ý kiến phía Công an. Đó cũng là lý do mà hồ sơ xin xét tặng danh hiệu của tôi bị dừng lại", NSƯT viết trong đơn.

Do vậy, NSƯT Đỗ Kỷ đã viết đơn cứu xét mong được làm rõ những vấn đề sau:

"1. Người đứng đơn thư tố cáo tôi là ai? Nội dung đơn thư là gì?

2. Hồ sơ của tôi có ý kiến của Công an hay không? Nếu có là ý kiến gì? Bởi lẽ 44 năm học tập, công tác (trong đó có 2 năm, 2 tháng 20 ngày tôi ở trong quân ngũ, thuộc sư đoàn 323, đặc khu Quảng Ninh) tại Nhà hát Kịch Việt Nam và phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn, tôi chưa hề vi phạm pháp luật, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

3. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10 của tôi được các cấp cơ sở thông qua khi đã đủ tiêu chuẩn, điều kiện, được gửi lên Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhưng vì có đơn thư nên tạm để lại (Theo thông báo số 604/TB-NTBD). Nhưng tôi được biết, những vấn đề nêu trong đơn thư đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn làm việc với Nhà hát Kịch Việt Nam làm rõ là không có cơ sở, hay nói một cách khác là đơn thư vu khống. Vậy việc “tạm để lại” hồ sơ của tôi có thoả đáng không?

4. Việc để lẫn hồ sơ của tôi vào với những hồ sơ phải để lại do có ý kiến của Công an là việc làm không có chuyên môn của cán bộ khi thi hành nghiệp vụ hay là sự cố ý? Ai là người chịu trách nhiệm về việc này?

5. Hồ sơn xin xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10 của tôi có được Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương xem xét chưa?"

NSƯT Đỗ Kỷ cho biết rất mong lãnh đạo, các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải đáp những thắc mắc của mình, trả lại uy tín và danh dự cho anh, gia đình và giới nghệ sĩ nói chung.