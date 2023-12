{"article":{"id":"2223029","title":"NSƯT Trần Lực sắp được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân","description":"Trong danh sách 77 nghệ sĩ được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10 có tên NSƯT Trần Lực. Anh được phong tặng danh hiệu NSND ở tuổi 60.","contentObject":"<h1 style=\"text-align: center;\"><strong>Nghệ sĩ đa tài</strong></h1>

<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https://vietnamnet.vn/nsut-tran-luc-tag7036467310804830726.html\" target=\"_blank\">NSƯT Trần Lực </a>sinh năm 1963 tại Hà Nội. Với vẻ ngoài điển trai, lãng tử, Trần Lực được nhiều người yêu thích khi còn là diễn viên. Anh nổi tiếng cùng thời với các người đẹp NSND Thu Hà, NSƯT Chiều Xuân, NSND Lê Khanh...</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tranluc-157.jpeg?width=768&s=8F8giU_qkTdiRnYVjL-_kw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tranluc-157.jpeg?width=1024&s=PsApBUK05IT3g1ajiHHjvA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tranluc-157.jpeg?width=0&s=O0YNqtz5CsGmyofk88tYSA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tranluc-157.jpeg?width=768&s=8F8giU_qkTdiRnYVjL-_kw\" alt=\"tranluc.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tranluc-157.jpeg?width=260&s=8e1OOLFXreiMkSo_6DWCOA\"></picture>

<figcaption>NSƯT Trần Lực. </figcaption>

</figure>

<p style=\"text-align: justify;\">Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nổi tiếng ở Hà Nội, bố Trần Lực là NSND Trần Bảng, mẹ là NSƯT chèo Trần Thị Xuân, ông nội là nhà văn Trần Tiêu (em trai của nhà văn Khái Hưng).</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Trước khi nổi tiếng, Trần Lực từng làm diễn viên trong đoàn Tổng cục Hậu cần nhưng đa phần là vai quần chúng. Vào năm 1983, anh tham gia học lớp đạo diễn sân khấu và tu nghiệp 7 năm ở Bulgaria.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Sau khi về nước, anh chuyển sang điện ảnh và trở thành nam diễn viên nổi tiếng, ghi dấu trong lòng các khán giả truyền hình qua những vai diễn trong các phim <em>Chuyện tình bên dòng sông</em>, <em>Hoa ban đỏ</em>, <em>Người yêu đi lấy chồng</em>, <em>Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong</em>... Sau này, Trần Lực chuyển nghề đạo diễn và gây ấn tượng qua các phim: <em>Chuyện nhà Mộc</em>, <em>Tết này ai đến xông nhà</em>,<em> Đời chè</em>, <em>Cocktail cho tình yêu</em>...Gần chục năm nay Trần Lực chuyển hướng sang đạo diễn sân khấu, sáng lập nhóm sân khấu Lực Team và mang đến cho khán giả nhiều vở kịch hấp dẫn từ nội dung đến cách dàn dựng. Mới nhất, có thể kể đến vở <em>Búp bê</em> do NSƯT Trần Lực đạo diễn, dựa trên kịch bản của Lê Hoàng.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Đạo diễn Trần Lực cho biết anh chủ trương dùng ánh sáng âm u, có chút “hù dọa” để làm nổi bật diễn xuất hình thể của diễn viên. Đặc biệt đạo diễn nêu ý tưởng sẽ có hai kíp diễn với những cách thể hiện khác nhau cho mỗi suất diễn. “Các vở diễn của Lực Team luôn luôn thay đổi, không chỉ ở việc thay đổi diễn viên mà vẫn vở kịch và diễn viên ấy - mỗi đêm sẽ mang lại một cảm xúc khác biệt. Đó chính là thế mạnh của sân khấu, nhất là sân khấu ước lệ - biểu hiện. Kịch ước lệ - biểu hiện có thể tạo nên những nhân vật mà tính tư tưởng có thể không đồng nhất với ngoại hình và bằng kỹ thuật diễn xuất kết hợp hình thể, diễn viên chuyển tải tư tưởng, tính cách của nhân vật”, NSƯT Trần Lực chia sẻ.Tập trung làm đạo diễn khiến nhiều người dần quên đi một diễn viên Trần Lực điển trai, lãng tử đến tận năm 2021, nam nghệ sĩ mới lại quay lại với vai Trịnh Công Sơn trong phim điện ảnh <em>Em và Trịnh</em>.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Để có thể hóa thân thành nhạc sĩ <a href=\"https://vietnamnet.vn/trinh-cong-son-tag16299596844523654998.html\" target=\"_blank\">Trịnh Công Sơn</a>, NSƯT Trần Lực phải tập nói giọng Huế, học tiếng Pháp và nghiên cứu từ thần thái cho đến cách ăn nói, đi đứng... thậm chí còn phải nuôi tóc dài, giảm 10 kg để giống nhân vật nhất.</p>

<h1 style=\"text-align: center;\"><strong>Ba cuộc hôn nhân </strong></h1>

<p style=\"text-align: justify;\">Có ngoại hình, tài năng, NSƯT Trần Lực nổi tiếng đào hoa, “sát gái” trong làng điện ảnh. Anh có chuyện tình nhiều trắc trở. Trần Lực gặp gỡ người vợ đầu tiên khi đang học tại Bulgaria, còn cô theo học piano. Cả hai có một cậu con trai tên Trần Hoàng.Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Trần Lực đi bước nữa khi con trai cả đã lớn. Anh kết hôn với một biên tập viên Đài truyền hình Việt Nam. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài vỏn vẹn ba năm. Nguyên nhân được nam nghệ sĩ tiết lộ do cả hai quá bận rộn trong công việc, không có nhiều thời gian dành cho đối phương.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/screen-shot-2023-12-05-at-084019-158.png?width=768&s=eAccPpRJgrVKBtxwqwTJbg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/screen-shot-2023-12-05-at-084019-158.png?width=1024&s=Isz6Kq4AxXi-SEZ5oDKzOw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/screen-shot-2023-12-05-at-084019-158.png?width=0&s=sCkwcD5eWizcuQmhNliSdg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/screen-shot-2023-12-05-at-084019-158.png?width=768&s=eAccPpRJgrVKBtxwqwTJbg\" alt=\"screen shot 2023 12 05 at 084019.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/screen-shot-2023-12-05-at-084019-158.png?width=260&s=3lyFKt-zs4hy5aO49MTuBw\"></picture>

<figcaption>Gia đình NSƯT Trần Lực dịp Tết Quý Mão 2023.</figcaption>

</figure>

<p style=\"text-align: justify;\">Sau hai cuộc hôn nhân không như ý, khi ngoài tuổi 40 Trần Lực mới gặp người vợ hiện tại - Mỹ Trang. Sau khi kết hôn, Mỹ Trang chuyển từ phương Nam ra Hà Nội sinh sống và làm việc. Tuy vậy NSƯT Trần Lực rất ít chia sẻ về vợ trên trang cá nhân. Có thể nói anh khá kín tiếng về người bạn đời của mình.<br>Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ hay chia sẻ khoảnh khắc về các con trai và cháu trai. Năm 2019, Trần Hoàng kết hôn và chào đón con đầu lòng, Trần Lực lần đầu lên chức ông nội.</p>

<p style=\"text-align: justify;\">Ở độ tuổi 60, NSƯT Trần Lực tỏ ra bằng lòng với gia đình đông đúc và hạnh phúc bên các con, cháu.<time></time></p>

<p style=\"text-align: justify;\">(Theo Tiền Phong)</p>

Ông nói, hàng ngày vẫn dạy sớm, đi thể dục, cà phê cùng bạn bè.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsnd-trung-duc-ve-huu-an-nhien-ben-vo-dam-hang-ngay-van-luyen-thanh-2222584.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nsnd-trung-duc-ve-huu-an-nhien-ben-vo-dam-hang-ngay-van-luyen-thanh-761.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:14:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222457","title":"'Nghiệm cảnh' và nỗi ám ảnh suy tư của Nguyễn Thế Dung","description":"Họa sĩ Nguyễn Thế Dung thể hiện nỗi suy tư, trăn trở nhưng hướng tới sự giản đơn, không nặng triết lý trong tranh của mình.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghiem-canh-va-noi-am-anh-suy-tu-cua-nguyen-the-dung-2222457.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/batch-dd16-ga-si-tinh-1-1169.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222418","title":"29 giải thưởng trao cho tài năng âm nhạc thính phòng","description":"Quỹ Đào Minh Quang vừa trao 29 giải thưởng - là các giải Đặc biệt và giải Triển vọng cho các tài năng âm nhạc trẻ của Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/29-giai-thuong-tu-quy-dao-minh-quang-duoc-trao-cho-tai-nang-am-nhac-thinh-phong-2222418.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/29-giai-thuong-trao-cho-tai-nang-am-nhac-thinh-phong-983.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T20:57:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222378","title":"NSƯT Thành Lộc xin lỗi khán giả, hối hận vì sơ suất đạo cụ trong vở kịch","description":"NSƯT Thành Lộc bày tỏ sự tiếc nuối vì xảy ra lỗi chuyên môn không đáng có trên sân khấu kịch của mình.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsut-thanh-loc-xin-loi-khan-gia-hoi-han-vi-so-suat-dao-cu-trong-vo-kich-2222378.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/nsut-thanh-loc-xin-loi-khan-gia-hoi-han-vi-so-suat-dao-cu-trong-vo-kich-733.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T17:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222347","title":"Thanh Phú - kép độc từng dạy Kim Tử Long, Lê Giang qua đời","description":"Theo thông tin từ gia đình, nghệ sĩ Thanh Phú qua đời lúc 2h sáng 3/12 do tuổi già.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-phu-kep-doc-tung-day-kim-tu-long-le-giang-qua-doi-2222347.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/avaaaaaaaaa-711.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T17:06:26","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221806","title":"Họa sĩ điêu đứng vì dây áo buông lơi và chiếc tai ửng đỏ của người mẫu","description":"Họa sĩ Sargent nhận phản hồi tiêu cực khi nhân vật trong tranh có tạo dáng gợi cảm, trang điểm khác biệt. Ngoài ra, người mẫu còn dính nhiều tin đồn tiêu cực ngoài đời.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoa-si-dieu-dung-vi-day-ao-buong-loi-va-chiec-tai-ung-do-cua-nguoi-mau-2221806.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/hoa-si-dieu-dung-vi-day-ao-buong-loi-va-chiec-tai-ung-do-cua-nguoi-mau-779.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221993","title":"Vợ chồng nghệ sĩ cải lương được phong NSND: Ước nguyện thành, người chia đôi ngả","description":"Cặp vợ chồng nghệ sĩ cải lương Thanh Điền - Thanh Kim Huệ đều nhận được danh hiệu NSND, thế nhưng niềm vui của họ không trọn vẹn khi hai người âm dương cách biệt.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vo-chong-nghe-si-cai-luong-duoc-phong-nsnd-uoc-nguyen-thanh-nguoi-chia-doi-nga-2221993.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/vo-chong-nghe-si-cai-luong-duoc-phong-nsnd-uoc-nguyen-thanh-nguoi-chia-doi-nga-380.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T11:58:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220829","title":"Viên kim cương quý giá bị đồn đem lại bất hạnh cho nhiều đời chủ","description":"Không ít người từng sở hữu viên kim cương 'Hy vọng' gặp biến cố trong cuộc đời.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vien-kim-cuong-quy-gia-bi-don-dem-lai-bat-hanh-cho-nhieu-doi-chu-2220829.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/vien-kim-cuong-quy-gia-bi-don-dem-lai-bat-hanh-cho-nhieu-doi-chu-1089.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221409","title":"'Vũ trụ hứng' của Đào Anh Khánh","description":"Sau thời gian dài ở ẩn, Đào Anh Khánh chính thức 'tái xuất' với triển lãm 'Vũ trụ hứng' phần 1.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-tru-hung-hap-dan-va-loi-cuon-cua-dao-anh-khanh-2221409.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vu-tru-hung-cua-dao-anh-khanh-187.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221229","title":"Sở Văn hóa phản hồi ồn ào đêm nhạc Westlife 'quảng cáo tiền ảo, web cờ bạc'","description":"Chiều 30/11, đại diện Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM phản hồi báo chí xung quanh ồn ào quảng cáo tiền ảo, web cờ bạc trong đêm nhạc Westlife tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/so-van-hoa-phan-hoi-vu-on-ao-dem-nhac-westlife-quang-cao-tien-ao-web-co-bac-2221229.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/so-van-hoa-phan-hoi-on-ao-dem-nhac-westlife-quang-cao-tien-ao-web-co-bac-1141.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T17:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220913","title":"Hai diễn viên nổi tiếng U70, U80 sắp trở thành NSND là ai?","description":"NSƯT Thanh Tú và NSƯT Trần Đức là hai gương mặt gạo cội của phim ảnh Việt có tên trong danh sách 77 gương mặt được phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-dien-vien-gao-coi-sap-tro-thanh-nsnd-la-ai-2220913.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nsut-thanh-tu-u70-nsut-tran-duc-u80-chuan-bi-duoc-phong-tang-nsnd-1553.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220671","title":"Nơi sinh thái giao thoa với nghệ thuật","description":"Sau chuyến du ngoạn của 3 nghệ sĩ trẻ, triển lãm nghệ thuật nhóm mang tên 'Những Trường Thị Giác | Chương I: Sinh Cảnh' trưng bày 35 tác phẩm của 3 nghệ sĩ Phan Thị Thanh Nhã, Phạm Xeen và Hà My.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/noi-sinh-thai-giao-thoa-voi-nghe-thuat-2220671.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/noi-sinh-thai-giao-thoa-voi-nghe-thuat-726.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T12:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220589","title":"Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều ngạc nhiên khi thắng giải biên kịch phim hoạt hình","description":"Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều xúc động, ngạc nhiên khi nhận giải ''Tác giả kịch bản xuất sắc'' thể loại Phim hoạt hình tại Liên hoan phim Việt Nam vừa qua.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-tho-nguyen-quang-thieu-ngac-khien-khi-thang-giai-bien-kich-phim-hoat-hinh-2220589.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nha-tho-nguyen-quang-thieu-ngac-khien-khi-thang-giai-bien-kich-phim-hoat-hinh-539.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T10:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218809","title":"Những bức tranh bị chê xấu tệ của các họa sĩ nổi tiếng","description":"Ngay cả các họa sĩ như Edvard Munch, Van Gogh cũng có lúc vẽ những tác phẩm khiến cộng đồng bất ngờ vì sự cẩu thả.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-buc-tranh-bi-che-xau-te-cua-cac-hoa-si-noi-tieng-2218809.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/nhung-buc-tranh-bi-che-xau-te-cua-cac-hoa-si-noi-tieng-63.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T05:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220293","title":"Chuyện về nữ NSƯT trẻ nhất nhì Việt Nam sắp được phong Nghệ sĩ Nhân dân","description":"NSƯT Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong một gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Chị có tên trong danh sách 77 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) theo quyết định do Chủ tịch nước ký ngày 22/6.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-ve-nu-nsut-tre-nhat-nhi-viet-nam-sap-duoc-phong-nghe-si-nhan-dan-2220293.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/chuyen-ve-nu-nsut-tre-nhat-nhi-viet-nam-sap-duoc-phong-nghe-si-nhan-dan-866.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T14:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219353","title":"Bức tranh hơn 150 năm tuổi gây sốt trên TikTok","description":"Thời gian gần đây, cộng đồng chia sẻ video ngắn TikTok bỗng dưng dành nhiều sự quan tâm và bàn luận về biểu cảm khó chịu của cô gái trong bức tranh ra đời vào năm 1866.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/buc-tranh-hon-150-nam-tuoi-gay-sot-tren-tiktok-2219353.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/buc-tranh-hon-150-nam-tuoi-gay-sot-tren-tiktok-49.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T11:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219846","title":"NSƯT Thành Lộc thoại giọng Bắc chưa tốt trong kịch mới","description":"Trong kịch mới \"Duyên thệ\" do nghệ sĩ Hữu Châu đạo diễn, nghệ sĩ Thành Lộc gây chú ý với tạo hình luộm thuộm, nói giọng Bắc.","displayType":19,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-si-thanh-loc-thoai-giong-bac-chua-tot-trong-kich-moi-2219846.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/thanh-loc-voi-tao-hinh-luom-thuom-thoai-giong-bac-chua-tot-trong-kich-moi-11.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T05:16:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219783","title":"Mỹ Linh, Minh Quân khiến khán giả thổn thức với 'Trái tim không ngủ yên'","description":"Song ca 'Trái tim không ngủ yên' - ca khúc làm nên tên tuổi của ca sĩ Mỹ Linh, Minh Quân hơn 20 năm trước, cả hai đã khiến nhiều khán giả thổn thức giữa không gian mùa thu Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-linh-minh-quan-don-tim-khan-gia-voi-trai-tim-khong-ngu-yen-2219783.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/my-linh-minh-quan-khien-khan-gia-thon-thuc-voi-trai-tim-khong-ngu-yen-1070.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T16:14:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219589","title":"Gần 200 thí sinh tranh tài ở hai cuộc thi âm nhạc lớn","description":"Lễ khai mạc Cuộc thi Âm nhạc mùa thu 2023 và Cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc 2023 vừa khai mạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gan-200-thi-sinh-bat-dau-tranh-tai-tai-hai-cuoc-thi-am-nhac-lon-2219589.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/gan-200-thi-sinh-bat-dau-tranh-tai-tai-hai-cuoc-thi-am-nhac-lon-977.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T15:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219366","title":"Thắt chặt tình hữu nghị Việt - Anh qua giao lưu văn hoá","description":"Sau một ngày diễn ra sôi nổi, Liên hoan 'Vũ điệu hữu nghị 2023' đã trao 4 giải Nhất cho các đội Đại học văn hóa, Trung học cơ sở Cầu Giấy, Trung học cơ sở Dịch Vọng và Trung học phổ thông IVS.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/that-chat-tinh-huu-nghi-viet-anh-qua-giao-luu-van-hoa-2219366.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/that-chat-tinh-huu-nghi-viet-anh-qua-giao-luu-van-hoa-1035.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T21:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219305","title":"Ngắm tác phẩm trong 'Song tấu lạ' của cặp vợ chồng cùng là họa sĩ","description":"Triển lãm tranh sơn mài 'Song tấu lạ' của Trần Đình Khương và Đoàn Thuý Hạnh vừa khai mạc, giới thiệu gần 80 tác phẩm nổi bật của cặp vợ chồng họa sĩ.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngam-tac-pham-trong-song-tau-la-cua-cap-vo-chong-cung-la-hoa-si-2219305.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/ngam-tac-pham-trong-song-tau-la-cua-cap-vo-chong-cung-la-hoa-si-422.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T12:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219385","title":"Mỹ Linh lại giàu năng lượng, yêu nghề trở lại","description":"Sau khi dạy tại trường nhạc do mình sáng lập, Mỹ Linh lái xe chừng 40km về đến nhà cũng gần bảy giờ tối. Và đó là lúc câu chuyện của chúng tôi bắt đầu.","displayType":1,"category":{"name":"Mỹ thuật - Sân khấu","detailUrl":"/van-hoa/my-thuat-san-khau","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/my-thuat-san-khau","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-linh-lai-giau-nang-luong-yeu-nghe-tro-lai-2219385.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/my-linh-lai-giau-nang-luong-yeu-nghe-tro-lai-468.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T11:56:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

