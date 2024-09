Nữ doanh nhân đầu tiên của Việt Nam sở hữu bằng lái máy bay tư nhân

Chị Hồ Thanh Hương, CEO Bluesky Airways, là một trong số những người hiếm hoi học lái máy bay như một sở thích. Chị cũng được ghi nhận là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp khóa học lái máy bay tư nhân.

Học lái máy bay tư nhân là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ ở Việt Nam. Học lái máy bay như một sở thích, không vì mục đích thương mại thì lại càng hiếm.

Mơ ước của chị là Việt Nam sẽ sớm có những câu lạc bộ bay, tạo sân chơi cho những người có chứng chỉ lái máy bay tư nhân giao lưu, học hỏi giống như các bộ môn thể thao khác. (Xem chi tiết)

Túi xách Hermes bạch tạng bà Trương Mỹ Lan muốn xin lại có gì đặc biệt?

Tại phiên xét xử, bà Trương Mỹ Lan muốn được xin lại 2 túi xách Hermes bạch tạng do một tỷ phú người Malaysia tặng. Loại túi Hermes bạch tạng xa xỉ này có gì đặc biệt?

Hermes Himalayan Crocodile Birkin được mệnh danh là chiếc túi xách đắt nhất thế giới. Giá thấp nhất cũng lên tới 2,5 tỷ đồng. Trên thế giới, số người sở hữu nó rất ít và phải là những người có rất nhiều tiền. (Xem chi tiết)

Bà Nguyễn Phương Hằng trở lại điều hành khu du lịch Đại Nam

Sau khi mãn hạn tù, bà Nguyễn Phương Hằng đã được HĐQT CTCP Đại Nam quyết định bổ nhiệm chức vụ phó chủ tịch HĐQT, phó tổng giám đốc thứ nhất, kiêm tổng giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam.

Trước khi bị khởi tố, bà Nguyễn Phương Hằng giữ chức vụ tổng giám đốc Đại Nam.

CTCP Đại Nam sở hữu khu du lịch Đại Nam rộng hàng trăm ha tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) với nhiều loại hình dịch vụ giải trí vui chơi, du lịch tâm linh, trường đua, do ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Nguyễn Phương Hằng) sáng lập và làm chủ tịch HĐQT. (Xem chi tiết)

Khu du lịch Đại Nam tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ảnh: KDL Đại Nam

Rút lui khỏi ghế chủ tịch, đại gia Nam Định muốn bán hết cổ phiếu

Sau khi có đơn xin từ nhiệm, ông Phạm Ánh Dương, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn An Phát Holdings, đăng ký bán hết số cổ phiếu đang nắm giữ. Đại gia Nam Định này có thể thu về hơn 75 tỷ đồng.

Không chỉ chủ tịch, nhiều lãnh đạo khác của An Phát Holdings cũng bán lượng lớn cổ phiếu trong thời gian gần đây. Ngoài ra, An Phát Holdings tiếp tục có sự biến động về nhân sự cấp cao. Dự kiến trong tháng 10, An Phát Holdings sẽ tổ chức Đại hội bất thường năm 2024. (Xem chi tiết)

Nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh: Tổng cục Thuế sẽ có nhiều kênh cảnh báo nợ thuế

Liên quan câu chuyện “tạm hoãn xuất cảnh người đại diện pháp luật của doanh nghiệp có nợ thuế”, nhiều độc giả VietNamNet bày tỏ mong muốn ngành thuế có giải pháp thông báo, cảnh báo hiệu quả hơn, tránh tình trạng ra tới sân bay mới nghe thông tin mình bị hoãn xuất cảnh. Chẳng hạn như ứng dụng công nghệ số để nhắn tin thông báo/cảnh báo tới người đang trong diện bị cưỡng chế thuế.

Chia sẻ thông tin với VietNamNet bên lề buổi họp báo thường kỳ quý III/2024 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 27/9, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết: Ngành Thuế tiếp thu ý kiến về việc sẽ có nhiều kênh thông tin cảnh báo nợ thuế, trong đó có thông báo qua ứng dụng thuế điện tử eTax mobile và cả nhắn tin tới người nộp thuế. (Xem chi tiết)

Bộ Tài chính nói gì về đề xuất đánh thuế người có nhiều bất động sản

Trước thực trạng giá nhà đất tăng “phi mã”, nhiều ý kiến cho rằng cần kiểm soát giá nhà đất thông qua chính sách thuế; nên đánh thuế đối với những người sở hữu nhiều bất động sản để hạn chế nghịch lý trong khi nhiều người không có nhà để ở thì không ít người lại có quá nhiều nhà để không.

Trong báo cáo mới gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề xuất chính sách đánh thuế với trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà, đất nhằm hạn chế đầu cơ, mua đi bán lại trong thời gian ngắn để kiếm lời.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính hoàn toàn đồng tình với đề xuất đánh thuế người có nhiều bất động sản để tránh đầu cơ, đảm bảo thị trường phát triển minh bạch, ổn định. (Xem chi tiết)

Triệu đơn hàng qua biên giới mỗi ngày, không thu được đồng thuế nào

Từ tháng 1-6/2024, mỗi tháng có từ 1,3-1,9 tỷ USD hàng hóa giá trị nhỏ qua biên giới Việt Nam mà không phải đóng thuế. Trong khi nhiều quốc gia khác đều đã bỏ quy định miễn thuế đối với hàng giá trị nhỏ.

PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh, nguyên Trưởng Khoa Tài chính quốc tế - Học viện Tài chính, lưu ý, đang có sự thất thoát lớn nguồn thu thuế đối với hàng TMĐT giá trị nhỏ lẻ.

Nhiều bộ, ngành đang tích cực phối hợp với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính nhằm nâng cao hiệu quả thu thuế TMĐT. (Xem chi tiết)

Ngân hàng muốn có quyền thu giữ tài sản bảo đảm

Tại hội nghị thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại cổ phần về các giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước tổ chức chiều 21/9, đại diện các ngân hàng đã có những chia sẻ, kiến nghị gửi đến Chính phủ.

Việc xử lý tài sản bảo đảm phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình tố tụng và bán tài sản trong quá trình thi hành án, thường kéo dài, dẫn đến ngân hàng khó xử lý nợ xấu. Lãnh đạo VIB đề xuất được quyền thu giữ tài sản bảo đảm. (Xem chi tiết)

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo nóng về hỗ trợ khách hàng thiệt hại do bão lũ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 04 chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các TCTD khẩn trương chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch tại 26 tỉnh, thành phố triển khai kịp thời với trách nhiệm cao nhất, khẩn trương nhất các giải pháp hỗ trợ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị thiệt hại bởi cơn bão số 3. (Xem chi tiết)

Ngân hàng Nhà nước trả lời về việc dân kêu khó mua vàng

NHNN vừa trả lời phản ánh của công dân Trần Thị Thuý Linh (TPHCM) thông qua Cổng thông tin Chính phủ về việc hơn một tuần nay bà không thể đăng ký mua vàng miếng SJC tại 4 ngân hàng lớn.

NHNN cho biết, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý thị trường vàng, từ 3/6 đến nay, NHNN đã tổ chức bán vàng miếng SJC thông qua 4 ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty SJC để bán trực tiếp vàng miếng tới người dân.

Công ty SJC vẫn thực hiện bán vàng miếng trực tiếp tại các điểm thông báo. Do đó, khách hàng có thể lựa chọn hình thức mua vàng theo hướng dẫn của 4 ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty SJC như nêu trên. (Xem chi tiết)