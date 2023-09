Sáng 5/9, tại điểm trường Lăng Lương (thôn 1, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) đã diễn ra lễ khai giảng với 31 học sinh và 2 cô giáo.

Một trong hai giáo viên là cô Trà Thị Thu - cô giáo ở điểm trường Tắk Pổ từng gây 'bão mạng' năm 2019. Năm nay, cô tiếp tục gieo chữ cho trẻ tại một điểm trường mới không điện, sóng chập chờn..

Lễ khai giảng tại điểm trường Lăng Lương được diễn ra với các nghi thức chào cờ, đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước, diễn văn chào mừng năm học mới…

Cô Trà Thị Thu cùng các em học sinh đến dự lễ khai giảng. Ảnh: Trà Thu.

Trong số 31 học sinh của trường có 14 em lớp ghép 1 và 2 do cô Trà Thị Thu giảng dạy, 17 em lớp mầm non do cô Trần Thị Nhung phụ trách.

Năm nay, điểm trường Lăng Lương có 31 học sinh. Ảnh: Trà Thu.

Theo cô Thu, trước đây, từ trung tâm xã vào đến điểm trường đi bộ tầm 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ, đường đi được mở vào đến đầu làng nên việc vận động học sinh đến lớp thuận lợi hơn. Tại điểm trường này vẫn chưa có điện lưới quốc gia, sóng điện thoại chập chờn, không có Internet.

Lễ chào cờ trên rẻo cao Quảng Nam. Ảnh: Trà Thu.

Cô Trà Thị Thu và cô Trần Thị Nhung. Ảnh: Trà Thu.

Cô Trà Thị Thu chia sẻ, nơi đây chưa có điện lưới quốc gia. Vài ngày trước, từ nguồn kinh phí của chính quyền, nhà hảo tâm, các thầy giáo đã lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời, kéo bóng đèn ở 2 phòng học, phòng ở công vụ để chiếu sáng.