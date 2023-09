Trong chương trình Men on fire mới phát sóng, diễn viên Choi Yeo Jin tham gia với vai trò khách mời. Cô cho biết từng chịu ấm ức, thậm chí nổi giận trên phim trường.

Choi Yeo Jin kể góc khuất trong sự nghiệp diễn xuất. Cô tức giận, suýt đánh một nam diễn viên vì người này hút thuốc lá trước khi đóng cảnh hôn. Anh ta hành động thô lỗ, thiếu tôn trọng khiến Choi Yeo Jin bầm tím sau cảnh quay. Cô nói: "Diễn viên đó có thái độ không tốt với đồng nghiệp. Anh ta hút thuốc trước khi quay cảnh hôn. Tôi cố gắng xinh đẹp lên hình còn anh ta hôn mạnh bạo khiến tôi bị bầm tím nghiêm trọng”.

Diễn viên Choi Yeo Jin kể góc khuất trên phim trường.

Choi Yeo Jin cho biết bạn diễn có thái độ khiếm nhã nhưng không nhận lỗi. Ở trường quay, nam diễn viên không thân thiện, la mắng nhân viên dù không phải lỗi của họ. Nữ diễn viên hạn chế tiếp xúc với đồng nghiệp này ngay cả khi đoàn phim cùng ăn tối.

Người đẹp kể: "Đạo diễn góp ý không nên hút thuốc trước khi quay cảnh hôn, anh ta phản bác, tỏ thái độ khó chịu. Tôi tức giận, quát mắng anh ta ngay lúc đó”. Choi Yeo Jin cho biết cả phim trường trở nên căng thẳng. Bạn diễn tiếp tục thổi khói thuốc vào mặt cô. Nữ diễn viên giơ tay nắm cổ áo bạn diễn, suýt đánh anh ta vì hành động thô lỗ.

Choi Yeo Jin sinh năm 1983, là diễn viên, người mẫu nổi tiếng Hàn Quốc. Cô từng tham gia các phim I'm sorry, I love you (2004), Cain and abel (2009), My holo love (2020), Miss monte-cristo (2021).

Diệu Thu (Theo Koreaboo)