Ngày 3/7, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên Son Sook đang bị điều tra vì hành vi nhận hối lộ trong thời gian làm công chức.

Một nguồn tin cho hay nữ diễn viên đã nhận những chiếc gậy đánh golf với tổng giá trị hơn 1 triệu won (hơn 18 triệu đồng) từ nhà phân phối trong giai đoạn từ 2018 – 2021. Hành vi này của bà đã vi phạm Luật phòng chống tham nhũng của Hàn Quốc.

Ngoài diễn viên Son Sook, 7 nhân vật khác có liên quan đến vụ việc này, trong đó có ông Lee Hee Beom – Chủ tịch Tập đoàn Booyoung kiêm Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Pyeongchang 2018. Hiện vụ việc này đã được chuyển sang cho cơ quan công tố để điều tra thêm trước khi đưa ra quyết định xử phạt.

Theo quy định của pháp luật Hàn Quốc, công chức không được nhận món quà có giá trị hơn 1 triệu won trong 1 lần và hơn 3 triệu won (khoảng 54 triệu đồng) trong 1 năm công tác.

Son Sook trong bộ phim The Glory.

Diễn viên Son Sook sinh năm 1944. Bà từng có thời gian giữ chức Bộ trưởng Bộ môi trường Hàn Quốc vào năm 1999. Ngoài ra, bà còn là Chủ tịch của Trung tâm Nghệ thuật Seoul trong giai đoạn từ 2018 - 2021.

Bên cạnh đó, bà cũng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như Arthdal Chronicles, The Glory, Because you are a woman… Bà từng được giải thưởng Rồng Xanh hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất vào năm 1990 và nhiều lần đạt giải thưởng nghệ thuật Baeksang.

