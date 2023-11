Một video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Bobbi Storm, một ca sĩ sinh ra ở Detroit, đang biểu diễn cho những hành khách khác cùng chuyến bay những bày hát mới nhất trong đĩa đơn của cô.

Nữ ca sĩ nói với tiếp viên hàng không rằng mình đang dần nổi tiếng hơn khi xuất hiện trong nhiều quảng cáo. Đồng thời, cô cũng tiết lộ rằng đã "nhận được hai đề cử Grammy" và muốn chia sẻ đĩa đơn mới của mình, có tên là "We Can't Forge Him", với mọi người trên chuyến bay.

Tuy nhiên, nam tiếp viên vẫn hỏi “Cô có thể im lặng được không? Tôi không thích những bài hát này. Tôi đang hỏi cô, cô có thể vui lòng im lặng được không?"

Ngay lập tức, nữ ca sĩ hỏi ngược lại rằng liệu cô ấy có “bị tống vào tù” nếu không dừng lại không và cô chỉ đang làm "những gì Chúa bảo mình làm".

Nam tiếp viên nhanh chóng mất kiên nhẫn, đáp lại bằng cách nói: “Tôi là tiếp viên trưởng chuyến bay của cô. Tôi yêu cầu cô làm theo chỉ dẫn của tôi. Và tôi cần cô trả lời câu hỏi rằng cô có thể im lặng được không?”

Cuộc tranh cãi giữa nữ ca sĩ và tiếp viên. Ảnh: Independent

Cô Storm quay sang những hành khách khác và hỏi họ nghĩ gì, nhưng cô không nhận được câu trả lời nào và có một vài cái nhìn khó chịu.

Cuối cùng, người tiếp viên phải dùng đến cách đe dọa và nói rằng: “Nếu cô không thể làm theo chỉ dẫn của tôi, cô sẽ không thể tiếp tục chuyến bay này”.

Đến lúc này, nữ ca sĩ đồng ý dừng lại. Nhưng khi nam tiếp viên rời đi, cô ấy quay lại và nói rằng sẽ “hát nhỏ cho các bạn ở phía sau nghe”, rồi bắt đầu hát tiếp.

Nhiều bình luận để lại bên dưới video đã bày tỏ thái độ bức xúc và gọi hành động của Storm là “đáng xấu hổ và tự cao tự đại” đồng thời cáo buộc cô thiếu hiểu biết khi không tuân thủ “nghi thức cơ bản nhất nơi công cộng là giữ im lặng”.

Mặc dù vậy, sau đó nữ ca sĩ lại tiết lộ hãng hàng không Delta đã chủ động liên hệ với cô và xin lỗi, đồng thời nói thêm rằng cô hy vọng nam tiếp viên kia “có thể học được một bài học quý giá về cách đối xử với người khác”.

Trong một bình luận sau đó, người phát ngôn của Delta cho biết: “Delta đã liên hệ với khách hàng. Vì sự an toàn của khách hàng và phi hành đoàn, điều quan trọng là phải tuân theo hướng dẫn của phi hành đoàn”.

Theo Independent