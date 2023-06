Trong top 40 vòng chung kết Miss World Vietnam 2023, Phạm Hương Anh (SBD 404) gây chú ý bởi loạt thành tích học tập. Cô sinh năm 2005, cao 1,65m và có số đo 3 vòng: 80-56,5-85cm, đến từ Hà Nội. Nữ sinh hiện lọt top 16 Người đẹp Nhân ái, đoạt giải Người đẹp được yêu thích nhất vòng chung khảo.

Hương Anh chia sẻ lý do thi hoa hậu với VietNamNet: “Tôi mong đóng góp những điều tốt đẹp cho xã hội. 2 năm gần đây, ước mơ cống hiến cho cộng đồng ngày càng lớn, thúc đẩy tôi đến với cuộc thi. Tôi quan niệm, vẻ đẹp thực sự của người phụ nữ không ở ngoại hình mà xuất phát từ nội lực bên trong - tri thức, lòng trắc ẩn. Tôi muốn chinh phục vương miện Miss World Vietnam 2023, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh thiếu may mắn”.

Hương Anh từng bị chỉ trích vì không có chiều cao nổi bật nhưng cô không tự ti hay coi đó là hạn chế.



Hiện tại, Hương Anh đỗ ĐH Bentley (Mỹ) và nhận thông báo nhập học vào mùa thu năm nay. Tuy nhiên, cô lùi lịch nhập học vào mùa xuân năm sau để hoàn thành giấc mơ chinh phục Miss World Vietnam. Cô gái 18 tuổi sở hữu bảng thành tích đáng nể: Học bổng Tổng thống 1,7 tỷ đồng ĐH Union College; học bổng giải thưởng Thủ tướng 282 triệu đồng ĐH UMass Amherst; học bổng ĐH UCR (Mỹ) 282 triệu đồng; học bổng SU Orange Distinction Award trị giá 20000 USD/năm cho bạn trẻ hoạt động xã hội tích cực.

Nữ sinh thường xuyên tham gia nghiên cứu khoa học. Cô đoạt giải Vàng Diễn đàn Phát minh toàn cầu Cyprus Châu âu 2022, giải Vàng Nghiên cứu Giáo dục Sáng tạo 2023 thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Thái Lan. 10x còn là đồng tác giả nghiên cứu dự án “Nâng cao hiểu biết sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số Việt Nam”, xuất bản tại Tạp chí quốc tế về Luật, Truyền thông và Khoa học xã hội.







Không chỉ nổi bật về học vấn, Hương Anh còn sở hữu thành tích thể thao tại giải Fobisia và Global Games (Thái Lan) qua nhiều năm. Cô đoạt huy chương Đồng bóng đá Global Games 2016, Fobisia 2018 và U15 Fobisia 2019; huy chương Bạc bóng rổ và 2 huy chương Đồng điền kinh tại Fobisia 2019.

Hương Anh đam mê trái bóng từ năm 12 tuổi. Sân đấu mang lại cho cô niềm vui và rèn tính kiên trì, tinh thần quyết chiến. “Là con gái chơi những môn thể thao này, tôi từng bị chỉ trích nhưng không nản chí mà nỗ lực tập luyện hơn. Tôi muốn chứng tỏ, không môn thể thao nào dành riêng cho một giới tính, nam - nữ đều bình đẳng như nhau”, cô bày tỏ.





Nữ sinh kể với VietNamNet về kỷ niệm thi đấu ở Thái Lan giữa thời tiết hơn 40 độ C. “Tôi và đội tuyển thi đấu ròng rã 4 ngày liên tiếp từ sáng tới tối mịt. Có lúc chân bầm tím, rướm máu, tôi vẫn đứng lên và thi đấu tiếp. Bỏ ngoài tai rào cản ngoại hình hay định kiến xã hội, tôi luôn mãnh liệt theo đuổi đam mê thể thao”, Hương Anh bộc bạch.

10x sáng lập và là chủ tịch dự án Beauty with a purpose, tổ chức các hoạt động thiện nguyện, giảng dạy về nữ quyền và gây quỹ ủng hộ trẻ em vùng cao; điều hành Câu lạc bộ Be You, dạy trẻ em mầm non và học sinh phổ thông về trình diễn, giúp tăng sự tự tin và phát triển kỹ năng mới. Cô đạt chứng nhận quốc tế từ tổ chức Child Safe Guarding về bảo vệ an toàn trẻ em để tham gia giảng dạy học sinh.



Trong đó, Hương Anh tâm đắc nhất với Beauty with a purpose (Sắc đẹp vì mục đích cao cả) - dự án được truyền cảm hứng từ hạng mục thi của Hoa hậu Thế giới. Dự án giúp nâng cao nhận thức về nữ quyền và gây quỹ cho trẻ em Hà Giang, trẻ mồ côi ở Hải Phòng. Cô nhớ mãi kỷ niệm khi từ Hà Giang về Hà Nội, nhóm tình nguyện bắt gặp các em nhỏ khoảng 3-6 tuổi đi bộ trên đường đèo, gần như không mặc quần áo.





“Tôi nhói trong lòng, cùng mọi người gom bánh kẹo, nước uống phát cho các bé. Các em thi nhau giật đồ, túi bánh bị xé thành nhiều mảnh. Tôi rất sốc và ngỡ ngàng vì chưa từng nghĩ các bé đói đến vậy. Rưng rưng nước mắt, tôi tự hứa phải quay lại đây. Tôi không thể thay đổi cuộc đời các em hoàn toàn nhưng sẽ tìm cách để góp phần giúp các bé có cuộc sống ấm no hơn. Việc thi sắc đẹp cũng để tôi thực hiện lời hứa với trẻ em nghèo Hà Giang, kêu gọi mọi người giúp đỡ các em nhiều hơn”, cô thổ lộ với VietNamNet.

Mẹ là người ảnh hưởng lớn nhất đến Hương Anh. “Nhà bà ngoại rất nghèo, mẹ từng không đủ cơm ăn, áo mặc nhưng quyết tâm thay đổi cuộc đời. Mẹ tôi thi đỗ và tốt nghiệp ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Ngoại thương, hiện tạo cơ hội việc làm cho nhiều người lao động khác", 10x kể.

Hương Anh nhận giải Người đẹp được yêu thích nhất vòng chung khảo.

Tại phần thi Người đẹp Tài năng, Hương Anh đàn piano ca khúc Chưa bao giờ mẹ kể (Châu Đăng Khoa). Nữ sinh cũng chiếu những bức tranh các bà mẹ dân tộc địu con trên lưng đi nhặt củi, làm nương rẫy hay vui chơi bên con nhỏ do chính cô vẽ.

Ít ai biết, người đẹp từng bị gia đình phản đối chuyện thi hoa hậu "Năm 14 tuổi, tôi thổ lộ ý định thi nhan sắc khi đủ 18 tuổi nhưng ba mẹ không đồng tình. Tôi khóc nhiều, lén lút mượn guốc của chị gái tập catwalk lúc 12 giờ đêm khi mọi người đã ngủ. Suốt 4 năm, tôi chăm chỉ tập luyện, cân bằng việc học để thuyết phục bố mẹ. Giờ đây, tôi hạnh phúc vì được cả nhà ủng hộ" cô bộc bạch với VietNamNet.

Vấn đề xã hội Hương Anh quan tâm nhất hiện nay là tình trạng sinh sản của phụ nữ dân tộc thiểu số. Cô nhận thấy họ gặp nhiều thiếu thốn, hạn chế về cơ sở y tế, trình độ văn hóa, thường bị ràng buộc bởi nhiều hủ tục. Nữ sinh đã lên kế hoạch triển khai dự án phổ cập và nâng cao kiến thức sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên, phụ nữ vùng cao. Cô mong cơ quan chính quyền sẽ đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức này tới đồng bào dân tộc thiểu số; cải thiện các trung tâm y tế, bệnh xá.





Hiện tại, ước mơ lớn nhất của Hương Anh là chinh phục vương miện Miss World Vietnam 2023. Tương lai, cô muốn tiếp tục thực hiện các dự án thiện nguyện, hoàn thành bằng đại học và lấy bằng thạc sĩ.