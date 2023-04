Đoạn clip thu hút gần 3 triệu lượt xem, tương tác và bình luận trên mạng xã hội.

Trao đổi với VietNamNet, anh Quang Du (SN 1987, Tuyên Quang) cho biết tình huống được anh ghi lại lúc 23h30' đêm 25/4 ở gần cầu Tràng Hương (xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).

"Đêm đó, đang trên đường đi lấy hàng về tới gần cầu Tràng Hương, tôi thấy 2 người đàn ông đứng dọi đèn pin tìm kiếm gì đó. Đoạn đường vùng biên giới nửa đêm rất vắng, nghe thấy tiếng trẻ con gào khóc nên họ sợ không dám đi xuống.

Khi tôi lái ô tô tới gần, đèn pha chiếu lên vệ đường thấy một bé gái đang ngồi trên xe máy gào khóc, tôi cũng giật mình", anh Quang Du kể lại.

Tắt máy xe ô tô, anh Du vội bật chế độ quay video trên điện thoại rồi tiến về phía cháu bé. Khi nhìn thấy có người đàn ông nằm gục bên vệ đường, anh vội vàng quay lại nổ máy xe ô tô, bật đèn pha chiếu sáng quan sát kỹ xung quanh và không quên quay lại clip vì sợ bị kẻ xấu gài bẫy cướp hàng.

Giữa đêm khuya, ông bố say rượu ngủ vật bên lề đường, bỏ mặc con gái nhỏ gào khóc thảm thiết trên xe máy. Hình ảnh cắt ra từ clip.

Anh Du nhớ lại: "Nghe tiếng cháu gái khoảng 3 tuổi gào khóc lúc nửa đêm, tôi cũng xót ruột. Thấy túi đồ ăn treo trên xe, ông bố say rượu nằm vệ đường tôi đoán 2 bố con vừa đi đám cỗ nhà ai đó về. Tôi tiến tới đánh thức bố cháu bé dậy như trong clip".

"Tôi sống và làm việc tại Mèo Vạc gần 10 năm rồi nhưng lúc cháu bé khóc và nói bằng tiếng H'Mông tôi nghe cũng không hiểu rõ. Rất may ông bố đã tỉnh lại, có thể lên xe đi về.

Hai bố con lên xe máy đi trước, tôi đi phía sau chiếu đèn. Được một đoạn hai bố con rẽ vào lối nhỏ đi về nhà, tôi cũng tiếp tục hành trình chở hàng về nhà của mình", anh Du nói thêm.

Ông bố tỉnh rượu thấy con gái đang khóc cũng vội vàng tìm dép rồi lên xe máy đi về nhà. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip được anh Du đăng lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút gần 3 triệu lượt xem, bày tỏ cảm xúc, bình luận và tương tác của cộng đồng mạng. Người dùng mạng vừa thương cháu bé, vừa giận ông bố say rượu và hầu hết đều gửi lời cảm ơn tới người tài xế xe ô tô.

"Tội con quá. Nhưng cũng may bố không cố chạy lỡ gây tai nạn lại khổ hơn. Sau xem được clip này, hi vọng ông bố sẽ rút kinh nghiệm".

"Đây cũng là lý do tôi ủng hộ việc chính quyền mạnh tay phạt những người uống rượu còn lái xe. Rất may ông bố này còn biết ngả lưng cho tỉnh rượu. Và may bác tài tới kịp thời chứ để con bé gào khóc lúc nửa đêm thật quá nguy hiểm".

"Khổ thân con bé, chắc hẳn đã có một đêm kinh hoàng. Các ông bố chú ý vấn đề này nhé. Chở con đi chơi cùng thì nhớ uống có điểm dừng thôi. Đừng để phải ân hận cả đời vì uống rượu. Cảm ơn bác tài xế thật nhiều".

"Nghe tiếng con khóc thấy đau lòng quá. Thật may bác tài đến đúng lúc. Cảm ơn bác tài nhiều nha, chúc bác có thật nhiều sức khỏe và thượng lộ bình an trên tất cả các chuyến đi".

Clip: Nhân vật cung cấp