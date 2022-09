Nửa tháng, CSGT cả nước phát hiện 24.000 ‘ma men’, phạt 113 tỷ đồng

Tối 9/9, Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) cho biết, trong 15 ngày thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (25/8 - 8/9), lực lượng CSGT cả nước đã lập biên bản 136.886 trường hợp vi phạm. Phạt tiền hơn 248 tỷ đồng, tước hơn 24.000 Giấy phép lái xe, tạm giữ hơn 38.000 phương tiện.

Trong các trường hợp vi phạm trên, có hơn 24.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, chủ yếu là người điều khiển xe máy, tiếp đến là ô tô con. Qua đó, phạt hơn 113 tỷ đồng và tước hơn 15.000 giấy phép lái xe.

15 ngày qua có hơn 24.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn

Đáng chú ý, có hơn 7.800 lái xe vi phạm có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép (0,4 miligam/1 lít khí thở). Quá trình kiểm tra, có 356 lái xe không chấp hành. Những trường hợp này đều bị xử phạt 35 triệu, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Cũng theo C08, trong 15 ngày qua, một số công an địa phương có kết quả xử lý cao về nồng độ cồn như: TP.HCM hơn 3.200 trường hợp; Hà Nội hơn 1.800 trường hợp; Đồng Nai hơn 1.600 trường hợp...

Trong khi đó, trên các tuyến cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý 70 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 8 trường hợp lái xe dương tính với ma túy.

Đã có 740 trường hợp xe cơi nới thành thùng buộc phải cắt bỏ vi phạm

Chuyên đề xử lý vi phạm về cơi nới thành thùng, chở quá tải được lực lượng CSGT xử lý với hơn 7.700 trường hợp, phạt tiền hơn 41 tỷ đồng, tước hơn 4.000 Giấy phép lái xe, tạm giữ 162 phương tiện, yêu cầu hạ tải hơn 2.500 trường hợp và yêu cầu tháo cắt thành thùng xe 740 trường hợp.

Trên đường thủy nội địa, lực lượng cảnh sát đường thủy đã phát hiện, xử lý hơn 1.500 trường hợp chở quá vạch mớn nước an toàn; 144 trường hợp vi phạm về đăng ký, đăng kiểm…

Theo Cục CSGT, kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của Bộ Công an kết thúc vào 20/9. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phải duy trì thường xuyên, liên tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm như thời gian cao điểm, không để các chủ phương tiện, lái xe có tư tưởng “chờ qua cao điểm” hoặc “xả hơi” sau thời gian bị xử lý kiên quyết.