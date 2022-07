NXB Giáo dục Việt Nam lãi kỷ lục từ sách giáo khoa

Lãi sau thuế của NXB Giáo dục Việt Nam đạt 287 tỷ đồng, đạt 250% so với kế hoạch mà cơ quan chủ quản là Bộ GD-ĐT giao.

Đây là mức lãi cao nhất từ trước tới nay của đơn vị này. Những năm trước, lợi nhuận chỉ từ 120-150 tỷ đồng.

Dựa vào tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) 39,9% và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) 17,9%, lãnh đạo NXB đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh "hiệu quả".

7 công ty con hoạt động trong lĩnh vực tương tự do NXB Giáo dục Việt Nam nắm quyền chi phối cũng đều báo lãi, tổng cộng đạt 46 tỷ đồng.

Số liệu từ báo cáo của NXN Giáo dục Việt Nam

Trong báo cáo, đơn vị này vẫn liệt kê một loạt khó khăn như: dịch bệnh gây trở ngại cho công tác in, vận chuyển, cung ứng sách trước ngày khai giảng; kế hoạch in sách giáo khoa mới lớp 2 và lớp 6 bị động do Bộ GD-ĐT phê duyệt mẫu chậm so với kế hoạch; nạn in lậu, làm giả sách ngày càng tinh vi...