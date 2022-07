Ổ thác loạn ma túy trong quán bar ở TP.HCM bị triệt phá, khởi tố 12 đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho hay, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 đối tượng có liên quan đến ổ thác loạn ma túy núp bóng trong quán bar Paradise 89 Club (đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì).

Theo đó, tổng quản lý của quán bar là Phạm Hồng Trung (37 tuổi, ngụ ở địa phương) cùng 4 nhân viên của quán bar bị khởi tố về tội “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Còn lại 7 người khác bị khởi tố về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hoạt động ăn chơi xảy ra tại quán bar Paradise 89 Club bị phát hiện nhiều lần nhưng vẫn hoạt động bất chấp. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, trước đây, cơ quan chức năng và công an địa phương nhiều lần kiểm tra hành chính đối với quán bar Paradise 89 Club. Những lần này, ngành chức năng đều phát hiện có dân chơi dương tính với ma túy và đồng thời quán bar có nhiều lỗi vi phạm hành chính.

Lần gần đây nhất, 1h sáng 27/5, lực lượng của Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Tân Phú đột kích quán bar nói trên. Trong 108 người bị đưa về cơ quan công an để test nhanh thì có đến 63 người dương tính với ma túy.

Việc phát hiện sai phạm có tính hệ thống, nhưng cơ sở kinh doanh quán bar trên vẫn không khắc phục, mà ngược lại nửa đêm về sáng dân chơi khắp nơi vẫn rủ nhau kéo về đây... thác loạn.

Trước tình hình này và nhận định, tại quán bar Paradise 89 Club nghi có hoạt động tổ chức, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy một cách quy mô, nên Phòng CSĐT tội phạm về ma túy xác lập chuyên án để đấu tranh.

Quá trình điều tra, trinh sát nắm được, trước đây những nhân viên, quản lý quán bar phục vụ ma túy cho khách chơi, nhưng bị chú ý nhiều nên đã kín kẽ và tinh vi hơn.

Cụ thể, khách lạ hỏi mua thì đều bị từ chối. Họ tìm mua từ một số đối tượng bên ngoài và khi sử dụng phải “chui” vào nhà vệ sinh hay góc cầu thang.

Phạm Hồng Trung - Tổng quản lý quán bar Paradise 89 Club. Ảnh: CA

Ngược lại, khách quen mặt nếu có nhu cầu sử dụng các loại như: ma túy đá, thuốc lắc, bóng cười… thì chỉ cần liên hệ với nhân viên chạy bàn. Khách đặt hàng, giao tiền trước rồi lúc sau nhận hàng bằng cách có người lạ dúi vào tay dưới gầm bàn hoặc để ngay ghế ngồi cho khách.

Tổng quản lý của quán bar là Phạm Hồng Trung và các nhân viên được cho là “nhiệt tình” tiếp tay cho hoạt động chơi ma túy tại quán.

Đến 1h rạng sáng 12/6, lực lượng gồm: Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Tân Phú bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính quán bar trên. Hàng trăm dân chơi đang phê trong tiếng nhạc vũ trường sôi động, khi thấy bóng dáng công an vội tháo chạy như "ong vỡ tổ", nhưng tất cả cửa thoát đều bị chốt chặn.

Công an xác định có 44 bàn với tổng cộng 251 khách đang vui chơi giải trí tại quán. Gần nửa bàn khách có nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy và công an có thu giữ nhiều viên nén, gói ma túy.

Test nhanh, ngành chức năng phát hiện có 141 người dương tính với ma túy. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an quận Tân Phú để điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình sàng lọc, Công an quận Tân Phú khởi tố 12 người như nói trên và đang tiếp tục mở rộng điều tra.